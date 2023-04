Vi har stilt statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) følgende spørsmål. Her er svarene:

Hvorfor får så mange nå avslag om penger?

– Den statlige tilskuddsordningen ble redusert fra 50 til 30 millioner i 2023 som en del av det stramme budsjettet til regjeringen for å dempe prisveksten. Frivillig opprydning er fremdeles viktig, men Regjeringen er opptatt av at næringslivet også tar egne initiativer for å bekoste opprydding i forsøpling. Derfor har vi hatt dialog med Handelens Miljøfond som skal ta større del av ansvaret for finansiering av opprydding, også i regi av frivillige. Handelens Miljøfond har økt sin utlysning for 2023 til frivillige ryddetiltak med 10 millioner, til 30 millioner.

– Hvor viktig er den frivillige strandrydding?

– Den frivillige strandryddingen er utrolig viktig for å holde kystlinjen vår ren for plast. Registeringer i de digitale ryddeverktøyene viser at det over 4000 frivillige ryddeaksjoner i Norge i fjor, og frivillige ryddet til sammen 948 tonn avfall. Til sammenligning ryddet aktører som jobber med marin forsøpling 1070 tonn avfall gjennom 2210 registrerte aksjoner. Det viser at både innsatsen fra frivillige og næringslivet er avgjørende.

– Er det realistisk å tro at næringslivet skal kunne gjøre denne jobben alene?

– I dag skjer plastrydding som et spleiselag mellom det offentlige og private. Næringslivet gjør ikke jobben alene, men vi er opptatt av at de tar sin del av ansvaret for å betale for opprydding i forsøpling. Dette er i tråd med forurenser betaler-prinsippet.

– NRK har tidligere fortalt om uro blant de frivillige organisasjonene fordi de hevder Handelens miljøfond velger profesjonelle foran de frivillige, hva tenker regjeringen om det?

– Handelens miljøfond er et privat miljøfond og foretar egne vurderinger av initiativ de støtter. Vi har ved flere anledninger tatt opp spørsmålet om de i større grad kan støtte også frivillige organisasjoner, og de har økt midlene til dette. En del aktører utfører også en blanding av frivillig og betalt opprydding. Flere slike aktører har fått oppdrag gjennom Handelens Miljøfonds prosjekter.