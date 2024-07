Mikkelsen scoret to, mens Saltnes leverte tre målgivende og ett mål mot RFS.

– Det var artig. Det er som alle andre kamper. Vi må være 100 prosent tilstede og levere på vårt beste. Det synes jeg vi gjør i dag, sier Tomålsscorer Mikkelsen til Avisa Nordland.

Sesongens store mål for Bodø/Glimt og trener Kjetil Knutsen er å kvalifisere seg for Mesterliga-spill for første gang i klubbens historie.

Starten på den drømmen kunne ikke begynt på bedre vis på Aspmyra stadion tirsdag kveld.

Latviske RFS ble både ett og to nummer for små mot de helgule. Til slutt sto det hele 4–0 i Bodø.

Scoret etter ett minutt

Kampen var bare ett minutt gammel da August Mikkelsen skar inn fra venstrekanten og curlet ballen i mål til 1–0 for hjemmelaget.

Kun to minutter senere burde Ulrik Saltnes doblet ledelsen, men Rigas Herdi Penga blokkerte forsøket fra indreløperen.

August Mikkelsen storspilte mot RFS. Han var sist på Glimts første mål og nest sist på 2–0. Foto: Mats Torbergsen / NRK

– Jeg synes Bodø/Glimt har hatt en veldig fin start på kampen. De har vært veldig gode offensivt, sa ekspertkommentator Trond Olsen på sendingen til Direktesport.

Men et kvarter senere klaffet det bedre for Glimt-veteranen.

Hjemmelaget rullet opp et mønsterangrep anført av August Mikkelsen og nevnte Saltnes. Det tvang til slutt frem en retur fra RFS-keeper Fabrice Ondoa, som brønnøyværingen lett tuppet inn i mål.

Bodø/Glimt-spillerne feirer 2-0-målet mot RFS. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Klinte ballen i krysset

Like før pause var Glimts venstreside på farten igjen.

Ulrik Saltnes plukket opp en smart pasning fra Bjørkan inne i RFS-feltet. Der fant indreløperen Oscar Kapskarmo fri på bakerste stolpe, som enkelt bredsidet inn Glimts tredje mål for dagen.

– Det er ikke ofte vi har opplevd 3–0 så tidlig denne sesongen. Glimt venstreside har vært fantastiske så langt, utbrøt ekspertkommentator Olsen.

Oscar Kapskarmo har fått tillit fra start i de to siste kampene. Her svarer han med scoring mot RFS. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Etter hvilen fortsatte Glimt å skape sjanser på latvierne. Til tross for forsøkene kom ikke scoringen før sent i omgangen.

Og for en scoring. Saltnes fant Mikkelsen like utenfor boksen etter et hjørnespark. Fra rundt 20 meters hold kontrollerte han ballen i krysset.

– Det er sånn vi har sett Albert Grønbæk gjøre det. Her viser August Mikkelsen hvilke ferdigheter han har, sa Trond Olsen om 4-0-scoringen.

Glimt-trener Kjetil Knutsen gratulerer en glisende August Mikkelsen med en god kamp.

Kan få polsk motstand

Neste onsdag venter returoppgjøret i Riga. Vinner Glimt oppgjøret sammenlagt møter de enten FK Panevėžys fra Litauen eller Jagiellonia Białystok fra Polen i tredje runde. Sistnvente leder

Går Glimt videre der også er det kun playoff som er siste hinder før et gruppespill i Mesterligaen.

De andre norske lagene spiller sine kvalikkamper torsdag. Molde får besøk av danske Silkeborg i Europaligaen.

I Serieligaen skal Brann skal til Nederland og Go Ahead Eagles, mens Tromsø spiller borte mot finske KuPS.