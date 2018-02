Ble varslet om FpU-tillitsvalgt for flere år siden

NRK har tidligere omtalt fire kvinners påstander om ubehagelig oppførsel fra mannen. Deres varslinger ligger nå til behandling hos Frps organisasjonsutvalg. Men NRK kjenner også til at to andre FpU-jenter sa ifra om sine opplevelser, uten at de opplevde at sakene ble tatt tak i.

– Frp har fått flere varsler fra ulike deler av landet over fem år, der det samme innholdet går igjen. Når vedkommende fortsatt har verv i både Frp og FpU, da mener jeg det er ganske klart at varslene ikke blir tatt på alvor, sier en av dem til NRK.

Hun var i tenårene og fersk i politikken da hun deltok på et FpU-arrangement der hun møtte den tillitsvalgte FpU-eren. En kveld mener hun at han gikk for langt og kom med uønskede fysiske fremstøt mot henne.

Saken ble behandlet av FpU-ledelsen, men han fortsatte å ha posisjoner i både FpU og Frp.

Reagerer på håndteringen

SA IFRA: Kvinnen sa ifra om en hendelse på et FpU-arrangement. Hun reagerer på FpU og Frps behandling av saken. Foto: NRK

Det var en bekjent av jenta som sa ifra om saken, selv om hun ba ham om å la være. I dag mener kvinnen at også FpU-ledelsen burde ha gjort mer.

– Jeg var redd for at det skulle gå ut over meg hvis det ble noen sak. Jeg var ung og usikker. Men det som jeg fortalte, burde ha blitt undersøkt. Det er skummelt at de lot som ingenting og har latt ham ha verv i et ungdomsparti med tilgang på unge, sårbare jenter i lang tid, sier hun til NRK.

Daværende FpU-leder Himanshu Gulati, som senere har vært statssekretær for Erna Solberg, sier alle varsler han fikk som FpU-leder ble undersøkt og håndtert. I dette tilfellet konkluderte FpU-ledelsen med at saken viste seg å være mindre dramatisk enn de først ble fortalt.

– Vi ble gjort kjent med et rykte om at en person skulle ha vært utsatt for noe ubehagelig. Dette kom fra en tredjeperson. Da vi sjekket det opp med hun det gjaldt, avkreftet hun påstanden. Dette skal også ha blitt gjort skriftlig, sier han.

Kvinnen sier det er riktig at deler av historien ble avkreftet, men at hun likevel fortalte om forhold som hun mener burde ha fått konsekvenser for mannen.

Ifølge NRKs opplysninger fikk mannen tilsnakk etter arrangementet, blant annet på grunn av kvinnens opplevelser.

– Fulgte retningslinjene

Det var daværende sentralstyremedlem Julia Brännström Nordtug som kontaktet jenta for FpU. I dag er hun politisk rådgiver for finansminister Siv Jensen.

KONTAKTET JENTA: Tidligere sentralstyremedlem i FpU, Julia Brännström Nordtug. Foto: Rune Kongsro / Regjeringen.no

– Saken ble håndtert etter retningslinjene, og partene ble tatt inn til samtaler hver for seg for oppfølging. De alvorlige påstandene ble tilbakevist av jenta. Organisasjonsutvalget ble orientert skriftlig om at vi hadde ferdigbehandlet saken, sier hun til NRK.

– Saken ble håndtert av FpU. Den ble kun oversendt Frp som en orientering om ferdig behandlet sak, og ble behandlet som det. Utover det har jeg ingen kommentar, sier daværende leder for organisasjonsutvalget, Per Arne Olsen.

Også daværende FpU-generalsekretær Espen Teigen, som i dag er politisk rådgiver for Sylvi Listhaug, var involvert i håndteringen av saken. Han ønsker ikke å kommentere kritikken.

– Dette ble håndtert som en intern FpU-sak. Dere bør snakke med nåværende ledelse i FpU, sier han.

