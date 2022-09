Saltstraumen i Bodø er en av verdens sterkeste malstrømmer og en turistattraksjon.

Under havoverflaten er det et unikt mangfold av dyre- og planteliv. Saltstraumen er derfor også et dykkerparadis.

Eller: Det var det i hvert fall tidligere.

– Jeg har gjester fra hele verden, og de spør: Hvordan kan vi tillate at det ser sånn her ut?

Det forteller Fredric Ihrsen.

Han driver et opplevelsesselskap som tar med dykkere ned i den kraftige malstrømmen.

For det som møter dykkerturistene, er ikke bare koraller og tareskog. Men også tonnevis med sluker og milevis med snører.

11 tonn med bly

NRK skrev i 2016 om dykkere som hadde hentet opp sju tonn sluker fra Saltstraumens dyp.

Ifølge Vebjørn Karlsen, mangeårig dykker og medlem av «Interessegruppa for Saltstraumen marine verneområde» – er tallet nå over 11 tonn.

Når det gjelder line, tror Karlsen de henter opp om lag en mil i året.

– Men det er forsvinnende lite sammenlignet med hvor mye det er der nede.

Vebjørn Karlsen har dykket i Saltstraumen i mange år. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Karlsen mener mengden med brukte fiskeredskaper i Saltstraumen nå er så stor at dykkere risikerer å sette seg fast.

– Jeg har sluttet å dykke på mange av de flotteste plassene – rett og slett fordi det er for farlig, forteller han.

Karlsen anslår at de henter opp om lag en mil med line i året. Foto: Vebjørn Karlsen / Privat

– Et edderkoppnett av nylon

Inntrykket det etterlater hos besøkende dykkere, er som Fredric Ihrsen fortalte, heller ikke bra.

– Dykkere som var her for fire-fem år siden og som synes det var en fantastisk plass – blir i dag møtt med et edderkoppnett av nylon, sier Karlsen.

Problemet, forteller Karlsen, har bare økt siden Saltstraumen i 2013 fikk status som marint verneområde av regjeringen.

– Det var allerede da mye bly, men det var ikke så mye line – og grunnen til det er at det er en annen form for redskap som brukes nå.

– Disse linene som blir brukt nå er mye kraftigere og tåler mye mer. Før slet de kroken, og så ble sluken liggende igjen. Men nå sliter de ikke i kroken. Nå kutter de oppe på topp. Så for hver gang noen setter seg fast er det 40-50-100 meter nylon som blir liggende igjen, sier Karlsen.

– Dette eskalerte etter at det ble et verneområde i 2013. Og de siste fem-seks årene så blir det bare verre og verre. Det er helt forferdelig.

Innslag fra Saltstraumen minutt for minutt der de viser frem slukene de har plukket i år, og bilder fra tidligere dykk. Du trenger javascript for å se video. Innslag fra Saltstraumen minutt for minutt der de viser frem slukene de har plukket i år, og bilder fra tidligere dykk.

Ikke mulig å forby fiske

Nå håper ildsjelene ved Saltstraumen at noen som bestemmer kan finne en løsning på problemet.

– Dette er det mange som er betalt for å ha en mening om, mener Karlsen.

– Hva mener du er løsningen?

– En mulighet er å flytte all fiske ut av verneområdet. Men det spørs om det lar seg gjøre. Det er mange interesser her.

Det er Statsforvalteren i Nordland som har forvaltningsmyndighet for verneområdet.

Da NRK skrev om forsøplingen i Saltstraumen i fjor, opplyste Statsforvalteren at det ble jobbet med en forvaltningsplan for området. Det gjør det fortsatt.

Mia Husdal hos Statsforvalteren sier til NRK at også Statsforvalteren er bekymret for tilstanden under havoverflaten i malstrømmen.

– Vi ser at det er behov for mer informasjon. Vi kan for eksempel legge til rette for fiske i områder hvor det ikke er like stort problem, sier hun.

Mia Husdal er underdirektør i klima- og miljøavdelinga hos Statsforvalteren i Nordland. Foto: Statsforvalteren i Nordland

– Kan man forby fiske i Saltstraumen?

– Ikke etter verneforskriften, den regulerer ikke fiske, sier Husdal, som samtidig skryter av det frivillige ryddemannskapet.

– Det gjøres en fantastisk innsats av dykkerklubben og andre frivillige i området.

NRK har også vært i kontakt med Klima- og miljødepartementet, men departementet henviser til Statsforvalteren.