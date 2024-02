Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Internasjonale forskere ønsker å fjerne Norge fra ledelsen av det internasjonale Havpanelet.

Kritikken rettes mot Norges utvinning av havbunnsmineraler og utvidelse av olje- og gassindustrien, som anses å undergrave Havpanelet og skape en usikker fremtid for ønsket utvikling.

Marinbiolog Pia Ve Dahlen støtter kritikken og mener at Norges uttalte mål og faktiske handlinger ikke henger sammen.

Doktorgradsstipendiat Vilma Havas mener at Norge er i ferd med å få et dårlig internasjonalt rykte, og at landet går mer og mer imot internasjonale anbefalinger.

Havas mener videre at Norge risikerer å ofre store havområder og potensielle inntekter for et usikkert industrieventyr med utvinning av havbunnsmineraler. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det er rett og slett pinlig, sier marinbiolog Pia Ve Dahlen.

I 2018 gikk 14 land sammen og dannet Havpanelet, eller The High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy.

Disse 14 er ansvarlige for 40 prosent av kystlinja i verden. Målet var å sørge for at havområdene de var ansvarlige for skulle være hundre prosent bærekraftig forvaltet innen 2025, og Norge sitter i ledelsen.

Denne uken publiserte en rekke internasjonale forskere et opprop der de ønsker å fjerne Norge fra ledelsen av panelet.

– Norge har åpnet døren for utvinning av havbunnsmineraler i tillegg til å jobbe for å utvide olje- og gassindustrien. Disse avgjørelsene undergraver Havpanelet, ødelegger tilliten til forskermiljøene og skaper en usikker fremtid for den utviklingen vi ønsker, skriver de.

Også to medlemmer i Europaparlamentet er kritisk til norsk havpolitikk. Denne uken skreiv de en kronikk. De frykter at Norge kan ha banet vei for mer utvinning av mineraler på havbunnen.

– Ut over de miljømessige risikoene og at en slik avgjørelse kan bli førende for andre, er ikke denne type utnyttelse av havbunnen en god økonomisk avgjørelse, skriver de.

Kritikken er helt på sin plass, mener Pia Ve Dahlen.

JAKTER: Norge ønsker å utvinne sulfider som kobber, sink, gull og sølv langs kysten. Her jobber roboten Ægir ved en såkalt sulfidskorstein. Foto: Senter for dyphavsforskning

– Norge er i ferd med å bli avslørt

– Norsk uttalte mål og norsk politikk er på to helt forskjellige planeter. Det vi sier vi skal gjøre og det vi faktisk gjør i praksis, henger ikke sammen i det hele tatt, sier hun.

Dahlen viser blant annet til det samme som forskerne i oppropet gjør. Norge tar initiativ til et slik panel som skal ta vare på havet. Samtidig gir regjeringen grønt lys for flere nye olje- og gassprosjekter på norsk sokkel, de anket dommen i klimasøksmålet og tillater dumping av gruveavfall i norske fjorder.

– Mange av disse avgjørelsene blir gjort på tross av hva fagfolk anbefaler, mener Pia Ve Dahlen, og viser blant annet til anbefalingene og advarslene rundt dumping av gruveavfall.

Hun får støtte fra doktorgradsstipendiat Vilma Havas ved kompetansebedriften Salt i Lofoten. Havas mener Norge begynner å få et dårlig rykte internasjonalt.

MOTSTANDEN: Klimasøksmålet mot staten har pågått i mange år. Dette bildet er fra Oslo i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi er i ferd med å bli avslørt. Norge selger et bilde av en bærekraftig havnasjon, med torsk, rene fjorder og flotte fjell i fokus. I realiteten ødelegger vi kyst og marine områder i rekordfart, uten konsekvenstenkning, sier Havas.

Hun mener Norge har klart å balansere inntrykket litt, for eksempel ved å lede Havpanelet og å være aktive i utformingen av en internasjonal plastavtale.

– Men i gjennomføring av nasjonal politikk gjør Norge det dårligere og dårligere. Vi går mer og mer imot internasjonale anbefalinger både fra fagmiljøer, FN og International Energy Agency, sier Havas.

SKUFFET: Vilma Havas ved Salt er skuffet over hvordan Norge forvalter havområdene. Foto: Espen Mortensen / Salt

– Så nå er det færre og færre som ser på Norge et land med bærekraftig utvikling i fokus. De ser heller på oss som en oljenasjon som først og fremst er interessert i å utvikle ganske gammeldags industri.

Klima og – miljødepartementet har foreløpig ikke svart på NRKs spørsmål i denne saken.

Pia Ve Dahlen mener likevel at Norge gjør en god del riktig når det gjelder å ta vare på havet.

Mener det er på tide å snu

– Vi har fryktelig god til forvaltning på skrei, sild og et par andre arter. Men vi glemmer liksom bort hvordan kysten og havdypene fungerer, sier Dahlen.

Hun tror det handler mye om folks faktiske relasjon til og kunnskap om havet.

– Det er vanskelig å bli glad i noe du ikke vet finnes eller noe du ikke ser. Og kunnskapen om havet er for lav. Visste du for eksempel at det finnes selvlysende hai i Norge, at vi har verdens største saltvannskorallrev utenfor Røst, og verdens største torskebestand?

Pia Ve Dahlen tror det er viktig at alle som er avhengige av havet slår seg sammen nå, for å få til en endring.

– Reiselivsnæringen, sjømatnæringen, forskere og naturvernere må gå sammen og skape en folkeaksjon for å øke kunnskapen og oppmerksomheten på hva som foregår, sier hun.

Vilma Havas refererer til fjellvettreglene.

MÅ SNU: Marinbiolog Pia Ve Dahlen mener Norge må gjøre noe drastisk med havpolitikken vår. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

– Det er aldri for sent å snu. Vi gambler norske pensjonspenger og arbeidsplasser for å utvinne olje. Samtidig som EU strammer inn sine klimamål, sier Havas

– Vi risikerer å ofre store havområder, og dermed inntektene til for eksempel fiskeindustrien, for et meget usikkert industrieventyr, utvinning av havbunnsmineraler. Vi går i helt feil retning. Både med tanke på Norges rykte, naturforvaltning og utvikling av en robust, bærekraftig økonomi.