Volda kommune politimelder utestaden My kitchen etter koronautbrot

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter ei helg med fest og mange sosiale samlingar har smitten i Volda og Ørsta skote i veret på få dagar.

Siste oppdatering i går viste 81 smitta i dei to kommunane.

Mykje av smitten skal ha blitt spreidd på privatfestar, og på restauranten My Kitchen i Volda.

No opplyser ordførar Sølvi Dimmen (Sp), at Volda kommune vil melde My Kitchen til politiet i løpet av dagen.

Det var TV 2 som fyrst omtalte saka.

I går publiserte NRK ein video frå ein gjest som var inne på restauranten førre helg:

Smitteutbrot etter festar i Volda og Ørsta Du trenger javascript for å se video.

Dimmen stadfestar at medieopplag er grunnen til at Volda kommune vel å melde saka til politiet:

– Med det som no har kome fram i media, så synest vi at dette er ei sak politiet bør etterforske, seier Dimmen til NRK.

NRK har førebels ikkje lukkast å få kontakt med drivaren av My Kitchen i dag.

I går ville ikkje leiinga ved serveringsstaden kommentere påstandar om at det var for mange, for tett, inne i lokalet laurdag kveld.