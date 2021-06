Fersk måling: Klart flertall for regjeringsskifte

Den ferske målingen preges av at både Venstre og KrF nå er under sperregrensa på 4 prosent, totalt ville de bare fått tre stortingsrepresentanter.

Samlet sett ligger de fire borgerlige partiene nå over 20 prosentpoeng bak opposisjonen i oppslutning – tre og en halv måned før valget.

Alle endringene på junimålingen er innenfor feilmarginen, i målingen Norstat har utført for NRK og Aftenposten.

Partibarometer juni 2021 Periode 25/5–31/5. 953 intervjuer. Feilmarginer fra 12–34 pp. Parti Endring +1,5 R 5,9 % +1,5 −1,5 SV 7,3 % −1,5 +1,4 AP 24,5 % +1,4 −0,5 SP 17,0 % −0,5 +0,2 MDG 4,2 % +0,2 −1,2 KRF 3,0 % −1,2 +0,0 V 3,1 % +0,0 +0,1 H 21,2 % +0,1 −0,6 FRP 10,7 % −0,6 +0,6 Andre 3,0 % +0,6 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten. Tallene er sammenliknet med stortingsvalgmålingen for mai. 953 intervjuer er gjennomført, hvorav 703 har oppgitt partipreferanse.

FrPs partilederbytte har heller ikke gitt økt velgeroppslutning.

– Vi registrerer at det er små endringer for Frp i denne målingen, og vi jobber kontinuerlig med å fronte FrPs primærpolitikk, sier andre nestleder Terje Søviknes og viser til kravet nylig om 400 ekstra veimilliarder i Nasjonal Transportplan.

Andre nestleder Terje Søviknes (til høyre), svarer at Frp jobber kontinuerlig med å løfte fram partiets primærpolitikk. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Målingen er tatt opp mellom tirsdag i forrige uke og mandag denne uka. Høyre-nestleder og olje- og energiminister Tina Bru sier hun håper på bedre oppslutning i september:

– Vi håper at når valgdagen kommer, vil enda flere velgere være enige i at den viktigste jobben nå er å ta landet trygt ut av koronakrisen og få fart på Norge igjen. Ledigheten går ned, veksten skal opp og det må skapes flere jobber. Det er derfor vi i Høyre ønsker å fortsette i regjering.

Høyres nestleder Tina Bru sier de vil jobbe for å få fortsette i regjering etter valget. Foto: Heiko Junge / NTB

Alle skal med

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 24,5 prosent, og er fortsatt landets største parti i oppslutning.

Sammen med Senterpartiet har de nå 41,5 prosents oppslutning.

Det er mer enn de fire borgerlige partiene – som totalt har 38 prosent av velgerne bak seg, ifølge målingen.

For å samle en flertallsregjering, må likevel SV med i en eventuell rødgrønn regjering. Som NRK omtalte mandag, så bekrefter flere sentrale kilder i Senterpartiet at partiet ikke nevner SV med ett eneste ord i sin regjeringsplan, som nå er på høring i partiet.

Men i Ap har de ikke gitt opp håpet om en rødgrønne regjering med alle tre partiene:

– Aps eneste plan er en rødgrønn flertallsregjering med Sp og SV. Det har vi prøvd før, og vi er enige om svært mye, fra trygt arbeid til alle, via rettferdig klimapolitikk til bedre velferd landet rundt, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre når han ser resultatene i junimålingen, og legger til:

– Det er positivt at vi får nok en måling som viser at det er mulig å få til et regjeringsskifte.

Mandatfordeling juni 2021 Slik ville Stortinget sett ut om denne målingen var valg. Endring sammenlignet med nåværende storting. PARTI ENDRING R Rødt + 10 10 opp fra 2013 SV Sosialistisk Venstreparti + 2 2 opp fra 2013 Ap Arbeiderpartiet -4 4 ned fra 2013 Sp Senterpartiet + 14 14 opp fra 2013 MDG Miljøpartiet De Grønne + 6 6 opp fra 2013 KrF Kristelig Folkeparti -7 7 ned fra 2013 V Venstre -6 6 ned fra 2013 H Høyre -7 7 ned fra 2013 Frp Fremskrittspartiet -8 8 ned fra 2013 Norstat for NRK og Aftenposten

Blokkindeling

Hvis man legger sammen mandatene til alle partiene som har sagt at de går til valg på regjeringsskifte – Ap, Sp, SV, Rødt og MDG – så får de totalt 109 mandater på denne målingen.

Tilsvarende får de fire borgerlige partiene 60 mandater på junimålingen. Det er det laveste siden desember 2019, altså̊ en måned før Frp gikk ut av regjering.

Slik ser de ulike blokkene ut - avhengig av hvordan man setter det opp:

Rødgrønn side:

Ap og Sp: 78 mandater

mandater Ap, Sp og SV: 91 mandater

mandater Ap, Sp, SV, Rødt og MDG: 109 mandater

Borgerlig side:

Høyre, Venstre og KrF: 41 mandater

mandater Høyre, Venstre, KrF og Frp: 60 mandater

Rødt byks

Rødt gjør også en god måling og ligger med 5,9 prosent godt over sperregrensa. Dette er partiets beste måling siden november 2019 da de så 6-tallet.

NRKs supermåling neste uke kan vise om dette er starten på en oppadgående trend for partiet.

SV har et tilsvarende fall som Rødt stiger og får en oppslutning på 7,3 prosent.