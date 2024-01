Organisasjonen Debio kjem med eit eige miljømerke for berekraftige, norske fiskeprodukt.

Med det vil dei gjere det enklare for norske forbrukarar å velje kortreist og berekraftig sjømat i daglegvarehandelen.

Og dei vil sørge for at fisken ikkje har gått verda rundt i si ferd mot frysedisken.

– Det er verken bra for klimaet, norske arbeidsplassar eller kvaliteten på fisken, seier dagleg leiar i Debio, Johan Henrik Frøstrup.

Johan Henrik Frøstrup i Debio. Foto: Debio

Vil sette standard

Med merkeordninga stiller Debio krav til mellom anna tre ting. Fisken skal vere:

fanga i Noreg utan bruk av botntrål.

foredla, altså jobba ut frå råvare til ferdigvare, i Noreg.

MSC-sertifisert.

Det siste betyr at produktet skal kome frå berekraftig fiske.

Merket til Marine Stewardship Council (MSC) er eit miljømerke for fisk og sjømatprodukt og blir sertifisert av eit uavhengig og godkjend sertifiseringsorgan, ifølge Forbrukarrådet.

– Her bygger vi på gode og etablerte tredjepartsystem. MSC-sertifiseringa sikrar at bestandane er berekraftig forvalta, seier Frøstrup.

Det nye miljømerket har som føremål å hjelpe forbrukaren om å velje berekraftig sjømat. Foto: Debio

Skapar miljøutslepp

Organisasjonen vil sørge for at den sjømaten som får merket på seg ikkje er fiska med botntrål, ein frå før omdiskutert metode for å fange fisk.

– No gjer vi det enklare for miljøbevisste forbrukarar å velje bort den botnfanga, langreiste, dobbel og trippelfryste sjømaten, seier Frøstrup.

Ein trål er ei trakt som blir taua av ein båt. Mange av desse blir slepa langs botnen av havet for å fange opp fisk, difor namnet botntråling.

Når desse trålposane blir dratt langs botnen blir det frigjort store mengder CO₂.

Trålfiske i Noreg Ekspander/minimer faktaboks Ein trål er eit sekkeforma nett som blir slepa langs botnen eller i vatnet etter fartøyet. I Noreg blir botntrål brukt i fiske av torsk, hyse, sei og reker. Trålinga føregår på dei same felta år etter år og felta utgjer ein mindre del av dei norske havområda og felta ligg i dei mest produktive delane. Mellom 30 og 50 prosent av kaldtvatnskorallane langs norskekysten er skadde eller øydelagde av botntråling, ifølge Havforskingsinstituttet. Talet løyve til å drive trålfiske er regulert og det blir ikkje gitt nye løyver. Ei rekke reglar spesifiserer korleis trålen skal sjå ut for å sikre minimal innblanding av småfisk og bifangst. Meir enn 40 prosent av norsk økonomisk sone har per i dag ein særleg vern mot botntråling. Forbod mot tråling gjeld over 19 av dei største og viktigaste korallreva i landet. Fiskerinæringa har også frivillig verna eit område i Arktis som er dobbelt så stor som Frankrike mot botntråling i 2016. Det blir jobba med å utvikle teknologi som gjer at fiskeutstyret ikkje øydelegg havbotnen eller rotar opp karbonet som ligg gravlagt i sedimenta. Men framleis star det att mykje arbeid for å gjerne all botnkontakt ved trålfiske. Kjelde: Noregs Fiskarlag/Fiskeridepartementet

Ifølge Havforskningsinstituttet er rundt halvparten av all fangst fanga med trål globalt sett.

Ifølge ein studie frå 2021, som for første gong gav tal på utsleppa som følge av botntråling, ligg utsleppa frå trålfiske mellom 600 og 1500 millionar tonn årleg.

