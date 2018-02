Trakk seg fra verv etter trakasseringssak i FpU

– Jeg sa opp vervet mitt etter en stund, for jeg tenkte at det ikke var verdt det. Jeg trakk meg unna i en periode, men kom tilbake senere for å unngå at lokallaget skulle bli lagt ned, sier kvinnen til NRK.

Hun var 16 år og deltok på et partiarrangement da hun hevder at mannen forsøkte å kysse henne og en venninne mot deres vilje. Hun sier de sa fra til ledere, men at de ble bedt om å legge det bak seg. NRK har vært i kontakt med lederne, som ikke ønsker å kommentere saken.

Nå sier hun imidlertid at hun har varslet partiet om mannens oppførsel.

– Han hadde drukket mye og var svært pågående mot meg og en venninne. Han sa flere ganger at man ikke ble noe, om man ikke lå med folk på toppen. Det var kanskje en dårlig vits, men jeg syns det var ubehagelig, sier hun.

Måtte beklage fyll i plenum

Mannen måtte beklage seg foran deltakerne på arrangementet. Han nekter imidlertid for å ha forsøkt å kysse de to jentene.

– På den nevnte konferansen vedgår jeg at jeg hadde et for stort alkoholinntak. Jeg kom for sent til dag to av konferansen, og jeg hadde veldig aktivt forsøkt å få ei jente til å være til stede på festen. Denne oppførselen beklaget jeg, først overfor konferansedeltakerne i plenum, og deretter for disse to jentene, sier han til NRK.

– Jeg vil avvise kategorisk påstandene om at jeg har forsøkt å kysse de to på dette arrangementet. Det var heller aldri en del av min beklagelse den gangen. For meg fremstår disse påstandene absurd og uten rot i virkeligheten, sier fortsetter han.

Han avviser også blankt at han har sagt eller vitset om noe i nærheten av det kvinnen påstår.

Flere varsler om mannen

NRK har snakket med fire kvinner som alle var i tenårene da de sier de hadde ubehagelige opplevelser med mannen, deres opplevelser er skildret i formelle varsler til Frp i kjølvannet av #metoo.

Mannen har roller i både Frp og FpU.

BEKREFTER: FpUs generalsekretær Tonje Lavik bekrefter at Frp nå behandler flere varsler om mannen. Foto: FpU

– Vi har mottatt flere varsler om ham. Dette er en vanskelig sak for FpU, og vi har derfor bedt om hjelp fra Frp. Nå fokuserer vi på å ta vare på de berørte, bekrefter FpUs generalsekretær Tonje Lavik.

Mannen sier han har stilt seg tilgjengelig for organisasjonutvalget i Frp, og at han vil svare på deres spørsmål.

– Jeg kan ikke utelukke at jeg har sagt eller gjort noe som kan ha vært upassende, og skal være den første til å beklage i de tilfellene jeg har gått over streken, sier han. Han sier samtidig at han ikke kjenner seg igjen i flere av beskrivelsene kvinnene har delt med NRK.

Hevder hun ble befølt som 13-åring

En FpU-er, som mannen hadde en lederrolle for, sier han befølte henne og kom med upassende kommentarer til flere jenter i partiet. Hun sier hun var 13 år da dette startet, han var 18.

Kvinnen sier hun trakk seg unna politikken på grunn av oppførselen hans. For en uke siden varslet hun Frp om seksuell trakkasering.

– Dette er en beskrivelse av min oppførsel som jeg ikke kjenner meg igjen i, sier mannen.

Det er også varslet om en kvinne som mottok forespørsler om sex med mannen på Snapchat. Kvinnen var 14 år da dette skjedde. Mannen, som da var 18 år, sier dette var ment som spøk og aldri et forsøk på å skaffe seg seksuell omgang.

Mener det handler om maktkamp

Flere av kvinnene NRK har vært i kontakt med sier de tidligere har forsøkt å si ifra til personer med lederverv i FpU. Samtidig så de at mannen fortsatte i posisjoner i partiet.

– Uten at dette er ment for å unnskylde det jeg nå blir anklaget for, opplever jeg det som påfallende at samtlige henvendelser og tips til media om negativ oppførsel fra min side kommer akkurat nå, sier han.

Han mener det pågår en maktkamp i partiet, der noen ønsker å skvise ham ut.

– Siden jeg ble aktiv i FpU har jeg jobbet dag og natt for å utgjøre en politisk forskjell. Dette har jeg til hensikt å være også i fremtiden, selv om jeg i enkelte situasjoner har begått feil, sier han.

– Vurderer du å ta noen konsekvenser ettersom kvinner har varslet om deg?

– Jeg ser ingen grunn til å ta noen konsekvenser, da jeg mener det ikke er noe grunnlag for det, sier han.