«Fang og slipp» handler om å fange fisk som deretter settes ut igjen på samme sted, i håp om at den overlever. I noen tilfeller er dette lovlig, mens i andre tilfeller er det ulovlig.

Det finnes flere gode grunner til å sette uskadet fisk ut igjen. Den kan være for liten, eller man kan fange fisk man ikke ønsker å beholde.

Ren fang og slipp-praksis innebærer at man på forhånd har bestemt seg for å slippe all uskadet fisk ut igjen.

Ren fang og slipp er ulovlig, men begrenset gjenutsetting av laks og ørret er tillatt.

Dyrevelferdsloven gjelder også for villfisk. Å bli fanget er en stor belastning for fisken. Den blir stresset og kan pådra seg skader. Hvis fisken ikke avlives raskt, men håndteres mye før den slippes ut igjen, utsettes den for ytterligere påkjenninger.

Ren fang og slipp – der målet kun er å oppleve gleden og spenningen ved å fiske for deretter å slippe fisken ut igjen – er i strid med dyrevelferdsloven, og forbudt i Norge.

Undersøkelser viser at laks og ørret med stor sannsynlighet vil overleve uten varige skader hvis fangst og gjenutsetting gjennomføres på forsvarlig måte.

For all gjenutsetting er det en forutsetning at kun uskadet og levedyktig fisk settes ut, selv om dette betyr at fiskekvoten er brukt opp og fisket må avsluttes for dagen.

Fritidsfiskere er også pålagt å gjenutsette visse fiskearter i sjøen hvis de er under minstemålet.

Slik håndterer du fisken skånsomt:

Det som er viktig ved all fiske – og ved gjenutsetting spesielt – er at du håndterer fisken så skånsomt som mulig, og kun setter ut igjen uskadet fisk. Fisk som er skadet, skal avlives raskt. Dette gjør du ved å først gi den et hardt slag mot hodet slik at den blir bevisstløs, og deretter kutte over gjellebuene så fisken blør i hjel.

De velferdsmessige utfordringene blir mindre når du bruker egnet fiskeredskap og fiskemetode, og dessuten behandler fisken skånsomt.

Derfor bør du:

Få fisken raskt på land.

Unngå å kjøre fisken lenge.

Bruke fangstredskap tilpasset fang og slipp, slik at fangsten blir mest mulig skånsom.

Fjerne kroken skånsomt.

Ikke ta fisken ut av vannet.

Holde fisken mest mulig vannrett.

Kontrollere at fisken er uskadet og levedyktig før du slipper den løs.

Høye vanntemperaturer er en stressfaktor for fisken.

Vær ekstra forsiktig eller avstå fra å sette ut igjen fisk ved høye temperaturer.

Fiskere og elveeiere har ansvar for korrekt gjenutsetting

Både fiskere og elveeiere har et ansvar for å sørge for at gjenutsetting utføres slik at fiskenes velferd ivaretas så godt som mulig.

For deg som fisker betyr det at:

Du har god nok kunnskap og ferdigheter til å gjenutsette på en velferdsmessig forsvarlig måte.

Du følger anbefalingene for velferdsmessig forsvarlig gjenutsetting.

Du kun gjenutsetter uskadet og levedyktig fisk.

Du avliver skadet fisk, selv om det betyr at du må avslutte fisket for dagen.

For deg som elveeier betyr det at:

Du har nødvendig kunnskap om velferdsmessig forsvarlig gjenutsetting.

Du informerer og veileder fiskerne om korrekt gjenutsetting.

Du veileder eller viser bort fiskere som driver uforsvarlig gjenutsetting.

Du følger med på om det oppstår dødelighet som kan komme av gjenutsetting.

Du har en strategi for hvordan og hvorfor du bruker gjenutsetting i den lokale forvaltningen av lakseelva.

KILDE: Mattilsynet.

Her finnes også mer informasjon om regler rundt blant annet minstemål.