Siv Jensen: – Skal være trygt i Frp og FpU

– Jeg kan forsikre om at vi tar imot varslene på en ordentlig måte. Vi skal ta vare på varslerne og de det blir varslet mot på en ryddig og ordentlig måte, sier Jensen til NRK i Politisk kvarter.

Frps organisasjonsutvalg har mottatt flere varsler mot en tillitsvalgt FpU-er, som også har roller i Frp. Flere av jentene var aktive i FpU da de mener de ble utsatt for seksuell trakassering av mannen.

– Jeg kan ikke utelukke at jeg har sagt eller gjort noe som kan ha vært upassende, og skal være den første til å beklage i de tilfellene jeg har gått over streken, sier mannen til NRK. Han sier samtidig at han ikke kjenner seg igjen i flere kvinnenes beskrivelser.

Partileder Siv Jensen (Frp) kommenterer saken i Politisk kvarter.

– Velfungerende regelverk

En av varslerne, som NRK har vært i kontakt med, sier hun sa fra om sine opplevelser med mannen til ledere, men at hun ble bedt om å la saken ligge. Etter #metoo-kampanjen har hun sendt et formelt varsel til partiet.

– Etter det jeg forstår har FpU mottatt flere varsler, som de har behandlet og håndtert. Da de mottok et nytt varsel i januar, ba de om å overføre hele saken til organisasjonsutvalget i Frp. De har nå overtatt alle sakspapirene, sier Jensen.

Partilederen mener Frp har gode retningslinjer for hvordan slike saker skal behandles, og at alle partiets fylkesårsmøter har gått gjennom retningslinjene for å øke bevisstheten.

– På det store og det hele fungerer retningslinjene våre utmerket. Vi er en organisasjon med tusenvis av medlemmer, som føler det trygt og godt å være i partiet. Men så hender det av og til ting som jeg skulle ønske aldri kunne skje. Derfor har vi laget et regelverk, sier hun.

SIER HUN SA FRA: En nå 19 år gammel kvinne sier hun sa fra til ledere om mannens oppførsel, men at hun fikk beskjed om å la saken ligge. Hun trakk seg fra sitt verv etter det hun mener var seksuell trakassering fra FpU-eren. Nå er hun tilbake i politikken. Foto: OYSTEIN INGVAL / LUNDEIMAGES

Lokallag gikk av

Til sammen har Frps organisasjonsutvalg mottatt varsler om sju personer i partiet. Dette inkluderer saken om stortingsrepresentant Ulf Leirstein, som sendte pornografi til en 14 år gammel FpU-er og foreslo trekantsex med en mindreårig gutt.

Denne uken valgte hele Råde Frp å melde seg ut av partiet i protest mot hvordan den saken har blitt behandlet.

– Jeg har beklaget vår behandling av Leirstein-saken, og vil gjerne gjenta det. Den har ikke vært godt nok håndtert fra Frps side. Når det gjelder utmeldelsen i Råde, så tar jeg den til orientering, sier Jensen.