200 dager til valget: SV splitter Vedum og Støre

– Trygve og jeg har vært her før, begge to, sier Støre.

NRK har invitert de to til et bredt, felles intervju om hva slags prosjekt de egentlig går til valg på. De vil at møtet skal skje på Forestias fabrikk som lager sponplater på Braskereidfoss.

Men det er ikke bare hos Forestia Vedum og Støre har vært før – også i politikken er det déjà vu.

Vinteren 2005 sto de rødgrønne på terskelen til makt. Da hadde Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV meislet ut 155 enighetspunkter i en felles viljeserklæring og et avklart regjeringsalternativ.

I juli 2005 presenterte de rødgrønne ved Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen (t.h.) og Åslaug Haga (t.v.) sine viktigste politiske prioriteringer for et nytt flertall etter valget. Foto: Terje Bendiksby / NTB

200 dager 3 timer 32 minutter 5 sekunder

Men i 2021 er det flere spørsmål enn svar:

Hvordan skal Ap og Sp skaffe seg flertall i Stortinget, og skal SV være med i regjering eller ikke?

Hvilke saker er de enige om, og hva skiller dem?

Hvem skal ha statsministerjobben?

STATSMINISTER? Støre sier han er kandidat. Vedum svarer ikke. Du trenger javascript for å se video. STATSMINISTER? Støre sier han er kandidat. Vedum svarer ikke.

Vil utvide

Duren fra maskinene som presser spon sammen til plater, overdøver nesten de to partilederne.

Forestia handler om skog som naturressurs, klimavennlig industri, jobbskaping og økt eksport av byggematerialer.

Hvilke byggeklosser som vil inngå i et eventuelt rødgrønt hus etter høstens valg, er foreløpig uklart.

– Dette forteller veldig mye om hva vi vil gjøre mer av, sier Støre om Forestias fabrikk i Innlandet.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum (i midten) og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre besøker Forestias fabrikk på Braskereidfoss i Innlandet for å snakke om grønn industrivekst. Foto: Lars Nehru Sand / NRK Forestias fabrikk på Braskereidfoss i Innlandet lager sponplater. FOTO: LARS NEHRU SAND / NRK Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre snakker i dette NRK-intervjuet for første gang om sin felles visjon for Norge. FOTO: LARS NEHRU SAND / NRK Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre (t.v.) og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum lover tyngre satsing på grønne industrijobber hvis de vinner valget til høsten. FOTO: LARS NEHRU SAND / NRK Forestias fabrikk på Braskereidfoss i Innlandet lager sponplater. FOTO: LARS NEHRU SAND / NRK Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum (t.v.) og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre besøker Forestias fabrikk på Braskereidfoss i Innlandet. FOTO: LARS NEHRU SAND / NRK

Eierne ønsker å bygge et renseanlegg for returtre. Anlegget skal rense brukte trematerialer til industriflis i stedet for å brenne dem. Sånt binder CO₂ og skaper jobber – sirkulærøkonomi er stikkordet.

Eierne skal bidra med rundt 200 millioner kroner, staten med 80, håper Forestia. Men foreløpig har støtten uteblitt, og utvidelsen er lagt på is.

– Hvis vi gjør noen grep her, kan vi få 100 nye arbeidsplasser, istemmer Vedum.

100 nye jobber er mye i en kommune som Våler, med 3.600 innbyggere.

- Dialog om Forestia Ekspandér faktaboks Statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem (V) sier det som skjer ved Forestia er spennende. Hun viser til at Næringsdepartementet har vært i kontakt med Innovasjon Norge om denne aktuelle saken. – Vi er kjent med at ulike finansieringsløsninger har vært diskutert og at det fortsatt er dialog mellom Innovasjon Norge og Forestia. Jeg har tillit til at denne dialogen fortsetter i et konstruktivt spor, sier hun til NRK.

Tre løfter

Verken Vedum eller Støre vil komme med et konkret budsjettløfte til Forestia. Men de lover en stat som mer aktivt vil støtte industrien. Det er ett av tre overordnede budskap:

Ny industri og nye jobber i hele landet: Et taktskifte i satsingen på industri basert på skog.

