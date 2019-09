Det bekrefter Glimt på sitt nettsted. Evjen har undertegnet en kontrakt på 4,5 år med sin nye klubb, der han starter 1. januar.

– Akkurat nå føles det bra, og jeg er glad. Jeg tror dette kan bli veldig spennende, sier Evjen.

Utviklingen hans har vært fenomenal siden han skrev sin første proffkontrakt med Bodø-klubben i 2017. Evjen har hatt en fantomsesong for gulljagende Glimt i Eliteserien og har blant annet scoret ti mål. Det har ført til interesse fra speidere fra hele Fotball-Europa.

Tatt godt imot

Unggutten tror klubbvalget han har tatt er det rette.

– AZ Alkmaar har tatt meg godt imot. De har gode fasiliteter, og det er en klubb som er blant topp fire i nederlandsk divisjon. Jeg trives godt i Bodø/Glimt, men dette er en fint steg for meg å ta, sier han.

Ifølge TV 2 ligger prislappen for Evjen på 25 millioner kroner, i tillegg til at Glimt har sikret seg en prosentandel ved et eventuelt videresalg. Det gjør 19-åringen i så fall til det største salget i klubbens historie.

Det kommende Nederland-eventyret betyr ikke at Evjen tar foten av gasspedalen i Glimts jakt på seriegull de kommende månedene.

– Selv om det nå er bestemt at jeg skal bytte klubb i januar, betyr ikke det at jeg mister fokus for den jobben jeg skal gjøre i Bodø/Glimt. Jeg skal fortsette å gi alt for Glimt og kommer til å fokusere på Eliteserien og det vi i klubben skal gjøre resten av sesongen, sier 19-åringen.

Ville ha Evjen i sommer

I AZ Alkmaar er gleden stor over å ha fått signaturen til nordmannen på plass.

– Jeg kan si at jeg er veldig fornøyd med denne overgangen. Håkon er en ung, talentfull midtbanespiller. Han gjør det veldig bra i Bodø/Glimt, som presterer over forventningene med en andreplass i Eliteserien, sier fotballdirektør Max Huiberts til klubbens nettsted.

Han røper videre at interessen for Evjen ikke oppsto nå i høst.

– Vi ønsket faktisk å få Håkon i det siste overgangsvinduet. Det mislyktes. Nå blir han med i forberedelsene til andre halvdel av denne sesongen, sier Huiberts.

I AZ Alkmaar blir Evjen lagkamerat med Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø. Også Rosenborg-spissen Bjørn Maars Johnsen er eid av den nederlandske klubben.

Alkmaar ligger på femteplass på tabellen etter seks serieomganger i æresdivisjonen.