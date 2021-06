Viggo Kristiansen skal avgi ny DNA-prøve – vil samarbeide med politiet

– Det stemmer at politiet har gjort en henvendelse rundt ny DNA-prøve av Viggo Kristiansen. Det praktiske rundt dette, når og hvordan det vil skje, er ikke avklart ennå, sier hans forsvarer Bjørn André Gulstad.

Ifølge Gulstad vil Kristiansen samarbeide med politiet.

– Kristiansen stiller seg positiv og vil medvirke til nye etterforskningsskritt.

Tidligere i dag ble det kjent at Viggo Kristiansen er ilagt besøksforbud mot de etterlatte.

Avgjørelsen kom etter at de pårørende selv ba om et kontaktforbud, og bare timer etter Kristiansens hjemkomst til Kristiansand.

– Jeg registrerer at forsvarer har gått ut med at det er blitt gitt et besøksforbud. Nå som det da er ute kan jeg bekrefte at det er gitt et slikt forbud, sier politiadvokat Cecilie Gulnes i Oslo politidistrikt til NRK.

Gulnes vil ikke si noe mer om vurderingene som er gjort i forbindelse med avgjørelsen.

– Jeg vil ikke si noe mer om innholdet eller bakgrunnen annet enn at det er et besøksforbud til beskyttelse for de etterlatte. Kristiansen har mulighet til å bringe dette inn for retten, sier Gulnes.

Det var TV 2 som omtalte besøksforbudet først.

– Jeg opplever begrunnelsen for besøksforbudet som veldig svak, og jeg har bedt om en ytterligere begrunnelse for dette, sier Kristiansens advokat, Arvid Sjødin, til TV 2.

Til NRK sier Sjødin at besøksforbudet trolig ikke vil bli utfordret i retten.

– Vi kommer neppe til å gå til retten, men vi har stilt noen berettigede spørsmål, opplyser advokaten.

Ba om kontaktforbud

Audun Beckstrøm, som er bistandsadvokat for de etterlatte, opplyste denne uken at de etterlatte har bedt om et kontaktforbud mot Kristiansen.

BISTANDSADVOKAT: Audun Beckstrøm har på vegne av de etterlatte bedt om et kontaktforbud mot Kristiansen. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Med en gjenopptatt sak, Kristiansen løslatt og etterforskning som pågår, og også sett i lys av psykiaternes uttalelser i en rapport fra mars om at han kan være farlig, så ønsker selvfølgelig ikke foreldrene å påtreffe eller bli oppsøkt av Kristiansen, sa Beckstrøm.

– Det er en mulighet for at de treffer på hverandre. De fleste av foreldrene bor i Kristiansand, og byen er ikke så veldig stor, opplyste Beckstrøm.

Bistandsadvokaten mener Kristiansen «burde hatt noen rammer rundt seg når han kommer ut».

– Det har han ikke, og det er bekymringsfullt.

– Forstår det er betent

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10). Andersen har sonet ferdig sin dom.

– Det er delte meninger om at Viggo løslates og kommer tilbake til Kristiansand, hvordan forholder han seg til det?

– Det har han forståelse og respekt for og forholder seg til det. Det er derfor vi har en reservert og dempa reaksjon blant annet overfor media, sier Terje Helland, som er talsmann for støttegruppa til Viggo.

TALSPERSON: Viggo Kristiansen snakket ikke selv med pressen. Terje Helland uttalte seg på vegne av støttegruppa. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Kristiansen har bestemt seg for å bosette seg i Kristiansand etter løslatelsen.

Det har ikke vært aktuelt å flytte andre steder, opplyser Helland.

– Hvordan skal han håndtere dette samfunnet når det er så mange som er interessert i Kristiansen som person?

– Godt spørsmål, dette har ingen øvd på. Derfor er det godt han har et apparat rundt seg som kan øve ham på det.

– Vil ikke vise seg frem

De siste dagene har Viggo Kristiansens advokater understreket at han vil holde en lav profil etter løslatelsen.

– Han er ikke den som kommer til å gå rundt i gågatene i Kristiansand å vise seg fram. Tvert imot han kommer til å ha et rolig liv fremover til dette roer seg ned, fortalte Arvid Sjødin til NRK i går.

Tidligere Kristiansand-ordfører Harald Furre tror Viggo Kristiansens hjemkomst vekker blandede reaksjoner i byen.

– Baneheia-saken har satt dype spor i Kristiansands befolkning og det er krevende for mange å takle dette, sier Furre.

– Han sier han vil være privat og ikke vil ha oppmerksomhet. Jeg håper virkelig at han også håndterer dette med stor nennsomhet med tanke på alle de følelsene som er rundt denne situasjonen, og ha respekt for de etterlatte og deres familier.

Kom hjem i natt

Rett før klokken 23 tirsdag kveld forlot Viggo Kristiansen Ila fengsel og forvaringsanstalt, trolig for siste gang, etter nesten 21 år i fengsel.

Sammen med sin far var han tilbake i Kristiansand rundt klokken 03.20 natt til onsdag.

Kristiansen gikk rett inn til sin ventende familie, og andre støttespillere i barndomshjemmet. Han ønsket ikke å snakke med pressen.

HJEMME: – Uvirkelig, var Kristiansens reaksjon da han kom hjem, ifølge støttegruppens talsperson, Terje Helland.

Han har ikke tatt stilling til om han vil snakke om saken eller løslatelsen i nærmeste fremtid, sier Terje Helland.

– Han er stort smil. Det er nok litt mer avdempa reaksjon enn jeg hadde forventa. Det er en blanding av latter, klemming, litt tårer. Og så er de veldig trøtte, sa Helland.

Hjemme på Eg sto barnerommet klart for Kristiansen. Ifølge Helland er det «ganske likt som det var for 20 år siden».

– Sa Viggo Kristiansen noe om hvordan det ville bli å sove i sin egen seng?

– Han har brukt et ord: «Uvirkelig».

Positive tilbakemeldinger

Arvid Sjødin har tidligere i uka fortalt at han har vært i kontakt med politiet og diskutert sikkerheten til Viggo Kristiansen etter en løslatelse, blant annet på bakgrunn av meldinger på forskjellige sosiale medier.

ADVOKAT: Arvid Sjødin har jobbet med Kristiansens sak i en årrekke. Foto: Sverre Holm-Nilsen

Det er foreløpig ikke besluttet om Kristiansens får politibeskyttelse etter løslatelsen.

– Det er et politifaglig spørsmål, vi har oversendt den informasjonen vi sitter på til politiet. Det får være deres vurdering hvilke tiltak de må iverksette, sier Helland.

Han sier det er vanskelig å forberede Viggo Kristiansen på reaksjoner og «ubehageligheter» han vil kunne møte ute i det fri.

– Det er det vanskelig å forberede folk på. For det første vet vi ikke om det blir så ubehagelig. Det er og mye positive tilbakemeldinger som Viggo får. Det tror vi og vil øke etter hvert som folk fått satt seg inn i denne saken.

