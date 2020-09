Italienske media: Milan handla raskt for å snappe Hauge framfor Manchester United

Hevder Glimt får 56 mill. for Hauge

Ifølge italienske nettsteder betaler Milan rundt 56 millioner norske kroner for Bodø/Glimts Jens Petter Hauge (20), melder NTB. Sempremilan skriver at Milan mener alvor og at Hauge kan bli presentert allerede tirsdag etter å ha gjennomgått den medisinske testen. Hauges agent skal ha hatt møter med Milan i de siste dagene.



Nettstedet Calciomercato var den første til å melde at Milan var villig til å betale fire millioner euro for nordmannen, og at de senere høynet dette budet til fem millioner euro.



Sistnevnte nettsted mener at overgangen vil gå i orden om ikke noe ekstraordinært skjer. Overgangen vil skje umiddelbart, og ikke i januar etter at den norske sesongen er over.



Nettstedet Milannews24 skriver at kontrakten løper over fem år, og gir Hauge en million euro i året. Han kan debutere for Milan mot Spezia søndag.



Det samme nettstedet skriver også at Manchester United var interessert i Glimt-spilleren, og at interessen derfra var én av grunnene til at Milan handlet så raskt.