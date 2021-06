Høyesterett: Viggo Kristiansen skal løslates fra fengsel

I går ble det kjent at statsadvokaten snur, og ber om at Viggo Kristiansen løslates fra fengsel.

Viggo Kristiansens forsvarer, Bjørn André Gulstad, på vei inn til Ila fengsel for å snakke med sin klient tirsdag. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / Eirik Pessl-Kleiven

Statsadvokat Andreas Schei sier hensynet til samfunnsvern ikke i tilstrekkelig grad tilsier at Kristiansen kan holdes i fengsel når saken skal gjenåpnes, og etterforskningen tar tid.

Kristiansen begjærte seg løslatt i februar, etter at det ble kjent at straffesaken mot ham gjenåpnes.

Nå har Høyesterett besluttet at Kristiansen kan løslates. Kjennelsen er enstemmig.

Kristiansens forsvarer Bjørn André Gulstad møtte pressen utenfor Ila fengsel like etter av avgjørelsen var klar.

– Når slippes han ut av Ila?

– Det er et praktisk anliggende som må tas opp med Ila. Vi vet ikke så veldig mye, men antar at det vil skje relativt raskt. Om det blir i dag, i kveld, eller i ettermiddag, det vet jeg ikke, sier Gulstad.

Forsvarer Bjørn Andre Gulstad møter pressen utenfor Ila fengsel og forvaringsanstalt.

– Noe overrasket

Gulstad, som snakker med pressen på vei inn i fengselet, har ikke fått snakket med klienten sin om den siste utviklingen ennå. Advokaten sier han regner med at han vil reagere omtrent som i går, da det ble klart at statsadvokaten snudde.

– Fattet, glad. Han var i utgangspunktet noe overrasket. Selv om han hadde tro på at rettferdigheten ville føre ham ut til syvende og sist, så gjensto det å se at det faktisk skjedde, sier Gulstad.

Han sier samtidig at han vil berømme påtalemyndigheten for å ha endret standpunkt «slik at vi har kommet dit vi har kommet i dag».

På spørsmål om hvilken betydning det har at kjennelsen var enstemmig, sier Gulstad at det var ventet.

– Signalet er vel egentlig det at de er enig i at han ikke utgjør noen samfunnstrussel på noe som helst måte, og at det var riktig å løslate ham.

Håkon Brækhus, bistandsadvokat for de etterlatte familiene, sier til NRK at man først og fremst reagerer på at forvaringen av Kristiansen ikke blir forlenget.

– Når påtalemyndigheten har tatt den avgjørelsen som de har så er dette det logiske resultatet. Det er beslutningen om ikke å forlenge forvaringen og en gradvis tilbakeføring til samfunnet som vi synes er kritikkverdig, sier Brækhus.

Viggo Kristiansens forsvarere Arvid Sjødin og Bjørn André Gulstad møtte Kristiansen i Ila fengsel i går. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Viktig for far å kjøre den ruta for siste gang

Det er ventet at Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum trenger noe tid på å forberede det praktiske rundt løslatelsen av Kristiansen.

– Nå skal vi summe oss litt. Det pågår en del kontakt med familien og støttegruppen, og så videre. Vi må snakke litt med Viggo, og høre hva han vil, sier Gulstad.

Kristiansens andre forsvarer Arvid Sjødin var i dag i rettssak i Sør-Rogaland tingrett. Han sier det blir faren til Kristiansen som henter sønnen i fengsel.

– Det er viktig fro faren å få kjøre den ruta for siste gang. Han har kjørt den ruta i 21 år hver tredje uke for å besøke sønnen. Dette må de få gjøre i ro og fred, sier Sjødin til NRK.

Etter det NRK forstår kommer Kristiansen til å bli hentet i bil, så det er plass til å kjøre tingene hans hjem til Kristiansand. Kristiansens bror Trond Kristiansen sa i går til NRK at foreldrene ønsker at Viggo Kristiansen kommer hjem etter at han er løslatt.

