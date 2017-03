Frifinnes for terrorforbund: – Lettet

Norskpakistaneren ble dømt sammen med 23 år gamle Adam Idrisovich Magomadov, med bakgrunn fra Tsjetsjenia, i august i fjor.

De to ble pågrepet i en koordinert aksjon i Oslo og Fredrikstad i juni 2015. Og Oslo tingrett mente begge hadde deltatt i terrorforbund og deltakelse i IS i Syria.

De to mennene ble dømt for dette etter at de reiste sammen til Syria i august 2014. 46-åringen frikjennes nå for den mest alvorlige posten om terrorforbund i Borgarting lagmannsrett. Straffeutmålingen kommer senere.

– Flere år lavere straff

Forsvarer for 46-åringen, Nils Christian Nordhus. Foto: ROALD, BERIT / NTB SCANPIX

– Han er lettet over frifinnelsen knyttet til terrorforbund, og tar til etterretning at han blir funnet skyldig for deltagelse i organisasjonen. Men det er hevet over tvil at han frikjennes for den viktigste posten som har en strafferamme på ti år. Straffen vil definitivt bli flere år lavere nå, sier Nils Christian Nordhus, som forsvarer 46-åringen.

Mennene skal ha deltatt i IS' opplæringsprogram, og blant annet ha lært adskilling og sammensetning av AK47.

23 år gamle Magomadov var en del av en vennegjeng i Fredrikstad hvor flere planla å reise til Syria for å bli fremmedkrigere.

Høyesterett?

– Han har erkjent deltagelse i IS. Post to gjelder terrorforbund og vi mener at terrorbegrepet ikke er brukt riktig. Hva er en krigshandling, og hva er en terrorhandling i krigstid? Vi argumenterte for at begrepet må brukes ganske annerledes i fredstid enn i krigstid, sier advokat Jostein Løken, som forsvarer 23-åringen.

Advokat Jostein Løken. Foto: Linda Vespestad / NRK

Han regner med at saken vil ankes til Høyesterett fordi det er uavklart jus som tidligere ikke er prøvd for retten.

Dom i saken forventes å bli avsagt før påske.