Frp-ere mener ledelsen slipper for lett unna #metoo-sakene

30 tillitsvalgte i Fremskrittspartiets ungdom (FpU) og Frp har nå sluttet seg til oppropet som krever at Siv Jensen kommer på banen og rydder opp i behandlingen av varslersaker i partiet.

Også i Frp reagerer mange på ledelsens håndtering av saker etter #metoo, sier kilder i partiet til NRK. En av dem hevder det er helt bevisst at ledelsen ikke tar styringen i slike saker.

– Etter Søviknes-saken var det mye intern diskusjon i partiet om hvordan slike saker skulle håndteres. Saken var tøff for partiet og partiledelsen, og det ble bestemt at vanskelige saker som dette skulle holdes unna toppen, også når det gjaldt å kommentere sakene i mediene, sier en mangeårig Frp-topp.

Vedkommende ønsker å være anonym, og sier det blir oppfattet som illojalt å stå fram mot partiet i en slik sak.

SØVIKNES-SAKEN: Frps partiledelse i 2001 fikk mye oppmerksomhet for behandlingen av saken mot daværende nestleder Terje Søviknes. Bildet viser Søviknes sammen med daværende formann Carl I. Hagen og daværende nestleder Siv Jensen. Foto: Knut Fjeldstad / SCANPIX

Terje Søviknes trakk seg fra alle rikspolitiske verv i januar 2001, etter at det ble kjent at han hadde hatt seksuell omgang med en beruset 16-åring på FpUs landsmøte. Siv Jensen og partiledelsen innrømmet etterhvert at de kjente til hendelsen.

I dag er Søviknes olje- og energiminister i Solberg-regjeringen.

Slik kommenterte daværende partiformann Carl I. Hagen Søviknes-saken i 2001.

Ber ledelsen ta oppgjør

Etter Søviknes-saken opprettet Frp et organisasjonsutvalg, som siden har håndtert brudd på partiets etiske retningslinjer. Også etter #metoo har det stort sett vært utvalgets leder, Helge André Njåstad, som har uttalt seg til mediene.

– Alle saker av ubehag er det utvalget som kommenterer. Jeg kjenner flere i partiet som reagerer på at partiledelsen ikke har tatt et større oppgjør etter #metoo, sier Frp-toppen.

En Frp-tillitsvalgt på fylkesnivå bekrefter inntrykket av at dette er partiledelsens strategi. Han sier mange mener ledelsen burde vært mer synlig.

– Jeg mener partiledelsen slipper billig unna. Man kunne heller vist god ledelse, enn å gjemme seg når det blir vanskelig, sier han.

Solberg og Støre møtte pressen

Frp har ikke holdt noen pressekonferanse om varslene partiet har mottatt. Partileder Siv Jensen har sjeldent uttalt seg om sakene. Kontrasten er stor til både Høyre og Arbeiderpartiet, der partilederne har orietnert pressen om påstander om seksuell trakassering:

Før jul ble det kjent at flere Ap-medlemmer hadde varslet om oppførselen til nestleder Trond Giske 21. desember sendte Jonas Gahr Støre ut en pressemelding og sa at Giske hadde opptrådt kritikkverdig. 8. januar holdt han og partisekretær Kjersti Stenseng en pressekonferanse om saken

I januar trakk Kristian Tonning Riise seg fra vervet som leder av Unge Høyre Dagen etter sa Erna Solberg at saken først og fremst var trist for Riise. 17. januar beklaget hun denne uttalelsen. Fire dager senere deltok hun på en pressekonferanse sammen med generalsekretær John-Ragnar Aarset for å orientere om varslersaker i partiet



PRESSEKONFERANSE: Statsminister og Høyre-leder Erna solberg sammen med generalsekretær John-Ragnar Aarset på en pressekonferanse i slutten av januar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Den fylkestillitsvalgte Frp-eren NRK har snakket med, mener andre partier har tatt et større oppgjør med slike saker enn Frp.

– Det har skjedd gang på gang at de ikke stiller, og når de først er ute, så husker de ikke, sier han, og viser til Siv Jensens håndtering av Ulf Leirstein-saken.

Jensen skal ha blitt informert om at Leirstein hadde foreslått trekantsex med og sendt hardporno til en mindreårig partifelle, men sier at hun ikke husker dette.

– Trygt i Frp og FpU

Partileder Siv Jensen sier Frp og FpU består av tusenvis av medlemmer som har det bra, men at det noen ganger skjer hendelser som hun ikke ønsker at hadde skjedd.

– Når vårt regelverk blir brutt, skal vi som parti reagere. Derfor har vi et eget utvalg som behandler disse sakene på en ordentlig måte. Varslerne skal tas på alvor. Samtidig må den det blir varslet mot få mulighet til å komme med sin versjon. Av respekt for partene må saken behandles i fortrolighet, og ikke i mediene, skriver Jensen i en SMS via sin rådgiver Petter Kvige Tvedt.

– Holder partiledelsen seg bevisst unna ubehagelige saker? Blir det oppfattet som illojalt å kritisere dette i mediene?

– Vi har gitt et overordnet svar på alle spørsmålene, svarer Tvedt.

Organisasjonsutvalgets leder Helge André Njåstad ønsker ikke å kommentere saken.