Viggo Kristiansen forlater i kveld Ila fengsel og forvaringsanstalt for trolig siste gang etter 21 år i fengsel.

Det er faren til Viggo Kristiansen som har kjørt fra Kristiansand for å hente ham. Han kjørte inn portene til Ila fengsel like etter klokken 22.45.

Kristiansens far ankommer Ila fengsel. Foto: Mariann Strand

Kort tid etter ble Kristiansen kjørt ut. Mens de forlot Ila fengsel vinket de farvel, til applaus fra andre innsatte.

– Vi er glade. Vi gleder oss til å få han hjem. Det blir tøft, men det skal gå bra, sier bror Trond Kristiansen på vegne av familien.

Bjørn André Gulstad er en av Kristiansens to advokater. Han sier klienten fikk beskjeden fra Høyesterett via media.

– Det var et sterkt møte nå, en oppsummering av tiden på Ila, tanker rundt egen situasjon og fremtid og om andres oppfatning av hans rolle i denne saken, sier Gulstad utenfor fengselet.

FORSVARER: Bjørn André Gulstad er en av Kristiansens to advokater. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / Eirik Pessl-Kleiven

– Synes han det er litt skummelt å komme ut?

– Etter 21 år i fengsel er det meste skummelt, svarer han.

Tidligere på dagen sa advokat Arvid Sjødin at faren skal hente Viggo Kristiansen.

– Det er viktig for faren å få kjøre den ruta for siste gang. Han har kjørt den ruta i 21 år hver tredje uke for å besøke sønnen. Dette må de få gjøre i ro og fred, sa Sjødin til NRK da beskjeden om løslatelse kom fra Høyesterett.

En politibil parkert utenfor Ila fengsel i påvente av Viggo Kristiansens løslatelse. Foto: Rushda Syed

Enstemmig fra Høyesterett

Høyesterett bestemte i dag at Viggo Kristiansen løslates. Avgjørelsen var enstemmig.

Det var en ventet beslutning ettersom partene var enige. Tirsdag ble det nemlig kjent at statsadvokaten snur, og ber om at Kristiansen løslates.

Sjødin slår fast at klienten hans ikke er farlig.

– Nei, overhodet ikke. Jeg viser til at statsadvokaten i går sa at det ikke er grunn til å frykte ham med tanke på forvaring. Jeg viser også til psykologen hans som sier det ikke er noen grunn til å frykte Viggo Kristiansen.

KRISTIANSENS ADVOKAT: Arvid Sjødin sier det er kommet trusler mot Viggo Kristiansen, men at de foreløpig vil undersøke mer før de går videre til politiet med det. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Eks-ordfører: Mange følelser

Tidligere ordfører i Kristiansand, Harald Furre, sier saken har satt dype spor.

– Vi må ha tillit til rettssystemet og dets avgjørelser, men det er ingen tvil om at mange føler en uro og usikkerhet i dag. Drapene i Baneheia satte noen veldig dype spor, og det var en guffen periode i byen fra mai 2000. Selve rettssaken og historiene som kom frem der, har også satt dype spor hos veldig mange av oss. Det som skjedde den vårdagen i mai 2000 og i rettssaken etterpå, er noe som ligger litt utenpå oss kristiansandere, sier Furre til NRK.

–Viggo Kristiansen skal nå tilbake til Kristiansand, hva tenker du om det?

– Han sier han vil være privat og ikke vil ha oppmerksomhet. Jeg håper virkelig at han også håndterer dette med stor nennsomhet med tanke på alle de følelsene som er rundt denne situasjonen, og ha respekt for de etterlatte og deres familier. Så det kan gå bra, men det er ingen tvil om at dette skaper emosjoner, sier han.

Furre gjør oppmerksom på at dette ikke er noen frikjennelse.

– Man skal respektere rettssystemets avgjørelser, men vi er i den situasjonen at han ikke er frikjent ennå. Det er ikke en ny sak som er reist ennå. Han er løslatt i påvente av den. Så det er klart det er en usikkerhet rundt det hele og mange følelser fra den tiden, sier han.