– Det har kommet trusler

Sjødin sa i går til NTB at Kristiansen har fått jobbtilbud fra bedrifter i området. Sjødin sa også til NRK at man har hatt diskusjoner knyttet til Kristiansens sikkerhet etter løslatelsen.

Forsvareren påpeker tirsdag at man foreløpig ikke vet om det er nødvendig.

– Grunnen til at vi ikke har gjort det ennå er at vi ikke er sikre på om det er nødvendig. Men det er mottatt en del urovekkende signaler som viser at det er folk som kan ha noen uærlige hensikter når han kommer. Dette har vi tatt opp og det skal gå greit.

– Hva legger du i uærlige hensikter? Er det kommet trusler?

– Det er kommet trusler som er fanget opp av andre som har kontaktet oss. Dette har vi roet ned og så søker vi å undersøke mer før vi går videre til politiet med detaljer som vi har.

– Videresent for iverksettelse

Tirsdag sendte partene sine kommentarer til at Høyesterett skulle behandle spørsmålet skriftlig.

Statsadvokat Andreas Schei. Foto: Rushda Syed / NRK

En muntlig behandling av spørsmålet var egentlig satt til 17. juni, men ble framskyndet og endret til en begrenset, skriftlig behandling etter at statsadvokaten snudde.

Statsadvokat Andreas Schei bekreftet tidligere tirsdag at de ikke hadde noen innsigelser til at løslatelsesspørsmålet skulle behandles skriftlig.

– Avgjørelsen var som ventet. Kjennelsen fra Høyesterett har vi nå videresendt til Ila-fengsel og Kriminalomsorgen for iverksettelse, sier Schei til NRK etter at det ble kjent at Kristiansen løslates.

Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum kommune. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Oslo-politiet behandler kontaktforbud

Audun Beckstrøm, bistandsadvokat for de etterlatte, sa i går at de etterlatte var sjokkerte over at Kristiansen nå løslates. Tidligere tirsdag sa Beckstrøm at han var forberedt på at behandlingen i Høyesterett kom til å gå raskt.

Beckstrøm har også uttalt til NRK at de etterlatte etter de to jentene som er drept har bedt om et kontaktforbud mot Kristiansen når han løslates.

– Vi venter på tilbakemelding. Dette haster jo, sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til NTB tirsdag.

Det er politiet som tar avgjørelsen om et slikt kontaktforbud. Politiadvokat Cecilie Gulnes sier man er klar over utviklingen med løslatelsen, men vil ikke si noe nærmere om hva politiet nå gjør.

– Generelt er dette tema som vi i liten grad kommenterer utad nettopp av hensyn til hvordan politiet jobber i slike situasjoner, men også av hensyn til de personene det gjelder, sier Cecilie Gulnes, politiadvokat for drap og seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt, til NRK.

Arvid Sjødin sier at Kristiansen ikke er en mann på frykte.

– Nei, overhodet ikke. Jeg viser til at statsadvokaten i går sa at det ikke er grunn til å frykte ham med tanke på forvaring. Jeg viser også til psykologen hans som sier det ikke er noen grunn til å frykte Viggo Kristiansen.

Etterforskning ferdig tidligst til høsten

Viggo Kristiansen er dømt til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld. I februar fikk han straffesaken sin gjenåpnet.

Oslo statsadvokatembeter gjennomgår saken og skal gi en innstilling til Riksadvokaten om det skal gjennomføres en ny hovedforhandling eller om det skal bes om frifinnende dom uten hovedforhandling.

Denne avgjørelsen vil tidligst være klar til høsten. Advokat John Christian Elden, som ikke har noen formell rolle i saken, sier han ikke kan se for seg noe utfall av saken som medfører at Kristiansen må tilbake i fengsel.

– Nei, han kommer aldri inn i fengsel igjen. Det skyldes at han har utsonet dommen. De har besluttet at det ikke blir mer forvaring, og det ville vært det eneste alternativet. Så etterforsker de nå saken, og da er jeg sikker på at de får et helt annet resultat enn det som har vært tidligere, sier Sjødin.

Kristiansens forsvarer har varslet at Kristiansen vil be om millionerstatning om han blir frikjent.