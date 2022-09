Nytt rentehopp – styringsrenta opp 0,5 prosentpoeng

– Prisveksten er klart over målet vårt på 2 prosent, og det er utsikter til at den holder seg høy lenger enn tidligere anslått. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i bankens redegjørelse.

Ifølge Norges Banks ferske prognoser vil styringsrenten øke til rundt 3 prosent i løpet av vinteren.

I likhet med sentralbanker i andre land forsøker Norges Bank å dempe en kraftig inflasjon, det vil si prisvekst.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå var inflasjonen fra august i fjor til august i år på 6,5 prosent.

Sentralbanken skriver i sin redegjørelse at ved å heve renten raskt nå reduserer man risikoen for at prisveksten fester seg på et høy nivå.

Ventet renteøkning

Det var ventet at Norges Bank for tredje gang på rad ville øke styringsrenta med 0,5 prosentpoeng på torsdagens rentemøte,

– Vi må jo ta Norges Banks egne signaler på alvor. Når de hevet renta sist i august så sa de samtidig at det er behov for klart høyere rente i norsk økonomi, sa sjefsøkonom i Handelsbanken Marius Gonsholt Hov til NRK like før renteavgjørelsen ble kjent.

Også i andre land er det høy inflasjon.

Onsdag økte USAs sentralbank styringsrenta med 0,75 prosentpoeng. Styringsrenta der ligger nå i intervallet 3 til 3,25 prosent.

Tirsdag økte Sveriges sentralbank styringsrenta med 1 prosentpoeng til en ny styringsrente på 1,75 prosentpoengt.

Bekymret for boligmarkedet

Økt styringrente blir vanligvis fulgt opp av bankene som øker renta på boliglån tilsvarende. Renta på boliglån ligger ofte 1 til 1,5 prosentpoeng over styringsrenta.

Det betyr at mange får mindre penger å bruke på andre ting. Dette skal bremse prisveksten.

Carl Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, sier de er alvorlig bekymret for hvordan rentehevingene vil påvirke økonomien.

– Dersom renten heves for raskt og og for mye, kan arbeidsledigheten bli så høy, og kjøpekraften så svekket, at det utløser en resesjon i boligmarkedet.

Boligannonser hos norske meglere har sjelden trengt å henge lenge. Det kan endre seg. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Geving sier resesjonen kan skje i form av kraftig fall i boligsalg- og bygging.

- Vi frykter at dagens pengepolitikk vil bidra til en sterkere korreksjon enn nødvendig. Det norske boligmarkedet er ikke immunt mot fall i boligverdier, legger han til.

Eiendomsmeglerforbundet frykter nå for ringvirkningene av renthevingene.

– Mange nordmenn har det meste av sine verdier i eiendom. Mange har også høy gjeldsgrad og flytende rente, sier han

Økonomer uenige

Flere økonomer er også bekymret for at mange, raske rentehopp vil bli for sterk kost. De advarte derfor Norges Bank mot rentehevinger før torsdagens rentemøte.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika-gruppen. Foto: Johan B. Sættem

– Jeg synes rentehevingene nå er helt unødvendig. Norsk økonomi svekkes allerede, og vi trenger ikke gi økonomien et puff i ryggen i nedoverbakke, sa sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen til NRK på onsdag.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets mente derimot at sentralbanken måtte holde på planen om å øke renta videre.

– Det er litt for tidlig å ta pause i rentesettingen nå. Grunnen er ganske enkel, at hvis vi ikke bremser økonomien, så er det en fare for at økonomien setter seg mer fast, sa han på onsdag.