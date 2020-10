Hauges spinnville reise: Fra 4.-divisjon til AC Milan på to år

26. oktober 2018: Etter begrenset spilletid for utlånsklubben Aalesund, starter Jens Petter Hauge sin femte og siste kamp for Aalesund 2 mot Sykkylven i 4.-divisjon.

1. oktober 2020: Jens Petter Hauge er offisielt klar for storklubben AC Milan, etter et par dager med møteaktivitet og medisinsk sjekk.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen humrer når NRK leser opp disse to datoene. Selv har han ikke tenkt over det på den måten.

Hvordan kunne dette ekstreme spranget skje så raskt?

– Ja, det er et godt spørsmål. Det er et fascinerende spørsmål, sier Knutsen, før han raskt legger til et «men»:

Det finnes ikke ett svar. Hauges relativt korte karriere har nemlig vært en berg - og dalbane.

IMPONERT: Her gratulerer Kjetil Knutsen Jens Petter Hauge med nok en god prestasjon mot Aalesund i juli. Hauge noterte seg for ett mål og én målgivende pasning i 6-1-seieren på bortebane. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / Svein Ove Ekornesvåg

Skrev historie

Det er lett å glemme at Hauge markerte seg i eliteserien allerede som sekstenåring i 2016, siden det er denne sesongen han virkelig har slått gjennom.

Men allerede da viste han mye av det som bor i ham. Hauge ble tidenes yngste målscorer for de helgule i toppdivisjonen med 100 dagers margin.

Tenåringen slapp til i hele 20 kamper gjennom det som ble sesongen Bodø/Glimts rykket ned fra eliteserien til 1. divisjon.

– Det er en grunn til at han debuterte så tidlig, og det var at han var et utrolig spennende talent med flere ekstremferdigheter. Det kan hende det kom litt tidlig, for det er jo en del utenom du skal håndtere, også. Jens Petter har gått en litt annen vei enn mange andre, sier Glimt-trener Knutsen.

HAT TRICK: Jens Petter Hauge scoret tre mål i cupkampen mot Fløya i april 2016. Foto: Rune Stoltz Bertinussen /

I 2017, da Knutsen var assistenttrener for Aasmund Bjørkan, satte Hauge fyr på førstedivisjon med 12 målgivende pasninger og to mål på 28 kamper.

Likevel: Det var etter dette den tøffe perioden startet.

Etter opprykket var Hauge uheldig med både skader og sykdom, påpeker Knutsen. Samtidig fikk han beinhard konkurranse fra Amor Layouni og Philip Zinckernagel.

Da sommeren kom, ønsket Hauge seg til Aalesund for å prøve noe nytt og få mer spilletid.

Utlånsperioden ble imidlertid en sportslig nedtur med – blant annet – en annen formasjon enn Hauge var vant til. Det ble faktisk såpass vanskelig at Hauge i perioder måtte spille for Aalesunds andrelag langt nede i divisjonene.

Knutsen mener imidlertid at det skjedde noe veldig viktig blant benkesliting og spill i 4.-divisjon.

– Det var da han bestemte seg og erkjente at det er ham selv det kommer an på. Han ble voksen på det halvåret i Ålesund. Det halvåret tror jeg har vært kjempeviktig for ham, sier Knutsen.

– Vært tøft

Remi Natvik er i dag trener for kvinnelaget til Arna-Bjørnar, men i 2018 var han trener for Aalesunds andrelag.

Natvik forteller om en spiller som den gang manglet «det siste lille» for å få en plass i Aalesund-laget.

– Han var en veldig fin gutt. Han var jo et stort talent på den tiden også. Han manglet kanskje tillit til å få prøve seg på neste nivå akkurat på den tida der. Han var akkurat i skillet mellom å få det og ikke, sier Natvik til NRK.

Remi Natvik. Foto: Berit Roald / NTB

Totalt fikk Hauge bare 151 minutter for førstelaget i Aalesund. For andrelaget ble det altså fem kamper under Natvik.

Det er mildt sagt en utfordrende situasjon når du har debutert – og lyktes – på det øverste nivået to år tidligere.