Stoppe sentraliseringen: Satse på distriktene og lytte til folk i hele landet, se på regionreformen på nytt, flytte mer penger til kommunene og fylkene.

Skape orden i arbeidslivet og sørge for at folk har en trygg jobb og en lønn å leve av. Liberaliseringen av taxinæringen gjør det motsatte og skal stoppes.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum (t.v.) og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre stiller for første gang til felles intervju om sitt prosjekt for Norge. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

De to tegner også et bredere bilde av hva som er Ap og Sps prosjekt.

– Et nytt flertall vil være enig om hovedkursen for Norge, sier Støre.

Han nevner et sterkere løft for å få flere i jobb, en offensiv for å ta hele landet i bruk, en sterkere velferdsstat rigget for 2020-tallet og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.

– Viljen til å få til det opplever jeg samler de partiene som kan utgjøre et nytt flertall, sier Ap-lederen.

– Vi vil ha mer nærhet og mindre forskjeller, sier Vedum.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum understreker i dette intervjuet med NRK at han foretrekker en Sp/Ap-basert regjering hvis det blir rødgrønt flertall i høstens stortingsvalg. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Ingen felleserklæring

Men med 155 punkter i 2005 – hvor mange punkter er de enige om denne gangen?

Støre viser til at Ap, Sp og SV samarbeider godt i Stortinget på en rekke områder.

– Det handler om næringspolitikk, velferd nær der du bor og uavhengig av hva du tjener, en rettferdig klimapolitikk og et krafttak for å få folk i arbeid. Det er hovedsporet, så skal vi klare å oppsummere og vise at det er en retning, både hver for oss og samlet, sier han.

– Kommer dere til å legge fram en felles erklæring før valget?

– Husk at folk stemmer på partier. Man kan ikke sitte og forhandle før et valg, sier Vedum.

– Vi vet ikke hvor mange stortingsrepresentanter Sp og Ap får. Det kan være ulike syn på ting. Det er det som er så bra. Men vi er enige om noen felles grunnverdier.

Hvem som skal lede en rødgrønn regjering, er et annet ubesvart spørsmål. Mer om det snart.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sikter seg inn mot statsministerposten etter høstens stortingsvalg. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Upopulære fylker

Vedum har tro på et «felles prosjekt» mellom Sp og Ap, hvor de nye fylkene Viken og Troms og Finnmark blir oppløst. Sp vil at sammenslåtte kommuner og fylker som vil bryte ut, skal få lov til det.

– Ap har vært for regionreform, men ikke regiontvang. Troms og Finnmark bør det åpenbart gjøres noe med. Men det avgjørende er hva som er best for folk, sier Støre.

Mens Vedum er krystallklar på at Viken må skrotes, tar Støre forbehold.

– Vi må lytte til de som har dette ansvaret etter valget.

– Mener du fylkespolitikerne?

– Ja, det mener jeg er viktig.

LES OGSÅ: Vedum-varsel: Vil demontere Viken

Sps plan om å skrote EØS-avtalen skyter Ap-lederen kontant ned som «helt uaktuelt».

– Ap styrer på grunnlag av EØS-avtalen, sier han.

– Vi må ha en regjering som har et aktivt forhold til EU og tør å stå opp for norske interesser. Hvordan kan vi bedre våre avtaler? sier Vedum.

– Jeg tror det er mulig å få til mye med å forbedre de avtalene vi har. Det er det som er poenget.

LES OGSÅ: Støre advarer Fellesforbundet mot EØS-nei

Ligning med én ukjent

I etterkrigstiden fram til 2005 var situasjonen at Sp ikke hadde sittet i regjering med sentrum-venstresiden, SV aldri hadde vært i regjering og Ap aldri hadde sittet i koalisjonsregjering.