Ikkje automatisk god fisk

Fredrik Myhre i WWF Verdas naturfond applauderer at Debio vil rette søkelys på berekraftig fiske. Han trekker fram spesielt to ting som ser positivt ut med merkeordninga:

At Debio garanterer for hundre prosent riktig sporing av produkt ved å vere MSC-sertifisert

At dei er ein aktør som vil bidra til debatten om å ta riktige val når det gjeld miljømessig god sjømat for norske forbrukarar, spesielt når det gjeld dagens bruk av botntrål.

– Det MSC og Debio då garanterer, i det minste, er at ein kan stole på at det er hundre prosent riktig sporbarheit på produktet. Debio tar også for seg viktige miljøutfordringar ved botntrål, seier Myhre.

Fredrik Myhre er leiar for havteamet i WWF Verdas naturfond. Foto: WWF Verdens naturfond

Altså at forbrukaren kan følge produktet frå den fiskebåten det er fiska på og heile vegen til tallerkenen som forbrukaren sit med framfor seg.

– Men vi kan ikkje seie at all Debio-sertifisering er tommel opp automatisk per i dag, seier han.

Han utdjupar med at også fleire MSC-sertifiserte fiskeri har utfordringar knytt til bifangst og forvaltingsmekanismar.

Difor vil han anbefale forbrukaren å gå til WWF sin sjømatguide som er utvikla for å hjelpe forbrukaren i ein jungel av merkeordningar. Der kan dei velje artar med grønt lys med god samvit, ifølge Myhre.

– Kvifor skal forbrukaren stole på akkurat dykkar guide?

– Det er fordi vi har eit omfattande arbeid som ser på ei rekke kriterium hos dei ulike fiskeria. Både når det gjeld kva forfatning sjølve arten det blir fiska på er i, men også kva avtrykk fiskeria har med tanke på bifangst og utfordringar rundt andre miljøpåverknadar.

Ei av sjømatbedriftene som kvalifiserer til sertifiseringa er Gunnar Klo på Myre i Nordland. Dei får blant anna ikkje levert fisk som er fanga med trål.

– Det er jo ei sertifisering som dokumenterer at vi har berekraftige fiskeri. Det trur vi er ein fordel for næringa og gir ein tryggleik for kundane, seier dagleg leiar Arne Karlsen.

Dagleg leiar i sjømatbedrifta Gunnar Klo, Arne Karlsen. Foto: Hege Abrahamsen / Bris Studio AS

– Vi har historisk vore godkjend av Krav i Sverige, som er søsterorganisasjonen til Debio. Det er dei som har sertifisert oss dei seinare åra, og det var naturleg for oss å også få Debio-godkjent våre produkt når vi hadde ein kunde som også ønsker det.

Meiner merkinga vil styrke berekrafta

Johan Henrik Frøstrup, dagleg leiar i Debio, er opptatt av at merkevareordninga skal vere eit verktøy både for føretak og forbrukarar slik at dei kan ta sjølvstendige val.

– Veldig mykje norsk sjømat blir frakta verda rundt før han igjen endar opp i norske butikkar, seier han.

– Mange aktørar merkar seg sjølv som berekraftige. Kvifor skal forbrukaren stole på akkurat Debio?

– Debio er ei ideell medlemsforeining og er kjend for habilitet og truverd, som eit leiande sertifiseringsorgan innan økologi og berekraft. Debio har også delegert tilsynsmyndigheit på vegner av Mattilsynet for økologisk landbruk i Noreg og jobbar aktiv med trygging av andre private miljømerkeordningar, seier Frøstrup.

– Eit av dykkar krav her er jo at fisken skal vere fanga i Noreg. Men ikkje all norsk fangst er bra eller berekraftig fangst. Har Debio tankar om det?

– Eit av krava er jo at fisken ikkje skal botntrålast og det er jo den fiskemetoden som har det største klimaavtrykket og miljøbelastninga, både per kilo fisk men også ved å skrape havbotnen.

– Ved å ekskludere den delen av flåten så vil også det styrke berekrafta i fiskeria. Det er i tråd med det regjeringa har vore inne på også, å styrke kystflåten, seier Frøstrup.