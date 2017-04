Ubaydullah Hussain dømt til ni års fengsel for terrorrekruttering

Retten har valgt å frifinne Hussain på et tiltalepunkt, for å ha rekruttert konvertitten Thom Alexander Karlsen, som døde bare måneder etter at han hadde sluttet seg til IS i Syria, i mars 2015.

En 20 år gammel mann er dømt til to år og ti måneders fengsel for å ha forsøkt å bli medlem i IS.

Hussains forsvarer John Christian Elden sier til NRK at han mener dommen er for streng, og at retten har lagt terskelen for å si at noen er medlem av IS for lavt.

– Jeg har ikke fått gått igjennom dommen med min klient, men det ligger an til at vi kommer til å anke, sier Elden.

Både Hussain og 20-åringen nektet straffskyld da saken var oppe i retten fjør jul i fjor. Aktor Frederik G. Ranke la under rettssaken ned påstand om at Hussain må dømmes til ti års fengsel.

Retten mener 31-åringen har lagt til rette for og organisert reiser for personer som har sluttet seg til eller forsøkt å slutte seg til IS i Syria.

Den da 18 år gamle konvertitten ble pågrepet på Landvetter flyplass i Göteborg sommeren 2015. Ubaydullah Hussain kjørte bilen som fraktet tenåringen til Göteborg. I bilen satt også Adel Khan Farooq, som jobbet med en dokumentar om Hussain sammen med Ulrik Imtiaz Rolfsen.

PST beslagla senere Rolfsens filmmateriale som en del av etterforskningen av saken mot Hussain og 19-åringen. Saken endte i retten, og i november 2015 fastslo Høyesterett at PST ikke fikk innsyn i det upubliserte materialet.

Resultatet av arbeidet – dokumentarfilmen «Den norske Islamisten» – sendes i Brennpunkt på NRK 1 klokken 22.10 onsdag kveld.

