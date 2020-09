Glimt fekk giganten til å skjelve: – Dei fortente meir

AC Milan blei eit nummer for store for Glimt. Da dei vann den tredje kvalifiseringsrunden til Europaligaen 3–2. Carl-Erik Torp er NRKs fotballekspert. Han er likevel imponert over det norske laget.

– Ein sit med kjensla av at dei fortente meir. Det hadde ikkje vore ufortent om det blei uavgjort.

BLANDA KJENSLER: Kjetil Knutsen veit ikkje heilt kva han skal føle etter kampen. Foto: Luca Bruno / AP

Glimt sin trenar Kjetil Knutsen sit med blanda kjensler etter kampen.

– Eg er både stolt og skuffa. Det er rare kjensler, seier Knutsen etter kampen.

Sjokkstart

Bodø/Glimt har all grunn til å vere stinne av sjølvtillit, etter ein glitrande sesong. Etter 18 kampar i Eliteserien har dei vunne 16 og spelt uavgjort to gonger.

– Eg trur det blir mykje jamnare enn det folk trur, sa Torp før kampen.

Og det fekk han rett i. For Glimt såg ikkje prega ut av å spele på ærverdige San Siro. Etter at det var spelt 14 minuttar dribla Jens Petter Hauge av Franck Kessié, og Kasper Junker sende Glimt opp i leiinga.

– Eg er ikkje så overraska over at dei gjekk ut i 100. Det var ein veldig fin skåring, seier Torp

Gultrøyene kom derimot fort ned på jorda igjen. For berre to minuttar seinare utlikna Hakan Calhanoğlu for heimelaget.

PERLE: Hakan Calhanoğlu med ein nydeleg skåring for AC Milan. Foto: Daniele Mascolo / Reuters

– Frå å vere bekymringslause, så mistar dei det veldig etter utlikninga. Dei blei plutseleg usikre, seier Torp.

– Me mistar ballen for mykje i førsteomgang, fortel Knutsen.

Det italienske storlaget tok meir og meir over banespelet, og dei hadde mange sjansar før Lorenzo Colombo kunne sette inn sin første skåring for den italienske klubben etter ein dryg halvtime.

ERSTATTAR: Lorenzo Colombo kom inn for Zlatan Ibrahimovic. Foto: Daniele Mascolo / Reuters

Colombo erstatta Zlatan Ibrahimovic, som måtte stå over kampen, etter at han fekk påvist koronavirus.

Samanlikna med Haaland

AC Milan har vunne meisterligaen heile sju gonger. Real Madrid med sine 13 er den einaste klubben som har vunne den gjævaste klubbturneringa fleire gonger. Milan er ikkje det dei ein gong var, men klubben er likevel enormt stor.

Stor var også Calhanoğlu denne kampen. Like ut i andreomgang sette han sitt andre for kvelden. På 3–1 var det enkelt å tru at kampen var avgjort med det, men Glimt og Hauge ville det annleis.

Ti minuttar ut i omgangen dunkar Hauge vakkert inn reduseringa, til 3–2.

– Han var banens gigant. For ein kamp han spelte, seier Torp.

IMPONERT: Carl-Erik Torp er imponert over Glimt og spesielt Jens Petter Hauge. Foto: Julia Marie Naglestad

Med 14 mål og 7 målgivande så langt i Eliteserien har han tiltrekt seg interesse frå mange klubbar. Manchester United er blant dei som har kikka på 20-åringen. Torp trur ikkje interessa har minska etter kveldens kamp.

– Eg blir overraska om han ikkje er Norges neste store eksportvare. Han har alt som skal til for å spele på eit høgt nivå. Eg sit litt med same kjensla som da Erling Braut Haaland spelte i Eliteserien.

NESTE EKSPORT: Jens Petter Hauge leverte målgivande og mål mot AC Milan. Foto: Daniele Mascolo / Reuters

Dei norske serieleiarane pressa på for å få ekstraomgangar, og på overtid fekk Ulrik Saltnes ein kjempesjanse til å utlikne, men han sette ballen over.

– Han tenker sikkert på den i natt, men me står saman når me vinn, og me står saman når me tapar. Slik er livet, seier Knutsen.

– Det er tungt at me ikkje får fleire kampar i Europa. For det er me klare for. Det har me vist denne sesongen, fortel Glimt-trenaren vidare.

Rosenborg vann 1–0 mot Alanyaspor tidlegare i kveld. Anders Konradsen skåra for trønderane, og blei seinare utvist. Dei klarte likevel å halde unna. Dermed er siste hinder før eit eventuelt gruppespel PSV Eindhoven. Den kampen blir spelt på Lerkendal.