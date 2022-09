– Vi prøver å kutte i forbruket der vi kan kutte, men med to born er det ganske vanskeleg. Det er liksom ikkje alt ein kan kutte ut heller, seier Katinka Grebstad Remøy.

Ho og mannen Tor Erik Nerland bur i eit oppussingsprosjekt i Ålesund saman med to born på eitt og tre år.

Grunna prishopp på mat, dyrare drivstoff, auka straumpris og høgare styringsrente, er familieøkonomien trong.

– Vi har ein dieselbil og ein elbil, og no brukar vi nesten berre elbilen. Vi brukar mindre straum, og prøvar å kutte i den områda vi kan, seier Nerland.

Meir utgifter i år enn i fjor

Uavhengig av kvarandre, har Forbrukarrådet og Storebrand på oppdrag frå NRK rekna på kor mykje meir ein familie på fire må ut med i år samanlikna med i fjor.

Tala viser at familiar med to barn under 17 år får rundt 45.000 kroner meir i utgifter i år. Det er ei auke på 20 prosent.

– Denne prisstiginga går på nødvendigheitsvarer, så alle kjem til å merke prisauken, seier Jorge Jensen fagdirektør i Forbrukarrådet.

Ifølgje Jensen vil ein normal hushaldning som har lån kjem til å merke at renta på bustadlånet kjem til å stige, spesielt etter at Noregs Bank set opp styringsrenta i dag, som no ligg på 2,25 prosent.

Det er forbrukarøkonom i Storebrand Cecilie Tvetenstrand einig i.

– Det er klart at desse auka utgiftene smeller for dei alle fleste, men spesielt for dei som har høge bustadlån.

Reknestykka frå Storbrand og Forbrukarrådet Ekspandér faktaboks Gjennomsnittet av reknestykka frå Storebrand og Forbrukarrådet viser at frå i fjor til i år auka: Drivstoffutgiftene med 4423 kroner

Straumutgiftene etter straumstøtte med 4740 kroner

Matkostnadene med 14.838 kroner

Og renteutgiftene for eit huslån på rundt 3 millionar kroner aukar med 21.077 kroner. Tilsaman får ein familie på fire rundt 45.000 kroner meir i utgifter i år enn i fjor. Det er ei auke på 20 prosent. Tala er bassert på: Drivstoff: Bensin 95 til bil som køyrer 11.300 km i året med forbruk på 0,69 liter på mila. Kjelde: SSB.

Straum: 16000 KwT, Nettkostnad og straumstøtte for 2022 er medrekna. Det fanst ikkje straumstøtte i 2021.

Matkostnadene: Spendig er henta frå Sifo-budsjettet, medan prisauken er henta frå SSB. Berekna for 2+2 familie, der barna er under 17 år.

Renteutgiftene: Har brukt både SSB og Finansportalen.no. Finansportalen.no gir prisane realtime i går kveld, har ikkje medrekna framtidige renteaukar.

– Vi tar det som er på tilbod

– Vi merka allereie ei renteauke på bustadlånet, og at det allereie byrjar å stramme seg litt til, seier Katinka Grebstad Remøy.

Ein stad familien i Ålesund prøvar å spare pengar, er på matbutikken.

– Vi tar det som er på tilbod, seier Remøy og bøyer seg ned for å ta det brødet som har ein raud ring rundt prislappen.

Familien skrive handlelister og brukar ein app som viser mattilbod dei forskjellige butikkane har.

–Vi prøvar å gjere det billigast mogleg. Det er litt kjedeleg av og til, ein vil jo helst gå å plukke det ein vil, seier Remøy.

Familien har eit håp for framtida, og det er at styringsrenta skal gå ned att.

– Vi har eit veldig håp at det skal gå ned at slik at vi kan leve slik som vi gjorde før, utan avgrensingar, seier Tor Erik Nerland.

Korleis kan ein spare?

Ifølgje Tvetenstrand i Storebrand og Jensen i Forbrukarrådet er den luraste staden å spare pengar, å sjekke dei store utgiftene.

– Det er typisk bustadlån, pengar som går til mat, og kostnadar knytt til bil, seier Jensen og legg til:

–Sjekk om du kan få betre vilkår på dei kontraktane du har i bank og forsikring, så kan ein kome betre ut av dette.

Økonomikommentator i NRK Cecilie Langum Becker kjem med tips til korleis takle dei høge prisane. Du trenger javascript for å se video. Økonomikommentator i NRK Cecilie Langum Becker kjem med tips til korleis takle dei høge prisane.

Tvetenstrand seier også det kan vere lurt å sjekke kontoutskrifter og forhandle avtaler på mobil og straum.

– Kvitt deg med dei vanane du har fått som du ikkje har råda til å ha lengre, seier ho.