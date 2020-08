Håvard Wiig er stipendiat ved Norges idrettshøgskole, institutt for fysisk prestasjonsevne.

Doktorgradsprosjektet hans heter «Overvåkning av belasting og tretthet i norsk toppfotball».

Det tar blant annet for seg sammenhengen mellom kampbelastning og restitusjon i dagene etter kamp.

Vi spurte:

Hva er det spillerne faktisk restituerer?

– Det er ikke uvanlig at man mister væske tilsvarende to prosent av kroppsvekten i løpet av en kamp. Da tømmes energilagrene i de mest utsatte muskelcellene delvis eller helt.

Å gjenopprette væskebalansen kan gjøres innen seks timer, mens gjenoppbygging av energilagrene i muskulaturen kan ta opp mot 2-3 dager.

En kamp er også mentalt belastende på grunn av hyppige avgjørelser, prestasjonspress, og å opprettholde motivasjonen.

Videre skjer små ødeleggelser i muskelcellene, både som følge av det mekaniske- og det metabolske stresset når muskelcellene utsettes for store krefter, raske bevegelser og høy energiomsetning.

Også bindevev, sener og beinvev utsettes for store belastninger.

Hva er viktigst å gjøre mellom kampene?

– Være nøye med kosthold, søvn, hvile og restitusjonstiltak, samt å periodisere kamp- og treningsbelastningen godt gjennom uken.

Det vil si å legge til rette for en best mulig balanse mellom belastning og hvile.

Er det lang tid mellom kampene er det også viktig å legge inn gode treningsøkter som bygger fysisk form.

Ved tett kampprogram vil fokuset være mer å gjøre seg klar til neste kamp, og treningsøkter mellom kampene bør være korte siden det reduserer restitusjonstiden etter økten.

Hva skjer med kroppen dersom man ikke får restituert seg riktig?

– For det første vil ikke spillerne kunne yte maksimalt. For det andre er man mer utsatt for skader. Studier viser for eksempel at skadeforekomsten er høyere ved to kamper i uken, enn ved en kamp per uke.

Hvilken alder er man vanligvis på topp fysisk?

– Jeg vil si i midten av tyveårene, men det kommer litt an på hvilke fysiske egenskaper som verdsettes.

Hurtigheten begynner å falle mot slutten av tyveårene, mens både styrke og utholdenhet kan du opprettholde lenge.

Jeg vil derimot poengtere at å trene og utvikle de fysiske egenskapene, er mye viktigere enn alderen i seg selv.