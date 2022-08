Rekordhøyt prishopp på mat

Juli er sammen med februar den måneden i året hvor kjedene har mulighet til å regulere dagligvareprisene. Det skjer etter forhandlinger med leverandørene.

I februar viste tallene den kraftigste prisveksten på over 40 år. Også i juni økte prisene uvanlig mye.

Nå viser SSBs tall for juli et nytt kraftig prishopp i matprisene, som er nær det dobbelte av noen gang før. Prisen på mat og drikke var 10,4 prosent høyere i juli i år sammenlignet med juli i fjor. Konsumprisene økte til sammenligning med 6,8 prosent.

– En historisk høy prisvekst på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i juli var den klart viktigste årsaken til oppgangen i konsumprisindeksen i juli. Vi har ikke noen gang tidligere målt en tilsvarende prisøkning for matvarer fra en måned til en annen i KPI, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Dermed viser dagens tall nytt rekordhopp i prisene på mat og drikke.

Den største prisendringen på mat og drikke i løpet av en måned var juli 1981, da prisene økte med 5,3 prosent.

Tallrekken som er undersøkt går tilbake til 1979.

– Matprisene kommer til å stige mye. Vi har en forventning om at de steg omtrent 5 prosent på månedsbasis, og det er det som kommer til å være den største bidragsyteren i prisveksten, sa Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea til NRK i går.

Prisøkninger på emballasje, energi, transport, målpriser og økte produksjonskostnader har funnet veien via leverandørene til norske butikkhyller. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Dyrere flybilletter i sommer

I tillegg til prisutviklingen på mat og drikke, er økonomene særlig opptatt av hvor mye flyprisene økte i løpet av måneden.

Og tallene viser at prisen på flybilletter gikk rett til vært i løpet av juli. Prisen på transporttjenester økte med 11,3 prosent i løpet av måneden.

Pilotstreiken i SAS varte i størstedelen av juli, og bidro til at det ble knapphet og prisoppgang på flyreiser hos andre selskaper, blant annet Norwegian.

Rentemøte neste uke

Norges Bank satte i juni opp styringsrenta med 0,5 prosentpoeng, for første gang på 20 år.

Spørsmålet mange stiller seg nå, er om vi vil få et nytt dobbelt rentehopp fra sentralbanken allerede neste uke.

I Norges Banks pengepolitiske rapport fra juni, anslo sentralbanken at den såkalte kjerneinflasjonen i juli ville stige med 3,2 prosent. Kjerneinflasjonen er veksten i konsumprisene justert for endringer i avgiftsnivået og energiprisene.

En sterkere prisvekst enn dette, vil isolert sett trekke i retning av en høyere rente enn det Norges Bank signaliserte på junimøtet.

Og SSBs tall viser at prisveksten ligger langt over det som sentralbanken har lagt til grunn. 4,5 prosent økte kjerneinflasjonen med i juni måned, viser tallene fra SSB.

Da sa sentralbanken at renta mest sannsynlig ville settes videre opp med 0,25 prosentpoeng i august.

– Vi vil se etter tegn på om inflasjonen tiltar, sier Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea. Foto: Ketil Kern / NRK

Nordeas økonomer tror at det er mest sannsynlig at sentralbanken holder på renteplanen fra juni, siden det er et såkalt mellommøte og det ikke blir publisert en ny økonomisk analyse av norsk økonomi (pengepolitisk rapport).

– Det kommer litt an på hva tallene viser. Men normalt er ett månedstall litt for lite til å hoppe i stolen, sier Olsen.