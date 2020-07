Glimt-Hauges utenlandsvraking vekker oppsikt: – Vi visste ingenting

– Jeg ble litt overrasket, men jeg kan forstå hans valg, sier Eurosport-ekspert Joacim Jonsson til NRK.

I går kveld fortalte plutselig Hauge på direkten i Eurosports fotballsending at han velger å bli i Bodø/Glimt for å vinne gull.

Hauge hadde et stående tilbud fra den belgiske klubben Cercle Brügge og ifølge det NRK erfarer, hadde også den nederlandske klubben Heerenveen meldt sin interesse.

– Et vanskelig valg

Nå blir altså begge avvist av 20-åringen fra Bodø. NRK møtte i dag Hauge på Aspmyra etter en begivenhetsrik søndag der Molde ble slått 3–1.

Hauge sier det var et vanskelig valg.

– Det er derfor vi har utsatt det så lenge. Jeg og agenten har vurdert både fordeler og ulemper og det var ikke et lett valg. Men jeg er glad vi har landa på denne løsningen, forklarer bodøværingen.

Jens Petter Hauge var populær blant fansen dagen etter at han valgte å bli i Bodø/Glimt. Foto: Martin Giæver / NRK

Hauge bekrefter til NRK at flere klubber hadde meldt sin interesse for lynvingen.

– Mitt fokus er å spille for Glimt ut sesongen, så får vi skje hva som skjer etter det.

Risikerer skader

Men at en eliteseriespiller takker nei til et proff-eventyr er likevel ikke hverdagskost ifølge Jonsson.

Fotballekspert Joacim Jonsson i Eurosport mener Hauges unge alder tyder at han vil få flere sjanser til et proffliv i utlandet. Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Han kan bli langtidsskadet og miste formen, så det er en risiko der. Samtidig er han så ung at det kommer flere muligheter. Sesongen er også så komprimert at det nok gjør det enklere å si nei.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mener Hauge har tatt et klokt valg.

– Den muligheten han har til å bli seriemester med Bodø/Glimt kommer kanskje aldri igjen. Hadde han forsvunnet nå, hadde han kanskje kommet til å angre.

Glimt var ikke informert

For Glimt-trener Kjetil Knutsen var det selvfølgelig en god nyhet at Hauge blir i klubben ut sesongen. Men at avgjørelsen skulle komme i går var ikke trener Kjetil Knutsen informert om på forhånd.

Glimt-trener Kjetil Knutsen har grunn til å smile over at Hauge blir i klubben. Knutsen mener 20-åringen var uerstattelig. Foto: Ola Helness / NRK

– Vi visste ingenting. Dette er en avgjørelse han tok sammen med sin agent. Den forteller meg at dette er en lokal gutt med et stort hjerte for Glimt, sier Knutsen til NRK i dag.

At Hauge, som topper VG-børsen, nå blir i klubben mener Knutsen har stor sportslig betydning for Glimts gullsjanser.

– Jens Petter har vært ekstremt god og han er uerstattelig på nåværende tidspunkt. Jeg er utrolig glad han har tatt det valget.

Andre spillere ikke blitt en suksess

I fjor solgte Glimt vingen Amor Layouni midt i sesongen, mens Håkon Evjen forlot klubben etter sesongslutt. Ingen av de har så langt hatt suksess i sine nye klubber.

NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp, sier man ofte er for kjappe med å tenke at spillere som herjer i eliteserien bør finne seg en ny klubb i utlandet for å ta neste steg. Foto: Julia Marie Naglestad

Evjen har vært så svak at han er sendt ned på juniorlaget til AZ. Layouni har ikke hatt noen god sesong i Pyramids FC (Egypt).

– Vi er litt kjappe i Norge med å si at en spiller som herjer i eliteserien må komme seg ut, forklarer Carl-Erik Torp.

Torp sier det viktigste er at man tar steget ut til klubber der man får tillit.

Jonsson sammenligner Glimt med Rosenborg på 90-tallet.

– Det var ikke så mange som slo an når de gikk ut, sier Jonsson.

Han påpeker at spillerne var skreddsydd for en spesiell formasjon og spillesystem.

– Kan det samme skje med Hauge?

– Han er en individualist, og jeg tror Hauge derfor vil takle ulike spillestiler, sier Jonsson.

Trenger ikke å selge

Det var ventet at Hauge ville koste over 10 millioner kroner om han gikk til Cercle Brügge, men daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, sier klubben ikke er i en posisjon der de må selge spillere for å berge økonomien.

– Akkurat nå er det lett å få spillere til å kjenne på at de bør være her, sier Thomassen.