Mannen som ble anklaget sier at jenta viste interesse for ham under arrangementet, og har vist NRK tekstmeldinger som underbygger dette. Han sier han har beklaget at han drakk mye alkohol på arrangementet.

– Jeg syns det er spesielt at denne saken kommer opp på nytt, da den ble behandlet og avsluttet av partiet for flere år siden, sier han til NRK.

Sa ifra til en hun stolte på

En annen kvinne sier samme mann befølte henne og kom med upassende kommentarer mens han hadde lederverv i FpU. Han sier de var på samme alder og gode venner, og at han aldri opplevde henne som avvisende.

STATSSEKRETÆR: Line Miriam Sandberg er i dag statssekretær for eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Nå som jeg har blitt voksen, ser jeg at enkelte ting som jeg sa til henne, ikke er greit. Det er jeg oppriktig lei meg for, sier han til NRK.

Kvinnen, som da var i tenårene, valgte å si fra om oppførselen til Line Miriam Sandberg, som da var sentral på fylkesnivå i Frp. I dag er hun statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det gikk flere rykter om ham, i tillegg til det jeg hadde opplevd. Jeg fryktet at andre jenter ville oppleve noe av det jeg ble utsatt for, eller verre, forklarer kvinnen til NRK.

Kvinnen sier hun tok kontakt med Sandberg fordi hun trodde hun ville ta saken videre i partiet. Men Sandberg sier hun ikke oppfattet det slik.

– Hun orienterte meg om sine opplevelser, noe jeg lyttet til. Jeg spurte om dette var noe hun ville jeg skulle ta videre, men det ønsket hun ikke. Jeg tok derimot en samtale med han det gjaldt like etterpå, etter godkjenning fra henne, sier Sandberg til NRK.

– Vurderte du likevel å gå videre med det du fikk høre?

– Når noen ikke ønsker det, så respekterer jeg det. Jeg ivaretok henne på best mulige måte, og visste at saken var kjent på fylkesnivå i FpU, sier Sandberg.

Omfattende materiale

VARSLER: Frp behandler flere varsler mot mannen. Han har innrømmet å ha bedt en 14 år gammel ungdomspolitiker om sex på Snapchat da han selv var 18 år og hadde lederverv i FpU. Her holder en NRK-reporter en mobiltelefon som viser én av meldingene. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Frps organisasjonsutvalg behandler flere varsler om mannen. De har i tillegg fått oversendt et omfattende kompendium med dokumenter fra saker FpU tidligere har håndtert. Hendelsen som FpU-ledelsen fikk vite om på et arrangement for flere år siden, er slik NRK forstår det del av dette materialet.

– Jeg kan ikke utelukke at jeg har sagt eller gjort noe som kan ha vært upassende, og skal være den første til å beklage i de tilfellene jeg har gått over streken, sier mannen selv. Han påpeker samtidig at han ikke kjenner seg igjen i flere av beskrivelsene kvinnene har delt med NRK.

Helge André Njåstad, som leder organisasjonsutvalget, ønsker ikke å kommentere kvinnens kritikk av partiets håndtering av saken. Han oppfordrer alle som får høre om påstander om seksuell trakassering, til å varsle organisasjonsutvalget.

BER FOLK VARSLE: – Det er bedre å varsle en gang for mye, enn en gang for lite, sier Helge André Njåstad i Frp. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– På generelt grunnlag er det bedre å varsle en gang for mye enn en gang for lite, slik at vi får sett på ting. Bevisstheten om disse sakene er en helt annen nå enn før #metoo. Derfor anbefaler vi alle om å komme med alt de har, sier han.

For kvinnen som fortalte FpU-ledelsen om sin historie for flere år siden, er det ikke aktuelt å varsle på nytt.

– Jeg ser ingen grunn til det når Frp og FpU ikke tar varslerne på alvor. Jeg fikk aldri noen invitasjon til noe møte og ingen annen oppfølging over telefon, annet enn den gangen jeg fortalte hva som hadde skjedd, sier hun.