Veslemannen skyter rekordfart: – Det klart største vi har sett

Siden farenivået ble hevet til rødt fredag har bevegelsene vært økende og har kommet på et nivå som geologene aldri før har målt.

Bevegelsene i nedre del lå på 15 centimeter i døgnet i nedre del i går kveld, men over natta har det nesten tredobla seg.

Lars Harald Blikra er seksjonssjef i NVE. Foto: Henrik Skolt / NTB scanpix

– Fjellpartiet beveger seg 60 til 70 cm i døgnet i øvre del og drøyt 40 cm i nedre del, sier seksjonsleder i NVE, Lars Harald Blikra.

Det har falt rundt åtte millimeter regn gjennom natta, noe som har fått det rasutsatte fjellpartiet til å skyte fart. Bevegelsene er jevnt over svært høye.

– Dette er det klart største vi har sett i nedre del noen gang, sier Blikra.

Sivilforsvaret har registrert mange steinsprang etter bevegelsene begynte å skyte fart fra 01:30-tiden i natt, og det kommer nå hyppige steinsprang fra partiet.

Det gikk et nytt steinsprang fra det ustabile fjellpartiet klokka 9.43 torsdag morgen. Du trenger javascript for å se video. Det gikk et nytt steinsprang fra det ustabile fjellpartiet klokka 9.43 torsdag morgen.

– Det er stor aktivitet der oppe. Når vi er i en sånn fase så kan det plutselig øke veldig, og så går det. Det er jo et område som skal ned. Det er rødt farenivå, så vi mener det er sannsynlig med et skred, sier Blikra.

– Er du overrasket over at det er så store bevegelser og at det ikke har kommet et skred?

– Det har jo gått massevis av skred, men det har vært smått. Nå beveger alt seg med nesten samme hastighet, og det har gjort det ei stund, så det er litt forbløffende at det er så store hastigheter og at det ikke har gått enda. Det er stupbratt der oppe, sier Blikra.

Ingen tog får passere

Raumabanen, som går gjennom evakueringssonen, er stengt for all gjennomgangstrafikk. Geologene har gitt råd om at det er for farlig å sende tog forbi slik situasjonen er nå.

Fjellpartiet Veslemannen er en aktiv del av fjellet Mannen, som har beveget seg over 5,6 meter bare i 2019. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Vi godkjenner ikke tog når det er så store bevegelser og såpass usikkert hvordan det går videre, sier Blikra.

– Er dere ekstra på vakt nå?

– Ja selvfølgelig. Når det øker så ofte må vi stille inn systemet ganske ofte for å følge bevegelsene, sier Blikra.

Med så store bevegelser må geologene ta hyppigere radarbilder for å ikke miste kontrollen over fjellpartiet. Nedbørsprognosene viser at det skal komme mer nedbør. Det er rundt null grader på toppen av Mannen torsdag morgen, og regnet kan gå over i sludd.

– Håper dere at raset kommer i dag?

– Ja, det har vi alltid gjort, og det gjør vi selvsagt i dag også, sier Blikra.

Nettvideo som forklarer hva som skjer når Mannen og Veslemannen raser, grafikk av et eventuelt skred Du trenger javascript for å se video. Nettvideo som forklarer hva som skjer når Mannen og Veslemannen raser, grafikk av et eventuelt skred

Har dialog med politiet

Sivilforsvaret er på plass under fjellet og lytter etter steinsprang og passer på at ingen går innenfor evakueringssonen. Operasjonsleder i politiet opplyser at de har god dialog med Sivilforsvaret og at de er klare til å bistå under fjellet hvis situasjonen utvikler seg. Geologene har også kontakt med politiet.

– Hvis vi ser at det er rett før et skred går, og det øker veldig, så kontakter vi dem, sier Blikra.

Håper det er siste sesong med evakuering

Beboere som bor under fjellet ble evakuert da det ble rødt farenivå på fredag. Dette er 16. gang de er evakuert siden 2014.

Lars Olav Hustad møtte de evakuerte onsdag sammen med NVE, for å informere dem om situasjonen. Foto: Remi Sagen / NRK

På en pressekonferanse onsdag fortale NVE om at de ville sørge for at dette blir det siste året med evakuering for beboerne. Hvis ikke raset kommer, vil de forsøke å bygge en sikringsvoll til vinteren.

– Situasjonen er veldig krevende for dem som bor her. Det som er spesielt denne gangen er at det har gått såpass langt tid, sa ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, på pressekonferansen.

Beveger seg samlet

Tidligere år har bevegelsene vært mye høyere i den øvre delen av partiet som består av mye oppknust ur. Den nedre delen består av mer fastere fjell og ser ut som et spir, og har fungert som ei propp som har holdt igjen den øvre delen.

Slik ligger fjellpartiet Veslemannen i forhold til fjellet Mannen. Foto: NRK

Nå er bevegelsene langt mer lik i den øvre og den nedre delen, og hele partiet beveger seg mer som en samlet del. Det viser at den nedre delen blir svakere og svakere.

– Vi har ikke hatt slike lange perioder med rødt farenivå der det har vært lite nedbør. Det viser at fjellpartiet beveger seg selv bare ved hjelp av med tyngdekraften, og i mindre grad trenger den smøringen som kommer fra nedbøren, sier geolog Lene Kristensen i NVE.

Mannen dagkamera. Du trenger javascript for å se video. Mannen dagkamera.