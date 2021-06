Slik håper politiet å få svar i Baneheia-saken

Etterforskningen ble satt i gang da Gjenopptakelseskommisjonen åpnet saken i februar i år, fordi de mente flere bevis var svekket. Undersøkelsene kan lede til en ny rettssak med dom eller frifinnelse av Kristiansen.

Etter det NRK forstår er dette sporene som blir viktige fremover:

Nye avhør

Nye mobil-undersøkelser

Nye DNA-undersøkelser

Andre tekniske undersøkelser

Allerede har politiet gjennomført en 3D-skanning av åstedet i Baneheia og området rundt, ifølge Fædrelandsvennen. Bildene kan brukes til å lage en millimeterpresis digital framstilling av området.

Etterforskningen skal ikke bare «snu alle steiner» før saken legges død. Statsadvokaten er klar på at undersøkelsene som nå gjøres i Baneheia-saken, gjøres fordi de har troen på å få nye svar.

– Vi tror vi kommer til å ha et bedre avgjørelsesgrunnlag når etterforskningen er ferdig. Vi har større tro på at vi får nye svar nå enn vi hadde helt i starten av etterforskningen, sier statsadvokat Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter.

STATSADVOKAT: Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter. Foto: Anders Fehn / NRK

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble i 2002 dømt for drap og voldtekt av Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8).

Jan Helge Andersen ble dømt for voldtekten og drapet på Sørstrønen, og han har sonet ferdig de 19 årene i fengsel som lagmannsretten dømte ham til. Saken mot Viggo Kristiansen er som kjent gjenopptatt, etter at han har sonet nesten 21 år i forvaring.

DREPT: Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8).

Les også: Mener Andersen kan få en strengere straff hvis Kristiansen frikjennes

Da Gjenopptakelseskommisjonen åpnet saken mot 42 år gamle Kristiansen i februar, kom de med en 369 sider lang begrunnelse. Det blir lagt vekt på usikkerhet rundt DNA-beviset mot Kristiansen. På grunn av det, mener kommisjonen at det nå må legges mer vekt på den 20 år gamle tvilen rundt Kristiansens mobilbruk drapskvelden.

Kommisjonen kritiserer også avhørene som ble gjort av Jan Helge Andersens, da han snakket inn Kristiansen i saken.

Det er derfor naturlig at disse tingene i tillegg til andre tekniske bevis vil bli gjenstand for nye undersøkelser, etter det NRK erfarer.

Nye avhør

Viggo Kristiansen har hele tiden hevdet sin uskyld.

FORLATER ILA: Viggo Kristiansen og faren forlot fengselet i Bærum ved 23-tiden tirsdag. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen/NRK

Både Kristiansens advokater og kommisjonen mener det ble brukt en uheldig strategi for å fremskaffe en tilståelse fra Andersen. Etter kommisjonens vurdering er det grunn til å være kritisk til gjennomføringen av avhøret av Andersen fordi han hadde motiv for å snakke Kristiansen inn i saken og sin egen rolle ned.

Det er sannsynlig at politiet vil foreta flere nye avhør i saken. Både Kristiansen og Andersen har signalisert via sine advokater at de vil stille i nye avhør.

– Nye avhør av Jan Helge Andersen, Viggo Kristiansen eller andre personer i saken er selvfølgelig noe vi vurderer, sier statsadvokat Schei.

Nye mobil-undersøkelser

Det såkalte mobilbeviset handler om at mobiltelefonen til Viggo Kristiansen var innenfor dekningsområdet til en basestasjon som Telenor mener ikke har dekning på åstedet. Det ble sendt og mottatt tekstmeldinger klokken 18.55, 18.57, 19.24, 19.37 og 21.22.

DEKNINGSDIREKTØR: Bjørn Amundsen forklarer dekningen i Baneheia hos NRK i 2001. Amundsen er fortsatt dekningsdirektør i Telenor. Foto: NRK

Flertallet i kommisjonen mener mobilbeviset pekte relativt klart i retning av at Viggo Kristiansen ikke var på åstedet da voldtektene og drapene ble begått.

