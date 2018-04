FpU-ere vil gi nestleder ny sjanse etter #metoo-advarsel

Valgkomiteen i FpU har foreslått at Andreas Brännström tar over etter Eilertsen som første nestleder når ungdomspartiet har sitt landsmøte i Tønsberg til helgen. Men et mindretall i komiteen vil at Eilertsen skal forsette.

– Det betyr at det vil være to kandidater som stiller på landsmøtet, i tillegg til eventuelle benkeforslag, forklarer valgkomiteens leder Fredrik Juel Hagen.

NRK har spurt Eilertsen om han har vurdert å trekke seg fra valget, men har ikke fått svar. Valgkomiteen har ikke fått noen annen beskjed enn at han fortsatt er kandidat.

Fikk advarsel

Fremskrittspartiets organisasjonsutvalg mener Eilertsen har brutt partiets etiske regelverk, etter at flere kvinner varslet om mannens oppførsel i kjølvannet av #metoo-kampanjen.

De fleste sakene stammer fra tiden før Eilertsen ble nestleder i FpU, da han var formann i Troms FpU. En av varslerne hevder imidlertid at han så sent som under valgkampen i fjor kom med upassende kommentarer til henne, noe Eilertsen selv benekter.

ENDRING: Organisasjonsutvalgets leder Helge André Njåstad mener Eilertsen har endret atferd. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Forholdene ligger tilbake i tid, og det har vært en atferdsendring. Tillitsverv er ikke noe man har til evig tid, man må gjenvelges. Da er det FpUs landsmøte som må avgjøre om han får en ny periode, sa organisasjonsutvalgets leder Helge André Njåstad til Politisk kvarter for en uke siden.

Utvalget valgte å gi Eilertsen en advarsel etter varslene. Men Hagen i valgkomiteen bedyrer at dette ikke har vært avgjørende for at noen andre nå blir innstilt til vervet.

– Valgkomiteen har ikke hatt kjennskap til innholdet i varslingssakene utover det som er kjent i mediene. Når vi i tillegg skulle legge frem innstillingen før organisasjonsutvalget hadde konkludert, var det ikke naturlig å vektlegge varslingssakene i særlig grad, sier Hansen.

Opprop

I løpet av påskehelgen har 30 tillitsvalgte i FpU og Frp stilt seg bak et opprop som reagerer på partiets håndtering av #metoo-saker. Oppropet ble startet etter at organisasjonsutvalget konkluderte i Eilertsen-saken.

«Det har for lenge vært en kultur for at så lenge man er ansett for å være et såkalt politisk talent, så er det fritt frem til å bryte retningslinjer uten reelle konsekvenser» heter det blant annet i oppropet.

Eilertsen har ikke kommentert organisasjonsutvalgets behandling overfor NRK, men sier til Harstad Tidende at han opplever prosessen som ryddig. Nå ønsker han «å se fremover og fortsatt være aktiv politiker», ifølge avisen.

Han har vært aktiv i sine verv som nestleder i FpU og kommunestyrerepresentant for Frp i Harstad mens sakene mot ham har blitt behandlet.

Eilertsen har tidligere sagt til NRK at han beklager hvis han har gått over streken, men at han ikke kjenner seg igjen i enkelte av historiene til varslerne.

– Jeg ser ingen grunn til å ta noen konsekvenser, da jeg mener det ikke er noe grunnlag for det, sa han i februar.

Talent

PÅ STORTINGET: Sommeren 2013 var Kristian Eilertsen trainee for Frps stortingsgruppe. I dag er han fjerdevara for Frps stortingsrepresentant fra Troms, Per-Willy Amundsen. Foto: NRK

Eilertsen har lenge blitt beskrevet som et stort politisk talent i FpU. Før han ble nestleder var han blant annet ansatt som trainee i Frps stortingsgruppe. Han har også hatt ansvar knyttet til FpUs sommerleir og interne kurs.

Flere i ungdomspartiet reagerer på at flertallet i valgkomiteen ikke vil at han skal fortsette.

– Jeg synes det er veldig leit og beklagelig at han ikke er innstilt, for han har gjort en enormt bra jobb som nestformann, sier Kassandra Petsa i Nordland FpU til NRK.

Eilertsen har tidligere sagt at han mener seg utsatt for en maktkamp.

– Uten at dette er ment for å unnskylde det jeg nå blir anklaget for, opplever jeg det som påfallende at samtlige henvendelser og tips til mediene om negativ oppførsel fra min side kommer akkurat nå, sa han da saken først ble kjent – to måneder før landsmøtet.

Andreas Brännström, som er innstilt i stedet for Eilertsen, kommer fra Sarpsborg og er i dag formann i Oslo FpU. Han er, som Eilertsen, 24 år gammel.