Kilder til NRK: Sp nevner ikke SV i regjeringsplan

Senterpartiets regjeringsresolusjon vil heller ikke utrope partileder Trygve Slagsvold Vedum til statsministerkandidat, får NRK opplyst.

Forslaget er nå på høring hos landsmøtedelegasjonene. Fristen for endringsforslag går ut ved midnatt.

Det er sentralstyret som har ført regjeringsplanen i pennen, og som vil legge den fram for landsmøtet.

Under selve landsmøtet er det bare partileder Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad som kan fremme endringsforslag til uttalelsen. Det står svart på hvitt i landsmøtets forretningsorden.

Slik sikrer partiledelsen regi rundt maktuttalelsen, som skal vedtas lørdag.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier han har lave skuldre.

– Alle vet at Senterpartiet er helt avhengig av SV for å få flertall til en ny regjering. Det er mye spill som kommer fra Sp-land for tida. Det viktige nå bør være å sikre landet en ny kurs, sier han til NRK.

SAMLING: SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes vil gjerne regjere sammen med Senterpartiet og ber partiet gå sammen med SV om bredest mulig rødgrønn samling. Foto: Vidar Ruud / NTB

Vil ha klar tale

Men debatt på helgas landsmøte kan det bli, om så vel SVs rolle som Vedums eventuelle statsministerkandidatur.

For flere fylkeslag ønsker at Sp-lederen skal si tydelig ifra om at han vil bli statsminister.

– Vi har sendt en oppfordring til partiet sentralt om at Trygve Slagsvold Vedum fremmes som Senterpartiets foretrukne statsministerkandidat, sier fylkesleder Vidar Nedrebø i Rogaland Sp til NRK.

Det var TV 2 som først omtalte forslaget fra Rogaland.

Nedrebø har registrert at også flere andre fylkeslag har uttalt seg positivt om forslaget.

– Vi mener at Vedum er en mer samlende statsministerkandidat for landet. Han vil samle både bygd og by, han har høy troverdighet og er veldig godt likt, sier han.

Nedrebø tror også et Vedum-kandidatur kan bidra til å få rødgrønne velgere ned fra gjerdet og gi hele det rødgrønne prosjektet et løft.

Samme budskap

I tillegg til å ta til orde for en Sp/Ap-basert regjering vil uttalelsen angi hva som er de viktigste politiske retningsvalgene for partiet til høsten.

Men regjeringsresolusjonen vil bli nedstrippet, og den vil neppe by på de store overraskelsene, ifølge en sentral partikilde.

Det er ikke ventet vesentlige endringer i uttalelsen før sentralstyret i morgen vedtar et endelig utkast, men det er en åpning for justeringer. Resolusjonen skal legges fram for debatt og votering på landsmøtet lørdag.

REGJERINGSSAMARBEID: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre (t.v.) og Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum vil gjerne regjere sammen. Spørsmålet er om SV har en plass i samarbeidet. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Uklart om regjering

Målingene viser et tydelig flertall for regjeringsskifte til høsten, men hvordan en eventuell ny regjering skal se ut er helt i det blå.

SE OGSÅ: Partibarometer mai 2021 Periode 27/4 –3/5. 958 intervjuer. Feilmarginer fra 1,2–3,5 pp. Parti Endring +0,6 R 4,4 % +0,6 +1,9 SV 8,8 % +1,9 −0,2 AP 23,1 % −0,2 +0,9 SP 17,5 % +0,9 −0,9 MDG 4,0 % −0,9 +1,0 KRF 4,2 % +1,0 −0,9 V 3,1 % −0,9 −4,1 H 21,1 % −4,1 +1,1 FRP 11,3 % +1,1 +0,6 Andre 2,4 % +0,6 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten

Arbeiderpartiet vil ha en rødgrønn reprise og drømmer om en flertallsregjering med SV og Sp.

SV ønsker bred samling på sentrum-venstre, men har vedtatt at en framforhandlet regjeringsavtale skal legges til uravstemning blant partiets medlemmer.

I Senterpartiets utkast til maktuttalelse nevnes altså ikke SV med ett eneste ord. Men sentrale kilder gir, uavhengig av hverandre, uttrykk for at de helst vil unngå en ny regjering med SV.

Men helt kategoriske i sin avvisning er de ikke.

Stor kontrast

Kontrasten er stor til sommeren 2005, da de tre rødgrønne partiene sist sto på terskelen til å overta makten.

Den gang la Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV fram en felleserklæring med 155 enighetspunkter og gikk til valg som ett regjeringsalternativ. En slik felles plattform er uaktuell nå.

Og styrkeforholdet er dessuten helt annerledes. Tilbake i 2005 var Ap dobbelt så stort som SV og Sp til sammen.

På inn- og utpust har Vedum så langt avvist å svare på alle direkte spørsmål om hvorvidt Senterpartiet kan tenke seg å sitte i regjering med SV eller ikke.

– Vi har vært tydelige på over tid at vi mener en Ap/Sp-basert regjering er det beste for landet, sa han til NRK i februar.

Rett ved siden av satt Ap-leder Jonas Gahr Støre, som hadde dette svaret på det samme spørsmålet:

– Arbeiderpartiets plan for dette valget er en trepartiregjering med Ap, Sp og SV.

Bred samling

For SVs del har forpostfektningene før valget handlet om å sikre en bredest mulig samling på rødgrønn side.

– Vil dere i regjering med Sp, da?

– Vi har åpnet for det. Vi ønsker en ny rødgrønn regjering, men mener også at en slik regjering vil stå seg enda bedre dersom MDG og Rødt inviteres inn. Det vil isolere høyresiden i flere perioder framover, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

– Det er underlig at Sp ikke tydelig ser at veien til sterkere distrikter, satsing på jordbruk og fiskeri og kampen mot norsk tilslutning til EUs energibyrå Acer går gjennom SV. Og ikke gjennom partiene på høyresiden.

SVs vedtak om uravstemning at en framforhandlet avtale om regjeringssamarbeid, forundrer i Sp. De stiller spørsmål ved mandatet som SV-ledelsen da skal forhandle med, og mener uravstemningen kan bli brukt som et utidig forhandlingskort.

Men Ap og Sp er velkomne til å vedta samme framgangsmåte, sier Fylkesnes.

– Det er våre medlemmer som skal ha det siste ordet, understreker han.