NRK har tidligere meldt at en mann ba en 14-åring om sex mens han hadde lederverv i FpU, og at flere FpU-ere trakk seg unna politikken etter ubehagelige opplevelser med mannen.

Han sier han ikke kan utelukke at han har oppført seg upassende, men at han ikke kjenner seg igjen i flere av beskrivelsene.

Over en måned etter at Frp sentralt mottok det første formelle varselet om mannen, er saken fortsatt til behandling. I mellomtiden har han fortsatt å være aktiv i sine posisjoner i Frp og FpU. Det reagerer to av varslerne på.

En av kvinnene, som nå er 19 år gammel, sier hun trakk seg unna politikken en periode etter sine opplevelser med mannen. Nå har hun valgt å melde seg helt ut av partiet på grunn av prosessen.

– Jeg syns det er fryktelig at flere i Frp og FpU har visst om oppførselen hans over lengre tid, som NRK tidligere har skrevet. Det gjør at jeg blir tom for ord. Jeg har bestemt meg for å melde meg ut av partiet fordi jeg føler de ikke tar varslerne, og det vi har fortalt, seriøst, sier den nå 19 år gamle kvinnen.

Hun mener mannen ikke burde få være aktiv i posisjonene han har, samtidig som sakene mot ham behandles.

– Men han har vel sin rett å være aktiv frem til partiet konkluderer i saken?

– Jeg mener de burde sørget for at han ikke var aktiv i perioden. Jeg syns det er skummelt og en av de største grunnene til at jeg har meldt meg ut, sier hun.

– Frp tar ikke varslerne seriøst

Også en annen kvinne reagerer på behandlingen til partiet.

VARSLER: Hun reagerer på at mannen det er varslet mot i Frp og FpU fremdeles er svært aktiv, etter sterke anklager mot han. Foto: NRK

– Jeg har selv sett at han fremdeles er aktiv, og reagerer på det. Jeg tolker det nesten som en stor langfinger til oss som har sagt ifra om våre ubehagelige opplevelser med ham, sier hun.

Kvinnen var i tenårene og fersk i politikken da hun deltok på et FpU-arrangement der hun møtte den tillitsvalgte FpU-eren. En kveld mener hun at han gikk for langt og kom med uønskede fysiske fremstøt mot henne.

Saken ble behandlet av FpU-ledelsen.

Frp: – Tar den tiden det tar

Det er organisasjonsutvalget i Frp som behandler varslene mot mannen.

– Vi er i prosess og bruker den tiden som er nødvendig, sier Helge André Njåstad, som leder utvalget for partiet.

Partiet har sju saker mot sju ulike personer i Frp til behandling.

– Vi tar selvsagt alle varsler på alvor, sier Njåstad.

– Hvorfor må ikke vedkommende tre til side når han har en sak mot seg?

– Vi kommenterer ikke våre interne saksbehandlinger.

Kvinnen mener dette ikke er godt nok.

– Man er selvsagt uskyldig til det motsatte er bevist, men når man sitter som varsler og vet at han ikke er uskyldig, så er det vanskelig å se at alt går videre som om ingenting har skjedd, sier hun.

Behandlet nye etiske retningslinjer

Fremskrittspartiets Ungdom har i februar diskutert og vedtatt nye etiske retningslinjer for ungdomspartiet. Tonje Lavik, generalsekretær i FpU, forklarer at behandlingen av retningslinjer ikke skjer som følge av varslingssakene.

– Vi reviderer jevnlig våre etiske retningslinjer, og det var nå dags for å revidere. Dette ble planlagt og igangsatt i fjor, sier hun.