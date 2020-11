MDG vil jobbe for et regjeringsskifte og har valgt side i politikken

– Etter en god og grundig diskusjon i landsstyret i dag, ble det gjort et enstemmig vedtak om at vi ønsker regjeringsskifte etter valget i 2021. Vi mener Erna Solberg ikke har levert på vår største sak, natur og klima. Det sier leder Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne (MDG) til NRK.

Hun sier partiet vil søke samarbeid med Arbeiderpartiet (Ap) og Sosialistisk Venstreparti (SV) først, dersom MDG havner på vippen etter valget.

På tvers av blokkene

– Men vi har ikke utelukket samarbeid med andre partier enn Fremskrittspartiet. Det er det eneste partiet vi ikke ønsker å gi makt i norsk politikk. MDG ønsker å gi Arbeiderpartiet og SV sjansen til at vi kan bli enige om et ambisiøst klima- og naturprosjekt i neste regjering. Blir ikke partiene enige om dette, kan de ikke regne med støtte fra Miljøpartiet.

Partileder i MDG Une Bastholm, sier de først og fremst jobber for klima og natur, og at Solberg-regjeringen ikke har levert på dette. Derfor gir de nå Ap sjansen til å inngå et samarbeid. Foto: Mariam Butt

Bastholm sier det er opp til velgerne hvordan maktfordelingen vil bli mellom partiene.

– Med et sterkt MDG kan vi få større gjennomslag for klima og natur. Vi kommer til å jobbe da for regjeringsmakt sammen med Arbeiderpartiet og SV.

Hvis ikke MDG får nok gjennomslag, er det også aktuelt for partiet å sitte i opposisjon og jobbe på tvers av blokkene.

– Det velgerne skal vite fra oss er at vi jobber for klima og natur, først og fremst, men at vi også ønsker et regjeringsskifte. Vi gir Arbeiderpartiet sjansen, men vi gir heller ingen løfter til Arbeiderpartiet.

Uenig med ledelsen

Rasmus Hansson, tidligere talsperson for MDG, uttalte i begynnelsen av uken at han var uenig med partiledelsens valg. Han advarte partiet mot å gi fra seg forhandlingsmakt før stortingsvalget.

– Jeg mener det lureste for MDG er å beholde sparesset så lenge som mulig. Det er vårmulighet til å presse Ap og Senterpartiet på den ene siden og Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti på den andre siden for best mulig miljøpolitikk, sa Hansson til NRK tidligere denne uken.