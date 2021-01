BBC med unike undervannsbilder fra Saltstraumen

Du har nok hørt stemmen hans mange ganger før.

Det er selveste Sir David Attenborough som har stemmen på den siste, storslåtte naturserien til BBC Earth.

Serien består av fem episoder om vulkaner, sollys, været, havet og menneskene, og ser nærmere på hvordan naturkreftene legger til rette for liv på jorda.

I episoden om havet har BBC besøkt Saltstraumen og Bodø for å vise hvordan ærfuglene lever i verdens sterkeste malstrøm.

Det kamerateamet fikk oppleve, overgikk deres villeste fantasier.

– For en spektakulær plass. Helt fantastisk. Vi hadde både masse ender der og verdens sterkeste malstrøm. Du finner store ender som bare flyter rundt og rundt i tidestrømmen. Det var ganske spesielt å se, sier Tom, som var med som fotograf.

Nydelige Ærfugl i Saltstraumen utenfor Bodø. Foto: SILVERBACK FILMS / BBC EARTH

Sto på en øy i åtte timer

BBC skulle egentlig filme ærfuglene på Straumen, som ligger i Inderøy kommune i Trøndelag.

Men etter lang tid uten å se mer enn to-tre ærfugl, pakket de sammen utstyret og dro nordover mot Saltstraumen, som ligger i Bodø kommune.

Her finnes verdens sterkeste tidevannsstrøm, som du kan høre mer om i serien Saltstraumen minutt for minutt.

Der fikk de en helt annen opplevelse, og ved hjelp av lokalbefolkning og mannskap fra NRK, fikk de endelig se ærfuglen i sitt naturlige habitat.

David Attenborough er en legende innen dokumentarfilmer som omhandler natur og dyreliv. Foto: E-ONE Entertainment

– Det er en utrolig følelse å se disse fuglene, som kjemper seg fram i malstrømmen for å spise blåskjell og muslinger. Det er et fantastisk eksempel på hvordan naturlige krefter jobber sammen på en vakker måte, sier Tom.

Selv var han fotograf over vannet, og ble nødt til å stå på en liten holme ute i Saltstraumen i åtte timer om dagen.

– Jeg sto der hele uken, og det var litt ekkelt da jeg skulle hoppe noen meter fra båten og opp på den lille øya. Særlig siden jeg hadde med meg kamerautstyr som også skulle være med, som har en verdi på rundt 100.000 pund, sier han lattermildt.

Ærfuglen spiser på bunnen av Saltstraumen. Foto: Silverback Films / BBC Earth

Færre ærfugler langs norskekysten

Ornitolog og pensjonert miljøsjef i Bodø kommune, Jan Erling Wasmuth, har lenge drevet telling av ærfugl i Saltstraumen.

I fjor ble det slått alarm da det kun ble sett tre fugler. Dagen etter var tallet riktignok 250.

– Hva er din reaksjon på at BBC velger Saltstraumen og ærfuglene som case til episoden om havet?

– Det er helt fantastisk. Og når selveste David Attenborough skal lese kommentarene vet man at det oser av kvalitet. At de velger å fokusere på ærfuglen, Nordland sin fylkesfugl, er svært positivt.

Wasmuth sier at biologien i Saltstraumen er helt unik, noe som gjør det til et godt egnet sted for å lage dokumentarfilm.

– Saltstraumen er det beste stedet for ærfugl å finne mat. Det finnes antakelig ikke noe bedre sted langs hele kysten. Og det er ikke bare mengden mat som er viktig, men også kvaliteten på maten.

– Hva kan du si om bestanden og utviklingen?

Dessverre er bestandsutviklingen av ærfugl negativ. Hver vinter siden 1981 telles sjøfuglene i Saltenfjorden. På 80- og 90-tallet talte vi flokker på 2–3000 ærfugl som beitet i selve Saltstraumen. I dag er vi heldige om vi kan telle 2–300 ærfugl.

– Fryktelig spennende

I tillegg til unike klipp fra Saltstraumen i Bodø får du blant annet oppleve den indiske monsunen, brennende vulkaner på Hawaii, arktiske ulver som pryder et måneskinnet vinterlandskap, og frosne frosker som tiner tilbake til livet om våren.

En av dem som fikk filme under vann i Saltstraumen, Doug Anderson, sier at opplevelsen i Saltstraumen var både fryktinngytende og spennende samtidig.

– Det er noe av det sykeste jeg har opplevd. Den rå, ekte opplevelsen var helt utrolig, og du får et rush når du får se hvordan ærfuglen svømmer ned til bunnen for å spise muslinger og blåskjell, sier han.

Serien har norgespremiere på BBC Earth 4. februar.

Foto: Vebjørn Karlsen