Men mens Ap, Sp og SV allerede lenge før valget i 2005 la fram felles politikk, er det nå ikke engang klart hvem som skal være med på laget. For SVs plass i den rødgrønne ligningen er ukjent.

– Arbeiderpartiets plan for dette valget er en trepartiregjering med Ap, Sp og SV, sier Støre.

– Vi er klare til å lede en slik regjering. Vårt foretrukne alternativ er et alternativ med Sp og SV.

Vedum har siden 2016 hatt et annet budskap. Han har tidligere takket nei til å stille opp på felles presseseanser med Støre og SV-leder Audun Lysbakken.

Det skjedde blant annet da NRK ville samle de tre i forbindelse med en meningsmåling i fjor høst.

– Vi har vært tydelige på over tid at vi mener en Ap/Sp-basert regjering er det beste for landet, sier Vedum.

– Hvorfor vil du ikke i regjering med SV?

– Det viktigste er hva vi vil. Skal vi ha en aktiv næringspolitikk, bruke alle delene av landet og faktisk lytte til de som kjenner problemene på kroppen, mener vi den beste løsningen er mellom Sp og Ap.

Både Vedum og Støre avviser budsjettsamarbeid med KrF. De viser til at KrF har tatt sitt valg og gått sammen med en regjering de rødgrønne ønsker å bytte ut.

Støre mener dessuten det er en fordel å ha et avklart flertall bak seg i Stortinget. Han vil helst lede en flertallsregjering.

– Jeg tror den har større styringskraft og retning. Det er derfor jeg sier at det realistiske å virkelig strekke seg etter da, er en regjering av Sp, Ap og SV.

Hvem blir sjef?

Vedum og Støre står nå i spissen for to omtrent jevnstore partier som begge har støtte fra omkring 20 prosent av velgerne. Ap ligger et par prosentpoeng foran på februar-snittet hos nettstedet Poll of polls. SV har støtte fra 7–8 prosent av velgerne.

Partibarometer februar 2021 Periode 25/1–31/1. 945 intervjuer. Feilmarginer fra 1,1–3,1 pp. Parti Endring +0,2 R 3,9 % +0,2 −0,6 SV 8,3 % −0,6 +0,6 AP 20,7 % +0,6 +0,6 SP 21,9 % +0,6 +0,9 MDG 4,8 % +0,9 −0,2 KRF 3,5 % −0,2 −0,1 V 2,4 % −0,1 +0,2 H 22,8 % +0,2 −3,0 FRP 8,3 % −3,0 +1,3 Andre 3,3 % +1,3 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten

I 2005 var styrkeforholdet et helt annet – Ap var over dobbelt så stort som Sp og SV til sammen.

– Hvem av dere er statsministerkandidat?

– Jeg er tydelig på at i Arbeiderpartiet, så er jeg statsministerkandidat. Vi har til hensikt å få et flertall og lede den regjeringen.

– Er det greit for deg, Vedum?

– Jonas må jo svare for Arbeiderpartiet, for han er leder av Arbeiderpartiet, så må jeg svare for Senterpartiet. Vi har vært tydelige på at det er sakene som er det viktige.

– Jeg er, som Jonas sa i sted, redd for at det blir altfor mye diskusjon om samarbeidspartnere og hvem som skal bli statsråder. Jeg får masse spørsmål om alle mulige posisjoner. Jeg mener det er en avsporing.

Han mener både han selv og Støre er «helt uviktige». Men Sp-sjefen garanterer at det blir ny statsminister til høsten hvis Erna Solbergs flertall ryker – «det er hele folkestyrets premiss».

– Hva vil den statsministeren hete?

– Først skal det være et valg, så skal vi diskutere sakene og så skal vi oppløse Viken og Troms og Finnmark, få ned avgiftene og sørge for at det blir bedre forhold for arbeidsfolk rundt omkring i Norge. Så får vi se hvordan ting blir.

Etter valget 13. september blir det klart om Støre og Vedum får sjansen eller om velgerne heller vil ha en tredje periode med Erna Solberg i statsministerstolen.