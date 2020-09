Jens Petter Hauge har landet i Milano – ble møtt av et stort presseoppbud på flyplassen

Målene og poengene renner inn for et Glimt-lag som setter rekorder på løpende bånd.

Men det er ikke bare på gresset at den suverene eliteserielederen gjør suksess. Også de som styrer økonomien i Glimt har grunn til å gni seg i øynene over det som skjer.

Tirsdag er Jens Petter Hauge i Milano og skal ifølge en rekke medier nærmest være klar for den italienske fotballgiganten AC Milan.

I ettermiddag ble delt en video på Twitter av Hauge som blir møtt av nærgående pressefotografer på flyplassen i Milano.

Overgangssummen skal ligge på i overkant av 50 millioner kroner.

Dermed ligger Glimt an til å selge unna for nærmere 100 millioner i løpet av et år.

I januar ble Håkon Evjen solgt til nederlandske AZ Alkmaar for 25 millioner.

I september i fjor ble Amor Layouni solgt til egyptiske Pyramids FC for 14,8 millioner.

Reddet fra konkurs

Klubben var nær konkurs for ti år siden. Siden da har økonomien i Bodø/Glimt vokst seg stadig bedre.

Blant annet på grunn av gode kjøp og salg av spillere.

Glimts arbeid på overgangsmarkedet imponerer NRKs sportskommentator.

– Klubben har overtatt tronen fra Sarpsborg 08 som Norges smarteste og slueste på spillerkjøp, sier Jan Petter Saltvedt.

Bodø/Glimts Jens Petter Hauge imponerte i møtet med AC Milan. Mye tyder på at 20-åringen signerer for den italienske klubben i løpet av kort tid. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Deler på inntektene

Spillersalgene det siste året gir Glimt større økonomiske muskler.

Bodø/Glimt får 40 prosent av pengene fra spillersalg, mens aksjeselskapet Nordlandsglimt får 60 prosent.

Det betyr ikke at pengene er tapt for Bodø/Glimt. De sprøytes blant annet inn i spillerutvikling og nye spillerkjøp.

Det kan komme godt med dersom suksessen på fotballbanen skal fortsette.

– Glimt har skaffet seg et økonomisk fundament som gjør de i stand til å konkurrere også finansielt med Molde og Rosenborg. Selv med pengene de to største rivalene har fått og kan få for å nå gruppespill i europacupene, sier Saltvedt.

Noen av Glimt-overgangene det siste året Kjøpt Solgt Joshua Smits (Almere City) Sammy Skytte (Stabæk) Marius Høibråten (Sandefjord) Amadou Kanote (SO Cholet) Sebastian Tounekti (Tromsdalen) Endre Kupen (Sogndal) Sammy Skytte (FC Midtjylland) Vegard Leikvoll Moberg (Silkeborg) Alfons Sampsted (IFK Norrköping) Håkon Evjen (AZ Alkmaar) Kasper Junker (AC Horsens) Amor Layouni (FC Pyramids) Ola Solbakken (Ranheim) Aleksander Fosnæs (Ranheim)

Sunn økonomi

Ved nyttår sto Rosenborg med desidert mest penger på bok blant eliteserielagene, viste en oversikt fra VG.

Molde var nummer to på listen, tett fulgt av Bodø/Glimt.

Glimt var dessuten den eneste klubben som unngikk permitteringer under korona-pausen.

Fotballekspert Joacim Jonsson mener Bodø/Glimt har gjort mye rett. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Mye av årsaken til det finner man i fjorårets regnskap, som var svært hyggelig lesning sett med Glimt-øyne.

Inkludert daglig leder Frode Thomassen.

– Jeg tror han sover veldig godt om natten. Det er det ikke så mange ledere i Eliteserien som gjør nå med tanke på korona-situasjonen, sier Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson.

Håper Glimt ikke endrer taktikk

Han håper Bodø/Glimt fortsetter sin nøkterne stil på overgangsmarkedet og ikke legger store summer på bordet i jakten på nye spillere.

Han mener klubbens styrke er å hente spillere som passer inn i Glimt-systemet. Samtidig hyller han jobben som gjøres på talentsiden.

– Hauge, Evjan, Bjørkan og Berg er alle spillere som er flasket opp på eget akademi. Det er en rød tråd fra ungdom til seniornivå som skiller Glimt fra andre klubber.

Og dersom Hauge-avtalen med Milan går gjennom:

– Det er en av de største overgangene i norsk historie. Det er en stor fjær i hatten for Glimt, Hauge og norsk fotball at så store klubber henter spillere direkte fra Norge.