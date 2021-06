Broren til Viggo Kristiansen om «amper stemning»: – Opplever det motsatte

Viggo Kristiansen har hele tiden hevdet sin uskyld i drapene på Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen.

Etter løslatelsen fra Ila fengsel på tirsdag har han startet livet utenfor murene. Foreløpig har han ikke vært noe annet sted enn hjemme med familien.

Folk er splittet i synet på Viggo Kristiansen. Ordføreren i Kristiansand ber folk om å tenke seg om før de ytrer seg.

Broren Trond kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av en amper stemning i Kristiansand.

– Vi opplever det motsatte, nemlig at kristiansanderne er klare for å ta imot Viggo. Vi møter en enorm støtte på gata og fra folk som sender oss meldinger, sier broren til NRK.

Viggo Kristiansen er ilagt kontaktforbud overfor de etterlatte, men advokaten Arvid Sjødin sier det ikke vil ha noen betydning. Han garanterer at klienten ikke kommer til å oppsøke noen.

Håper på rettssak

MÅ BLI KJENT MED BROREN: Storebror Trond Kristiansen sier han nå må bli kjent med lillebroren på ny. Foto: Privat

Selv om Viggo Kristiansen i dag er en fri mann, jobber statsadvokaten fortsatt med gjenopptakelsessaken.

Det kan innebære en full ny rettssak eller at påtalemyndigheten mener bevisene er for svake.

– Det er todelt. Jeg tror det absolutt beste for begge parter er en ny rettssak der man får en full belysning av saken. Det tror jeg også begge parter ønsker. Men en ny runde blir også ubehagelig, sier Trond Kristiansen.

Selv om Kristiansen skulle bli dømt i en ny rettssak, mener eksperter at soningen uansett er ferdig.

HJEMME: Her kommer Viggo Kristiansen og faren hjem til familien i Kristiansand. Foto: Leif Dalen / NRK

Dømt for drap og voldtekt

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble i 2002 dømt for drap og voldtekt av Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8).

Jan Helge Andersen ble dømt for voldtekten og drapet på Sørstrønen, og han har sonet ferdig de 19 årene i fengsel som lagmannsretten dømte ham til. Saken mot Viggo Kristiansen er som kjent gjenopptatt, etter at han har sonet nesten 21 år i forvaring.

Tirsdag bestemte Høyesterett enstemmig at Viggo Kristiansen skulle løslates.

Bistandsadvokat for de etterlatte Håkon Brækhus har sagt dette er vanskelig.

– Det samlede medietrykket har vært en stor påkjenning for de pårørende. De er litt oppgitt over den siste utviklingen, og ser på dette som en følgefeil av det flertallet i Gjenopptakelseskommisjonen kom fram til i sin siste behandling, sa Brækhus tidligere i uken.

– Mange som tenker at han er skyldig

-Jeg tror ikke folk her i Kristiansand er klare for Viggo Kristiansen, fordi saken har tatt så mye plass i byen og påvirket livene til så mange. Dette er jo ikke en så stor by, sier Heidi Strand.

Hun synes det er vanskelig at det ennå er noen spørsmål man ikke har fått klare svar på i denne saken.

Hun tror også Viggos historie fra tidligere spiller inn.

-Jeg tror mange tenker at han ikke kan være uskyldig.

VANSKELIG SKYLDSPØRSMÅL: Anne Torkildsen og Heidi Strand sier mange i Kristiansand fortsatt tror Viggo Kristiansen er skyldig. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Anne Torkildsen tror heller ikke folk i Kristiansand er klare for Kristiansen.

-Det er mange som tenker at han er skyldig, sier hun.

Sårt tema

18 år gamle Henriette Linde Aslaksen var ikke født da de to jentene ble funnet i Baneheia. Hun har lest seg opp på saken og mener hun kjenner den ganske godt.

Hun sier hun har registrert at dette ennå er et sårt tema og at det er mange meninger.

Selv mener hun at Kristiansen har tatt sin straff nå, uansett om han er skyldig eller ikke.

– Jeg tror det er mange som tenker det samme, sier hun.

MANGE MENINGER: Henriette Linde Aslaksen tror unge er mer positive til Kristiansen enn den eldre generasjonen i byen. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Har du inntrykk av at de unge er mer positive til Kristiansen enn de som er eldre?

– Ja, og det er kanskje fordi de som er eldre har barn i samme alder som disse jentene var i da det skjedde. Vi unge holder oss kanskje også mer oppdatert på det nye som har kommet ut om saken nå.

Må bli kjent med broren på ny

Viggo Kristiansen forlot tirsdag kveld Ila fengsel og forvaringsanstalt. Trolig for siste gang etter 21 år i fengsel.

Faren Svein Kristiansen kjørte inn portene til Ila fengsel like etter klokken 22.45, og var tilbake i Kristiansand rundt klokken 03.20 natt til onsdag.

– Det har vært så mange folk rundt oss at det har vært vanskelig å få tid på tomannshånd. Men jeg ga ham en god klem og sa «endelig», forteller bror Trond Kristiansen om de første dagene etter løslatelsen.

Viggo Kristiansen var 21 år da han ble arrestert. Broren var 25.

– For min egen del må jeg bli kjent med min bror på nytt, sier Trond Kristiansen.

Selv om han har besøkt broren i fengselet to-tre ganger i året, er det ikke lett å få kontakt inne på et rom i fengselet, mener han.

Mens lillebroren sonet lovens strengeste straff, har storebror stiftet familie.

– Jeg ser fram til å invitere ham hjem på middag. Han har vært på middag hos oss tre ganger de siste 21 årene. Det har vært de tre siste julaftenene, forteller han.

Nå skal de gjøre det han beskriver som vanlige familieting.

– Det å kunne invitere ham med på en gåtur, elgjakt med familien på høsten, på hytta i skjærgården, dra på skiferie til Østerrike på vinteren, De tingene man gjør som Viggo ikke har vært en del av er det jeg gleder meg mest til.

