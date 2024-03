Dette svarer statssekretær Kjersti Bjørnstad i Klima- og miljødepartementet:

– Kritikerne mener at Norge har et vern som egentlig ikke er et vern. De viser til av verneplanene har en lang liste med unntak for aktivitet, som for eksempel fiske, kloakk og generell bruk av strandsonen, slik at man nesten kan fortsette som tidligere i et vernet område. Hvorfor har verneplanene alle disse unntakene?

– Dette er vanlig og sånn vern skal fungere. Når et område blir vernet, blir naturen i området beskyttet mot nye inngrep. Samtidig prøves det så langt som mulig å legge til rette for at aktiviteter som allerede foregikk i området kan fortsette, selvfølgelig så lenge det ikke strider med formålet med vernet. Vernet skal være strengt nok til å ha effekt, men skal heller ikke være strengere enn nødvendig.

– I Saltstraumen ser i alle fall de lokale at det fortsatt er store utfordringer for både dyr og planteliv i vann og på land. Slik er det i en del andre verneområder også. Hvordan mener dere at verneplanene for marine områder har fungert så langt? Hva må eventuelt gjøres for at det skal fungere bedre?

– Saltstraumen er et godt eksempel på hvorfor det er viktig at vern følges opp gjennom aktiv forvaltning. Forvaltning handler om at både lokale og nasjonale myndigheter følger opp vernet og bruken av området, for å håndtere påvirkning fra friluftsliv og annen aktivitet på en god måte. Nå har Statsforvalteren i Nordland, Bodø kommune og andre berørte laget et utkast til forvaltningsplan nettopp for å håndtere disse utfordringene. Regjeringen vil at det skal utarbeides slike forvaltningsplaner for alle marine verneområder.

– Hvordan svarer dere på påstandene om at norsk vern er mer symbolpolitikk og bløffer enn reelt vern? Det er også kritikk om at avgjørelser blir tatt uten å lytte til fagfolk. Hvordan stiller departementet seg til den kritikken?

– Dette er jeg helt uenig i. Vern er et av de viktigste og sterkeste virkemidlene vi har for å beskytte natur og landskap i Norge. Både nasjonalt og internasjonalt legger vi vekt på at vern er mer enn «prosentmål». Vern er heller ikke å sette en osteklokke over et område og stanse all aktivitet der. Jeg er opptatt av at vi verner de riktige områdene og forvalter dem på en god måte. Til dette bruker vi lokalkunnskap og fageksperter- både når vi skal identifisere mulige verneområder og når vi vurderer hvilke restriksjoner som skal gjelde.

–Det er forståelig at Norge muligens er avhengige av å kunne drive for eksempel profesjonell fiske eller legge til rette fisketurisme i vernede områder. Hvordan jobber dere for å finne løsninger som kan fortsett slik aktivitet uten å gå ut over naturen?

– Vi legger til rette for brede og inkluderende verneprosesser, som er helt avgjørende for lokal aksept. Dette gjør vi blant annet gjennom innspillsmøter, dialogmøter og høringer. På denne måten prøver vi å finne løsninger som balanserer ulike hensyn. Mennesket er en del av naturen, og skal leve både av, i og med naturen.