Høyre-fall på ny måling – Ap størst

Høyre får en liten kalddusj med en oppslutning på 21,1 prosent på Norstats partibarometer for NRK og Aftenposten i mai. Det er en tilbakegang på 3,9 prosent i forhold til målingen i april. Høyres fall er den eneste endringen som er signifikant, altså større enn feilmarginen i denne målingen.

– Jeg skulle jo gjerne hatt en høyere prosentvis oppslutning enn dette, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

KALDDUSJ: Tilbakegang for Høyre og partileder Erna Solberg Foto: Torstein Bøe / NRK

Høyre har så langt i 2021 ligget på 23–25 prosent oppslutning på snitt av alle målinger, ifølge Poll of Polls. Men de svinger mye på enkeltmålinger, og hos NRK har partiet variert fra 22,6 prosent til 25,2 prosent så langt i 2021.

– Men jeg vet jo at vi skal slåss om hver velger fram mot valget. Vi skal vise fram den mest framtidsrettede politikken og ikke minst fortsette å håndtere pandemien på en god måte, sier Solberg.

Slik ser tallene ut i Norstats måling for NRK og Aftenposten. Dette er en regulær måling med 958 respondenter. Sammenlikningen er gjort med forrige regulære måling, ikke NRKs supermåling fra april.

Partibarometer mai 2021 Periode 27/4 –3/5. 958 intervjuer. Feilmarginer fra 1,2–3,5 pp. Parti Endring +0,6 R 4,4 % +0,6 +1,9 SV 8,8 % +1,9 −0,2 AP 23,1 % −0,2 +0,9 SP 17,5 % +0,9 −0,9 MDG 4,0 % −0,9 +1,0 KRF 4,2 % +1,0 −0,9 V 3,1 % −0,9 −4,1 H 21,1 % −4,1 +1,1 FRP 11,3 % +1,1 +0,6 Andre 2,4 % +0,6 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten

Arbeiderpartiet er størst på NRK-målingen for første gang siden april i fjor.

– Det er én måling, da, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Samtidig har han ambisjoner om at Arbeiderpartiet skal være størst fram til valget i høst.

– Det tror jeg vi skal få til om vi jobber godt, sier han.

– Men det som er helt sikkert er at dette valget ikke er avgjort før 13. september. Ingen må ta noe for gitt.

Rødgrønt flertall

Det er fortsatt et solid rødgrønt flertall ifølge målingen. Hvis målingen var valgresultatet, ville mandatfordelingen bli slik:

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV: 90 mandater.

Høyre, Venstre og KrF: 45 mandater.

Hvis vi legger Frp sammen med dagens regjeringspartier, får de fire partiene i alt 64 mandater.

KAN FÅ FLERTALL: Sammen med SV har de flertall i målingen. T.v.: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

– En mer rettferdig krisepolitikk, et krafttak for å få folk tilbake i arbeid og å se hele landet under ett. Det er noe som forener rødgrønn side, sier Støre.

Kampen mot sperregrensen

Både Rødt, MDG og KrF og Venstre har hatt en tilværelse farlig nær sperregrensen over tid. I denne målingen har KrF karret seg over grensen for første gang siden august i fjor på våre målinger.

MDG er over sperregrensen for tredje gang i år.

Rødt er over sperregrensen for første gang i år.

Venstre er under sperregrensen på fire av våre fem ordinære målinger i år.

Ser vi på snittet av målinger i april, ligger KrF og Venstre under sperregrensen. MDG og Rødt er over.

Håper

For å beholde regjeringsmakten er Høyre avhengig av at både Venstre og KrF kommer over sperregrensen.

– Ja, det vet vi, og det håper jeg også vi ser, sier Solberg.

Hun viser til andre meningsmålinger hvor begge partiene har økt oppslutningen.

– Men vi må slåss for velgerne og overbevise om at vi har de beste løsningene framover. Jeg tror jo at vi kan vise både hva vi har gjort, men ikke minst hva vi vil gjøre framover, sier hun.