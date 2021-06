Rett fra cella til kake-feiring i barndomshjemmet. Støttespilleren tok bildet i stua da familien vartet opp med egen kake.

Eivind Pedersen er blitt en av den drapsdømte 42-åringens aller nærmeste støttespillere. Nå er den tidligere Dagbladet-journalisten lettet.

– Det har vært en så himla lang og seig kamp. Bare det å få folk til å forstå at her er det en urett som er begått overfor en person, sier Pedersen til NRK.

Vi møter ham på gårdsplassen utenfor boligen til Viggo Kristiansen i en bydel i Kristiansand. Han har tilbrakt flere timer sammen med den drapsdømte kristiansanderen i natt og i ettermiddag.

Eivind Pedersen er blant Viggo Kristiansens støttespillere. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Løslatt, men ikke frikjent

Litt før klokken 03.30 i natt sto Eivind Pedersen på samme gårdsplass og ventet på bilen med far og sønn. Han tar bilder idet Viggo Kristiansen går inn døra i barndomshjemmet.

Like etterpå gir han faren Svein Kristiansen en kameratslig klem før de går inn for å feire.

Og bildet med kaken tar støttespilleren inne i stua – en kake som ikke etterlater noen tvil – Viggo Kristiansen er tilbake hjemme etter 21 års forvaring.

Løslatt, men ikke frikjent. Men i natt var det ingen som snakket om en eventuell ny rettsrunde.

– Nei, det var ikke andre temaer enn helt hverdagslige ting. Emner som er selvfølgelige for oss, men ikke for Viggo. For ham starter hele livet på nytt igjen, sier Pedersen.

Viggo Kristiansen kom hjem til Kristiansand natt til onsdag. Han ble hentet i fengselet av sin far. Foto: Leif Dalen / NRK

Ordfører: – Bruk hodet

Sammen med den aller nærmeste familien og et par andre medlemmer av støttegruppen feiret de hjemkomsten i natt.

I Kristiansand er meningene delte om løslatelsen. Byens ordfører maner folk til å besinne seg.

– Bruk hodet og bruk klokskap på hvordan man omtaler og møter dem som er involvert, sier Jan Oddvar Skisland, ordfører for Arbeiderpartiet i Kristiansand.

Han forstår at løslatelsen vekker reaksjoner i en by som har levd med Baneheia-saken i 21 år.

Folk er splittet i synet på Viggo Kristiansen. Ordføreren ber folk om å tenke seg om før de ytrer seg.

Ordfører Jan Oddvar Skisland ønsker ikke å bidra til mer oppmerksomhet rundt saken. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Også støttespillerne til den drapsdømte 42-åringen er fullstendig klar over at hjembyen er splittet i synet på ham.

Hans nære venn Eivind Pedersen sier Viggo Kristiansen ikke har ønske om å provosere noen.

– Viggo er en smart fyr. Han forstår at det er delte meninger og mange følelser. Han kommer veldig greit til å tilpasse seg. Viggo kommer til å ligge lavt, slår støttespilleren fast.

Stor påkjenning

Viggo Kristiansen har fått forbud mot å oppsøke familiene til de drepte jentene.

Bistandsadvokat for de etterlatte Håkon Brækhus tok kontakt med Oslo-politiet den 31. mai da det ble kjent at de skulle innstille på løslatelse av Kristiansen.

– Da visste vi hva som ville komme, sier Brækhus til NRK.

– Hvordan har det siste døgnet vært for de pårørende?

– Det samlede medietrykket har vært en stor påkjenning for de pårørende. De er litt oppgitt over den siste utviklingen, og ser på dette som en følgefeil av det flertallet i Gjenopptakelseskommisjonen kom fram til i sin siste behandling, sier Brækhus.

42-åringen har i alle år hevdet at han er uskyldig. På sjuende forsøk fikk han 18. februar i år gjennomslag for at straffesaken hans skal gjenåpnes.

Oslo politidistrikt etterforsker nå saken. Det vil trolig ta flere måneder.

Oslo statsadvokatembeter skal deretter gi en innstilling til Riksadvokaten om det skal gjennomføres en ny hovedforhandling, eller om det skal bes om frifinnende dom uten hovedforhandling.