Se tallene som kan gi nye Glimt-rekorder

Eksperter og motstandere må lete etter superlativene når de skal beskrive årets Glimt-sesong.

Det Bodø/Glimt har prestert så langt i år kan finte ut både forsvarsrekker og seere.

– De har intensitet i spillet sitt, en kvalitet i pasningsspillet, spillere som kan drible av på egen hånd. De er tilnærmet komplette. Jeg tror de fleste lag i Norden hadde fått det tøft her oppe, sier Odd-trener Jan Frode Nornes.

De rosende ordene satt løst etter at serietreeren i går kveld fikk en fotballeksjon i hutrende høstvær på Aspmyra.

Odd tok ledelsen før det var spilt ett minutt, men derfra og ut handlet alt om et Glimt-lag som for alvor har fått lukten på seriegull.

6-1-seieren gjør at Glimt har scoret 10 av de 24 målene Odd har sluppet inn så langt i år.

For fjerde gang denne sesongen gikk Glimt av banen etter å ha scoret seks mål.

Nye rekorder

Gultrøyene står nå med 62 mål i årets eliteserie. Det er like mange som medaljejagende Odd og Rosenborg har scoret til sammen.

Sånt blir det rekorder av, og flere kan det bli.

Bodø/Glimt har i snitt scoret 3,6 mål per kamp denne sesongen. Rosenborgs rekord fra 1997 er på 3,3 mål per kamp, da trønderne endte på 87 mål.

Med samme poengfangst resten av sesongen vil Glimt ende på 83 poeng. Det er i så fall 12 poeng mer enn Moldes rekordsesong i 2014.

Rekorden for antall seiere fra seriestart er allerede slått. VGs statistiker Geir Juva har funnet 14 andre rekorder som er innenfor rekkevidde.

Blant dem er ny rekord for antall seiere i en sesong og flest kamper på rad med scoring. Den første tilhører Molde fra 2014 med 22.

Den rekordlange rekken med mål i 53 kamper på rad stammer fra perioden april 1994 til mai 1996 og tilhører Rosenborg.

Fotballekspert Lars Tjærnås kårer Glimt til serievinner og tror selv Milan ville fått problemer på Aspmyra. Foto: C More

Tror på seriegull

Det er nettopp Rosenborg fotballekspert Lars Tjærnås trekker fram når han blir spurt om hvilket lag han vil sammenligne Glimt med.

– Det er de beste utgavene av Rosenborg. Det er mye som minner om hverandre. Ikke bare system og formasjon i seg selv, men overlegenheten, sulten etter neste scoring og troen på seier, sier Tjærnås.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I går kveld var Aftenposten, 100% Sport og NENT/Viasports fotballekspert tom for superlativer. Det er han fortsatt.

– Men jeg skal klare å finne det fram når de vinner serien, sier Tjærnås og ler.

Med 13 poeng ned til Molde på andreplass er han nemlig trygg på at Glimt sikrer Nord-Norge sitt første seriegull.

Han mener også at det ikke bare er topplagene i de andre nordiske ligaene som ville fått problemer på Aspmyra.

– Jeg satt sammen med junior i går og så kampen og vi var enige om at dersom de hadde fått Milan hjemme i stedet for borte, ville selv Milan fått problemer.

Han trekker frem kollektivet, bredden og individuelle ferdigheter når han skal forklare suksessformelen.

– De er i forkant i alle situasjoner. For meg er forskjellen på best og nest best enkelt sagt de som agerer og de som reagerer. Bodø/Glimt har jobbet kanongodt på treningsfeltet over langt tid og er alltid i forkant.

Topper poengstatistikken

Bodø/Glimt har nå scoret to eller flere i 21 kamper på rad og har allerede vunnet like mange kamper som de gjorde i fjorårets sølvsesong.

Med 13 kamper igjen er Glimt to mål unna det laget endte på i fjor. Det er det mange som skal ha æren for:

Fire av fem spillere på poengtoppen (mål+målgivende) i Eliteserien spiller i Bodø/Glimt. Øverst troner Philip Zinckernagel med 11 mål og 12 målgivende.

Zinckernagel er samtidig den første spilleren på fem år med både tosifret antall mål og målgivende pasninger i samme sesong.

Glimt-kaptein Ulrik Saltnes har selv bidratt med åtte mål og åtte målgivende pasninger fra sin midtbaneposisjon.

Han holder beina tilsynelatende godt plantet på bakken til tross for tabelltopp og ukentlige målshow.

– Det er en god bekreftelse på at det man gjør fungerer. Det betyr at man må fortsette med det samme og ikke prøve på noe nytt. Vi har tydeligvis funnet en god oppskrift. Det er hyggelig å se at ting gir resultater

Fikk du med deg denne langlesningen fra NRK?

Ps: I andre divisjon avdeling 1 har Fredrikstad vunnet sine ti første kamper og står med et målsnitt på 3,7.