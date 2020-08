– Rent sportslig er dette kjempestort!

Kim Erik Aanes fra Mosjøen har lang erfaring innen e-sport.

Som lærer ved e-sportslinja på Vefsn folkehøgskole har han bidratt til at flere har fått øynene opp for «gaming» som profesjonell aktivitet.

Han har allerede trent flere lag som har hevdet seg i Europatoppen, blant annet innenfor skytespillet Counter-Strike.

Nå tar han steget inn i fotballen. Serieleder Bodø/Glimt etablerer sitt eget e-sportslag i fotballspillet FIFA.

Mandag ble avtalen signert med e-sportsorganisasjonen SKADE i Mosjøen.

Det blir leder Kim Eriks oppgave å sørge for at Glimt hevder seg i den digitale eSerien. E-sportsverdens svar på Eliteserien.

– Dette er en fantastisk mulighet å vise hvordan e-sport både krever ferdigheter, trening og dedikasjon. Det er en ny måte å tenke breddeidrett på, sier Aanes til NRK.

– Målet er toppen. Både i Europa, og verden.

Kim Erik Aanes har lang fartstid innenfor e-sport. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Vokser raskt globalt

FIFA er ikke det største e-sportsspillet. Spill som League of Legends, Dota 2 and CS: GO er større. Men FIFA blir stadig mer populært.

Over årenes løp er det solgt 270 millioner kopier av spillet.

Kim Erik Aanes fra Mosjøen er erfaren innen e-sport. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Verdenscupen ble i 2018 sett av anslagsvis 30 millioner. For dem som er virkelig gode, var det også premiepenger å hente – i 2018 cirka 3,5 millioner norske kroner.

Champions League, Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 og MLS er alle involvert i de globale seriene.

Daglig leder i FK Bodø/Glimt, Frode Thomassen, er spent på samarbeidet.

– Vi ser frem til å se hva slags talenter innenfor FIFA Nordland har å by på, forteller daglig leder i FK Bodø/Glimt, Frode Thomassen.

Flere lag vurderer FIFA-lag

Martin Ygre er prosjektleder for eSerien. Norges største profesjonelle FIFA-serie, og et samarbeid mellom FIFA og Norsk Toppfotball.

– E-sport er sportsgrenen som vokser raskest på verdensbasis. I Norge har vi flere spillere som ikke er langt unna fra å kvalifisere seg til verdenscupen, forteller Ygre.

eSerien Ekspandér faktaboks Serien er åpen for alle klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen.

Et e-sportslag i FIFA består av minimum to spillere, som må være minimum 16 år. Både gutter og jenter er velkomne.

Serien har eksistert i tre år, og interessen beskrives som god. Den består av to større turneringer i året: En om høsten, og en om våren.

Rettighetshaver er Discovery, som eier rettighetene til Eliteserien og OBOS. Kampene vises på Dplay.

Deltakelse i eSerien gjør at man kan sanke poeng til deltakelse i eWorld Cup. Her deltar verdens aller beste FIFA-spillere.

Norges Fotballforbund har også et eget e-sportslandslag.

Premiesummen i eSerien er 250 000 gjennom året, fordelt på 1. til 4. plass, forteller han.

Internasjonalt er det snakk om millionsummer.

– De som er best, har en god lønning. Men dags dato handler det mer om å utvikle spillere, enn store summer her hjemme, forteller Ygre.

eSerien består av 17 lag fra Eliteserien og OBOS. Av lagene i Eliteserien nå, er ni lag representert.

Ytterligere fire ser verdien av e-sport og kan få FIFA-lag på sikt, viser en telefonrunde NRK har gjort til klubbene (se faktaboks under).

– Det er der mye av framtida ligger, sier John Harald Log ved FK Haugesund.

Dette sier lagene i Eliteserien Ekspandér faktaboks NRK har tatt en ringerunde til de klubbene i Eliteserien, som ikke allerede har et lag i eSerien: I tenkeboksen: – Vi hadde lag i fjor, men kuttet det ut på grunn av manglende ressurser. Det er et ressursspørsmål, og mulig vi det på det igjen etter hvert , forteller Lasse Evenstad Ulriksen ved Strømsgodset.

– Vi ser på dette og vurderer hva vi gjør med e-sport. Vi har ikke konkludert enda , opplyser administrerende direktør Ole Erik Stavrum ved Molde FK.

– Vi hadde planer om å etablere et lag etter sommeren, men nå har vi nok med å overleve som klubb , sier daglig leder John Harald Log ved FK Haugesund. Han sier de ser verdien av e-sport. – Det er der mye av framtida ligger, for å engasjere de unge. Men skal du gjøre det, må du gjøre det skikkelig.

– Vi har tatt det til vurdering, men ikke fattet beslutning enda. Men vi ser verdien av det, opplyser administrerende direktør Geir S. Vik ved Aalesunds Fotballklubb. Ingen planer per nå: – Ingen planer per nå , opplyser daglig leder Kjetil Thorsen ved Kristiansund Ballklubb.

– Ikke noe e-sport i nærmeste framtid , opplyser daglig leder Espen Engebretsen i Sarpsborg 08.

– Vi har ikke e-sportslag og har foreløpig ikke planer, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug ved Rosenborg Ballklub.

Ildsjeler har nå mål om å få alle fotballkretsene i landet med på den digitale fotballbanen.

Roger Finjord, leder i Finnmark Fotballkrets, sier de ønsker å kåre en kretsmester i alle de 18 fotballkretsene i landet. Som så skal konkurrere om å bli norgesmester i FIFA.

– Vi ønsker å være på den arenaen hvor ungdom og voksne er, sier han.

Gjennomfører lokale turneringer

Nå starter spillerjakta for Bodø/Glimt.

De som plukkes ut får et profesjonelt apparat, sier Aanes. Han forteller at SKADE har 16 på lønningslista der alle jobber mer eller mindre hundre prosent med e-sport.

De vil bistå med planlegging, trenings- og kostholdsplan. De som skal representere Glimt må belage seg på fem-seks timer trening om dagen.

– Kan man leve av dette?

– Lønn varierer litt, og vi må se på hvor vi legger oss. Men minstelønn i eSerien er 10.000 i måneden. De vi signerer nå, vil være med oss hele 2021. Såfremt vi er fornøyde med dem.

Og her kommer også muligheten for deg som vil tjene penger på å spille FIFA: I september gjennomføres det turneringer, der de beste blir plukket ut.

– Vi skal finne tre spillere, inkludert innbytter. De åtte beste inviteres til finale i Bodø. Første kvalifisering blir i begynnelsen av september.

– Det blir i alle fall i Mosjøen, Mo i Rana og Bodø. Så er vi i forhandlinger med Sortland og Narvik.

Aanes håper det kan være et springbrett til videre karriere innenfor e-sport, for de heldige utvalgte.

– Det er mulig å leve av FIFA, sier Aanes.

De beste spillerne vil få mulighet til å spille en finalerunde på Aspmyra stadion, så fremt koronasituasjonen tillater det. Foto: Håkon Jacobsen / NRK