– Jeg syntes det var upassende og over streken. Jeg følte meg ikke som noe offer, men han var mye eldre enn meg og hadde tillitsverv i ungdomspolitikken, sier kvinnen, som da var 14 år, til NRK.

De var aktive i ulike ungdomspartier, men møttes gjennom politisk arbeid. En dag begynte han å sende svært direkte forespørsler om sex til den 14 år gamle jenta. Etter å ha sendt flere bilder og meldinger der han beskriver at han er kåt og foreslår at de skal «knulle», sender han også et bilde fra en bil, der han spør hvor han kan hente henne.

Kvinnen sier hun var usikker på hvordan hun skulle tolke bildene. Han sier at meldingene var ment som en spøk.

– Meldingene var aldri ment som et forsøk på å skaffe meg seksuell omgang med henne, hvilket jeg heller aldri har hatt. Meldingene var ment som en spøk, hvilket jeg også fikk inntrykk av at mottakeren forsto. Når det er sagt, burde jeg aldri ha sendt slike meldinger. Her har jeg vist dårlig dømmekraft, sier han til NRK i dag.

Les også: Trakk seg fra verv etter trakasseringssak i FpU

Behandler flere varsler mot mannen

En venninne som var aktiv i FpU sier hun delte bildene med FpUs daværende generalsekretær André Bråthen i 2017. Venninnene ønsket likevel ikke at det skulle bli noen offisiell sak den gang.

Bråthen bekrefter dette, og sier han likevel valgte å ta saken videre. Han vil ikke utdype hvordan.

BEKREFTER: Generalsekretær i FpU, Tonje Lavik, sier det har kommet flere varsler som blir behandlet av organisasjonsutvalget i moderpartiet. Foto: FpU

I kjølvannet av #metoo-kampanjen og nyheter om seksuell trakassering i politikken, valgte FpU-venninnen imidlertid å sende inn et nytt og formelt varsel til FpU forrige uke.

Dermed har saken havnet på bordet til Frps organisasjonsutvalg, som også har mottatt andre varsler om mannen.

– Vi har mottatt flere varsler om ham. Dette er en vanskelig sak for FpU, og vi har derfor bedt om hjelp fra Frp. Nå fokuserer vi på å ta vare på de berørte, sier generalsekretær Tonje Lavik i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) til NRK.

Mannen sier han har stilt seg tilgjengelig for organisasjonsutvalget.

– Jeg kan ikke utelukke at jeg har sagt eller gjort noe som kan ha vært upassende, og skal være den første til å beklage i de tilfellene jeg har gått over streken, sier han. Han påpeker samtidig at han ikke kjenner seg igjen i flere av beskrivelsene kvinnene har delt med NRK.

VARSLET: Ved to anledninger har saken blitt varslet til ledelsen i FpU. Først som et uoffisielt varsel, nylig som et formelt varsel. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Ba henne slette bildene

Den da 14 år gamle jenta lagret bildene og delte dem med venner. Hun sier målet var å vise dem hvordan han oppførte seg. Det skapte sterke reaksjoner fra 18-åringen. I en SMS-utveksling som NRK har fått se, skriver mannen at hun ikke gjør lurt i å sette ham i et dårlig lys, og ber henne om å slette bildene. Han sier bildene var «kødd», hun sier at de hun delte bildene med «vet at det er kødd».

– Jeg presiserer at meldingene er sendt for flere år siden, og jeg var 18 år på det aktuelle tidspunktet. Jeg ville naturligvis ikke sendt slike meldinger i dag, sier mannen til NRK.

Han har i dag flere posisjoner i Frp og ungdomspartiet.

– Man må ta konsekvensen av handlingene sine. Nå stoler jeg på at partiet håndterer saken riktig etter det formelle varselet som har kommet inn, sier kvinnen til NRK.