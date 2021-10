Dykkeren Vebjørn Karlsen har utallige dykk i en av verdens sterkeste tidevannsstrømmer, Saltstraumen i Bodø.

Under vann ser han et unikt mangfold av dyre- og planteliv.

Men han ser også noe annet. Dyr som lider av menneskelig aktivitet i det marine verneområdet.

Han ser blant annet sjøfugl og andre skapninger som har hektet seg fast i søppel som ligger på bunnen, for eksempel fiskesnører og garnrester.

NRK har tidligere skrevet om dykkere som hentet opp sju tonn sluker fra Saltstraumens dyp.

Nylig avbildet Karlsen en måke som hadde satt seg fast.

– Jeg har ikke sett en måke før på bunnen før, men det er et slående bilde på det som skjer her nede. Ærfuglen er mer vanlig, fordi den er avhengig av blåskjellene som ligger i området der folk setter fast fiskekrokene sine.

Vebjørn Karlsen river opp marint avfall i Saltstraumen. Rester fra fiskesnører som har blitt kuttet og annet søppel gjør at dyr setter seg fast og drukner på bunnen. Foto: Vebjørn Karlsen

Et edderkoppnett av søppel

Mye nylon i området utvikler seg til et slags edderkoppnett av søppel, som ærfuglen kan sette seg fast i, og drukner.

Og det er ikke bare fuglene som sliter.

– Når eremittkrepsen dør, sender han ut et hormon i vannet som sier at sneglehuset hans er ledig. Men om denne er i ferd med å dø på grunn av nylonvasene, så setter andre eremittkreps seg også fast og lider samme skjebne.

At Saltstraumen skal være et vernet område, syns Karlsen er en stor vits.

– Dette er et område med unikt marinbiologisk liv på grunn av den sterke strømmen. Den er helt fantastisk. Det eneste som er negativt, er det vi mennesker har gjort, og fortsetter å gjøre med straumen.

Han mener at unntakene som gjøres til forskriften om vern av Saltstraumen gjør at området i praksis ikke er vernet. Det som da skjer, er at dyrelivet lider.

– Du får dyretragedie på dyretragedie. Hadde dette vært på land, hadde det aldri vært akseptert. Men siden det er under vann, så bryr vi oss ikke. Saltstraumen er vernet på papiret, men alle unntakene gjør at man i praksis kan gjøre som man vil.

En død ærfugl som har viklet seg fast i nylontråder fra fiskeri på bunnen av Saltstraumen. Foto: Vebjørn Karlsen / Blåskjell og annet som er viklet inn i søppel på bunnen av Saltstraumen. Foto: Vebjørn Karlsen En død krabbe på bunnen av Saltstraumen, omringet av tråder og annet søppel. Foto: Vebjørn Karlsen En død fisk på bunnen av Saltstraumen Benrester fra et dyr som har dødd på bunnen av Saltstraumen. Foto: Vebjørn Karlsen

Spår konflikt med lokalsamfunnet

En som er enig i at vernet er for dårlig, er leder for Naturvernforbundet i Salten, Kaja Langvik-Hansen.

Hun mener at fisket bør begrenset til kun deler av Saltstraumen, og håper lokalsamfunnet og næringslivet ser verdien i et slikt vern.

– Forvaltningsplanen må komme på plass. Den må være progressiv. Med det mener jeg at vi naturvernerne må føle at den gir et reelt vern. Vi vil ha mindre båttrafikk og mindre turisme. Det er dette som er vanskelig. Du får konflikter mellom næringsliv og naturverdier.

Seniorrådgiver ved Statsforvalterens kontor i Nordland, Åsmund Andersen, bekrefter at det jobbes med en forvaltningsplan.

– Saltstraumen er et område der det skjer mye. Derfor ser vi behovet for en forvaltningsplan. Forvaltningsplanen er en beskrivelse av vernereglene og beskrivelse av dispensasjonspraksis i verneområdene – samt hvilke tiltak som skal gjøres i området.

– Vil det være aktuelt med strengere regler enn hva den marine verneplanen i utgangspunktet sier?

– Nei. En forvaltningsplan er en beskrivelse av det regelverket som er. Det er en stortingsmelding fra tidlig 2000-tallet som ligger til grunn for det marine vernet. Det er ikke noe en forvaltningsplan kan endre.

Da må altså endringene gjøres politisk. Andersen forventer at arbeidet med forvaltningsplanen skal være ferdig sommeren 2022.

Saltstraumen er et populært turistmål utenfor Bodø. Foto: David Engmo / NRK

Uten hjelp er det ikke annet å tenke enn at dyrelivet ved Saltstraumen fortsetter å lide.

Håkon Møller fra MDG Bodø sier et alternativ er å stramme inn og styrke vernebestemmelsene. Men dette vil bli en nasjonal prosess.

Derfor mener Møller det er mer naturlig å gjøre andre tiltak først.

– Det mest nærliggende er å styrke forvaltningsplanen. Bidrar ikke dette til å beskytte verdiene i området er det naturlig å tenke på andre endringer eller innstramninger.