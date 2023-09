Fiskeridirektoratet vil frede steinbit i Saltstraumen

Det går fram av et brev fra direktoratet til Statsforvalteren i Nordland.

Bakgrunnen er at Saltstraumen har blitt en av Norges mest populære dykkerdestiasjoner.

– Steinbiten er derfor et lett bytte for dykkere med harpuner og andre stikkvåpen. Dette gjelder spesielt hannfisken som ligger i ro på bunnen i over et halvt år for å passe eggene.

Det er innhentet kunnskapsstøtte fra Havforskningsinstituttet i anledning saken. I sin tilråding påpeker instituttet at: «Gråsteinbit har en livshistorie som gjør arten sårbar overfor høsting. Den kjønnsmodner først ved 6-7 årsalderen, har yngelpleie (hannen vokter «eggball» fra gyting og frem til klekking), og lav fekunditet. Fordi steinbiten produserer få men velutviklede avkom med begrenset spredningspotensial, må man forvente at det tar lang tid å bygge opp igjen en nedfisket bestand. På lik linje med andre stedbundne, bunnlevende fiskearter er steinbit derfor svært sårbar for beskatning, inkludert fra undervannsfiske/ harpunering ved dykking.» Med den høye frekvensen av dykkere som det er blitt i Saltstraumen kan steinbiten fort bli lokalt utryddet.

På bakgrunn av anmodning ble det gjennomført et digitalt møte mellom Statsforvalteren i Nordland og Fiskeridirektoratet den 18. august 2023. I møtet tok Statsforvalteren også opp spørsmål om et generelt fiskeforbud i Saltstraumen av hensyn til å hindre miljøforurensning som følge av tapte fiskesluker.