– Så mange år tilbake hadde vi bare 2G-nett. Nå har vi 2G, 4G og 5G, og det er ikke mulig å simulerer hvordan dekningsforholdene var den gang, i dag. Mange ting er endret. Blir vi kalt inn så stiller vi til avhør om dette, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

På grunn av tvilen om dekningsforholdene ble firmaet Teleplan engasjert som sakkyndig før ankesaken i 2002.

Konklusjonen var at det ikke var mobildekning via basestasjonen på Eg da målingene ble utført, men det var ikke mulig å si noe sikkert om dekningen drapskvelden 19. mai 2000.

Etter det NRK forstår vil ikke politiet forsøke å gjøre en helt ny rekonstruksjon fordi basestasjonene i området er endret og vegetasjonen i området er annerledes enn for 21 år siden.

Kart over hvordan en mener mobildekningen fra basestasjonen Kristiansens mobiltelefon var aktiv på, drapskvelden 2000. Foto: NRK

Etter det NRK forstår vil etterforskerne likevel se om det er mulig å gjøre nye undersøkelser, ta nye vurderinger, eller klargjøre hva telerapportene sier.

Nye DNA-undersøkelser

Funn av biologisk materiale på åstedet knyttet Jan Helge Andersen til drapene. Lignende undersøkelser klarte aldri å knytte Kristiansen til ugjerningen.

DNA-bevisene var en av tingene kommisjonen trakk frem da saken ble besluttet gjenåpnet tidligere i år. DNA-teknologien har gjort store framskritt siden starten av 2000-tallet, og kan derfor gi tydeligere svar i dag.

BANEHEIA: Stien opp mot åstedet i Baneheia, her avbildet i 2020. Foto: Thomas Sommerset

Rettsmedisinsk institutt i Norge klarte den gang ikke å finne DNA-bevis som underbygde Andersens påstand om at han og Kristiansen var på åstedet og gjennomførte voldtektene og drapene sammen.

Her forlater Viggo Kristiansen Ila fengsel Du trenger javascript for å se video.

Kristiansens DNA ble aldri funnet i Baneheia eller på drapsofrene. Det spanske universitetet Santiago de Compostela klarte heller ikke gjenskape fullverdige DNA-profiler, men konkluderte med at prøvene de hadde fått oversendt fra Norge stammet fra to menn.

De fant biologiske spor som ikke kunne stamme fra Andersen. Dette var av en type som er forenelig med 54,6 prosent av den mannlige befolkningen, deriblant Kristiansen.

En sakkyndig ved Retsmedicinsk Institut i København gjennomgikk i fjor DNA-bevisene på nytt.

Rettsgenetikeren i Danmark mente blant annet at usikkerheten var så høy knyttet til prøven som kan være Kristiansen eller 54,6 prosent av den mannlige befolkningen i Norge, at den ikke ville bli brukt i en straffesak.

DNA: Avdeling for biologiske spor ved Rikshospitalet i Oslo undersøker DNA. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Selv om det i utgangspunktet var lite DNA-materiale, og i dag er enda mindre igjen, vil politiet likevel forsøke å undersøke DNA på nytt. Nå henter de derfor inn en ny DNA-referanse av Viggo Kristiansen for å sjekke opp mot det som ble funnet på åstedet.

Når Oslo-politiet ønsker å ta nye DNA-tester, er det fordi dagens DNA-teknologi er langt mer avansert enn for 20 år siden. Ny teknologi gir langt mer omfattende DNA-profiler med flere markører enn de som ble samlet inn under den opprinnelige etterforskningen.

Andre tekniske undersøkelser

TEKNIKER: En krimtekniker undersøker etter drapene. Her ved badebrygga de to jentene badet. Foto: NRK

I tillegg til DNA- og mobilundersøkelser vil etterforskerne etter det NRK forstår se på andre tekniske spor, som spor i terrenget og spor på de drepte jentene.