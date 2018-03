Njåstad om varslersak i FpU: – Han har endret atferd

– Forholdene ligger tilbake i tid, og det har vært en atferdsendring. Tillitsverv er ikke noe man har til evig tid, man må gjenvelges. Da er det organene som velger deg, som må avgjøre om man får nye perioder, sier Helge André Njåstad i Politisk kvarter.

Njåstad bekrefter at mannen som blant annet spurte en 14-åring om sex på Snapchat, har fått en «kraftig advarsel» etter varslene, men at han får fortsette i sine posisjoner.

– Han sier at han har beklaget og at han har lagt seg på en ny kurs, at denne oppførselen hører fortiden til, forklarer Njåstad.

Hard kritikk

Njåstad fikk i dag kraftig kritikk fra partifelle Mats Ramo i Trondheim. I et leserinnlegg i Adresseavisen kaller han Njåstads håndtering av sakene «en skandale», og ber ham om å gå av.

– Varslere føler seg forbigått og ignorert, og til tross for overveldende bevis velger Njåstad å snu det andre kinnet til. Når konklusjonen til organisasjonsutvalget er at de etiske retningslinjene er brutt, bør det få reelle konsekvenser, skriver Ramo.

Njåstad mener foreldre trygt kan sende barna sine til FpU-arrangementer. Etter FpU-erens beklagelse er «sjansen langt mindre for at han begår nye brudd på regelverket», ifølge Njåstad.

– Jeg tenker ungdommene i FpU er godt i stand til å avgjøre selv hvem som skal representere FpU i ulike organer, slår han fast.

FORESLO SEX: Denne Snapchat-meldingen sendte mannen til en da 14 år gammel jente, som var aktiv i et annet politisk parti. Mannen mener denne og andre meldinger han sendte til jenta, var ment som en spøk.

– Maktkamp

Mannen har selv beklaget at han noen ganger har gått over streken, men at han ikke ser noen grunn til at oppførselen hans skal få konsekvenser. Han nekter for flere av påstandene i varslene, og sier meldingene om sex til 14-åringen var en spøk. Selv opplever han at han blir utsatt for en maktkamp i FpU.

– Det er mulig at han har sagt det, men han har også beklaget hvis han ble oppfattet slik. Men det blir feil om jeg skal sitte her og forsvare ham, uten at han får komme med sitt tilsvar, sier Njåstad.

Organisasjonsutvalgets leder mener varslerne har fått den informasjonen de trenger etter at utvalget konkluderte.

– Varslerne har fått vite at vi har ferdigbehandlet saken og at det har fått en konsekvens, gjennom at det er gitt en advarsel. At varslerne føler seg utrygge, synes jeg selvfølgelig ingenting om. Det skal være trygt. Derfor har vi veldig fokus på organisasjonskultur, og gjør de tiltakene som trengs, sier Njåstad.

NRK kjenner til at minst én av kvinnene som har varslet om mannens oppførsel, ikke fikk vite hvilken reaksjon organisasjonsutvalget hadde landet på.