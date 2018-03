Hevder Leirstein jobbet for å snu suspensjonssak mot FpU-er

NRK har tidligere meldt at en mann, med posisjoner i Frp og Fremskrittspartiets Ungdom, ba en 14-åring om sex mens han hadde lederverv i partiet, og at flere FpU-ere sier de trakk seg unna politikken etter ubehagelige opplevelser med mannen. Nå har også en av varslerne meld seg ut av partiet, fordi hun reagerer på håndteringen.

Mannen sier han ikke kan utelukke at han har oppført seg upassende, men at han ikke kjenner seg igjen i flere av beskrivelsene.

Ville suspendere han

NRK kjenner til at FpUs sentralstyre for ikke lenge siden vedtok å suspendere mannen fra ungdomspartiet. Han anket denne avgjørelsen til landsstyret i FpU, der vedtaket om suspensjon ble omgjort. Dette skal ha skjedd med knapp margin.

Flere kilder hevder Frps stortingsrepresentant Ulf Leirstein deltok aktivt i debatten for å omgjøre vedtaket. En sentral kilde går så langt som å si at Leirsteins deltakelse var hele grunnen til at vedtaket ble omgjort.

– Jeg kommenterer ikke det som er interne, lukkede møter. Det er brudd på all skikk i partiet, svarer Ulf Leirstein når NRK tar kontakt.

– Men kan du utelukke at du deltok eller var aktiv i debatten?

– Når noen anonymt kommer med et rykte eller en påstand, så er det vanskelig for meg å kommentere, sier han. Han reagerer på at personer i partiet lekker til media uten å stå frem. Dette er alt Leistein ønsker å si.

Les også: Trakk seg fra verv etter trakasseringssak i FpU

Bakgrunnen for suspensjonssaken skal ha vært dårlig organisasjonskultur, og ikke seksuell trakassering. Men NRK vet at flere sentrale FpU-medlemmer var kjent med anklager om seksuell trakassering mot ham da saken ble behandlet.

Ingen fra landsstyret ønsker å kommentere saken åpent. Enkelte bekrefter overfor NRK at Leistein var aktiv i debatten. En annen sier landsstyremedlemmene gjorde opp sin egen vurdering, uavhengig av Leirstein.

Leirstein trakk seg som kjent fra vervene som parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsmann tidligere i år. Det skjedde etter at NRK avslørte at han hadde sendt hardporno til en 14-åring og foreslo trekantsex med en 15-åring i FpU.

– Vanlig at Frp er representert

Helge André Njåstad er leder for organisasjonsutvalget i Frp og har ansvar for å behandle varsler i partiet. Han forklarer at det er vanlig at representanter fra Frp deltar på sentralstyremøter og landsstyremøter i ungdomspartiet.

VANLIG: Helge André Njåstad forklarer at FpU har Frp-representanter til stede på sine møter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– På lik linje som at FpU er representert i Frp sine styrer, har vi representanter i ungdomspartiet. Dette er nedfelt i vedtektene.

– Hadde Leistein forankret sitt standpunkt i Frps stortingsgruppe?

– Jeg kommenterer ikke interne møter i partisammenheng, sier Njåstad.

Etter det NRK forstår var også Ketil Solvik-Olsen kalt inn som representant i møtet. Han valgte å ikke delta.

Mener han er utsatt for maktkamp

– Uten at dette er ment for å unnskylde det jeg nå blir anklaget for, opplever jeg det som påfallende at samtlige henvendelser og tips til media om negativ oppførsel fra min side kommer akkurat nå, sier mannen som fremdeles er aktiv i Frp og FpU.

Han mener det pågår en maktkamp i partiet, der noen ønsker å skvise ham ut.

– Siden jeg ble aktiv i FpU har jeg jobbet dag og natt for å utgjøre en politisk forskjell. Dette har jeg til hensikt å være også i fremtiden, selv om jeg i enkelte situasjoner har begått feil, sier han.

Han ønsker ikke å kommentere suspensjonssaken som ble omgjort av landsstyret.

– På generelt grunnlag legger jeg til grunn at landsstyret på selvstendig grunnlag vurderer hva som er rett og galt, og jeg har full tillit til beslutninger som er fattet av landsstyret, sier han.

Har vært suspendert tidligere

Etter det NRK kjenner til har mannen tidligere vært suspendert fra ungdomspartiet for en kortere periode. I ettertid endte han opp flere posisjoner i partiet.

FpUs generalsekretær Tonje Lavik ønsker ikke å bekrefte dette overfor NRK. Mannen har ikke svart på NRKs henvendelser om den tidligere suspensjonssaken.