Men motgangen skulle fungere mer som drivstoff enn noe annet.

Da Hauge møtte pressen på Aspmyra i forbindelse med landslagsuttaket denne uka, fikk han spørsmål om nettopp reisen fra benketilværelsen i Aalesund. Da trakk han frem at han har holdt ut utallige timer med trening alene for å komme dit han er i dag.

– Det har vært tøft. Det har vært mange timer som er blitt lagt ned. Jeg ser det er folk ute på feltet her i dag, og jeg kjenner meg igjen i situasjonen jeg var i. Jeg må fortsette med det, og ikke bli fornøyd selv om jeg er tatt ut på A-landslaget, fortalte Hauge.

Vendepunktet

Hauge har terpet og vært opptatt av å utvikle ferdighetene han allerede var god på: Teknikk, ta av press, utfordre med fart i én mot én-situasjoner.

Det er disse øktene over tid Hauge nå bærer fruktene av, ifølge ham selv.

Knutsen beskriver Hauge som en spiller med en «ekstrem sult».

Da alle disse timene ble kronet med tillit og mer fysisk trening, kom det neste nivået helt naturlig, ifølge Knutsen.

Det startet med stadig flere innhopp i 2019-sesongen før Hauge etter hvert tok beslag på vingplassen da Amor Layouni ble solgt.

Sesongen endte med et imponerende seriesølv til Bodø/Glimt, og Hauge spilte også for Norge under U20-VM på sommeren.

I FARTA: Her er Jens Petter Hauge i duell med Englands Elliot Embleton da Norge kvalifiserte seg til U20-VM. Foto: LEHTIKUVA / Reuters

– Jeg tror mye kommer fra den erkjennelsen at: «Jeg er bra, men ikke riktig der jeg vil være». Så har han gjort det lille ekstra hver dag på trening, og da ser vi hvilket utslag det gir, sier U19-landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen til NRK.

Johansen trekker frem det samme som Knutsen: Nemlig den ekstreme sulten.

– Jeg tror det begynner med en ganske rå sult. Når du har vært i EM og VM, og tatt sølv i Eliteserien, og kjent på at du har vært med, men kanskje ikke vært helt fast på laget. Det gir nok en viss form for selvtillit, men mest sult for du merker at du er så nære, så det er ikke så mye som skal til før du virkelig kan ta for deg, beskriver Johansen.

Og det er nettopp det Hauge gjorde.

San Siro-showet

14 mål og ni målgivende pasninger på 18 kamper er de kalde faktaene for Hauge i Eliteserien, men de imponerende tallene forteller ikke hele historien om hvor dominant venstrekanten har vært.

Hauge har for lengst tiltrukket seg oppmerksomhet fra større klubber i Europa. I juni godtok Bodø/Glimt et bud fra Cercle Brügge, men lynvingen endte med å fortsette karrieren i gult.

I takt med storspillet ble det stadig klarere at spørsmålet ikke var om Hauge skulle dra videre, men når og til hvilken klubb.

Så, etter å ha avansert i Europa, fikk Bodø/Glimt det som var en marerittrekning i AC Milan.

Men det var det totalt motsatte for Hauge.

– Du kan jo si at vi var litt uheldige som trakk Milan, men for Jens Petter var det helt perfekt. De hadde sett alle kampene hans, og der fikk de se ham i sin kontekst. Alle som ser den kampen, ser at han har det som skal til for å slå gjennom i Milan. De har ikke hentet ham for å spille om to år, de har hentet ham for å spille på kort sikt. De hadde sett det gjennom kampene, men de fikk det bekreftet på San Siro, sier Knutsen.

Hauge selv fortalte beskjedent at Milan likte det de har sett både tidligere og under kampen på San Siro.

Prestasjonen, samtidig som at overgangsvinduet gikk mot slutten, satte ordentlig fart i overgangen.

– Det ble en perfekt storm for Hauges del?

– Ja, for hans del var det en ønsketrekning. Ikke for vår del, men for hans del, sier Knutsen.