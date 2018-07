Det melder begge selskapene i pressemeldinger fredag morgen.

– Dette er en gledens dag, sier Sverre Thorsø, nestleder i Fellesforbundet Verkstedklubben i Rolls-Royce Marine Ulsteinvik til NRK. Han forteller videre at de ansatte så langt ikke vet hva som blir konsekvensene av salget.

– Den beste løsningen

Rolls-Royce Commercial Marine er en verdensledende teknologivirksomhet innenfor maritime operasjoner, og har om lag 1600 ansatte i Møre og Romsdal. Krisen i offshorenæringa har vært krevende for Rolls-Royce, som leverer skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr til mer enn 30 land i hele verden.

Arnfinn Ingjerd, daglig leder i Maritimt Forum Nordvest, mener kjøpet av Rolls-Royce er en god nyhet. Foto: Arne Flatin / NRK

De siste åra har selskapet vært gjennom flere runder med permitteringer og nedbemanninger, som følge av oljekrisen. I januar ble det klart at det britiske selskapet Rolls-Royce ønsket å selge den maritime delen av virksomheten. Siden da har det vært spekulert i hvem den nye eieren ville bli. De ansatte har tidligere uttalt at de ikke ønsket å bli solgt til utlandet.

Arnfinn Ingjerd, daglig leder i Maritimt Forum Nordvest, beskriver Rolls-Royce som en av de viktigste aktørene i den maritime klyngen på Sunnmøre. Han har tidligere uttalt at det beste for selskapet ville vært om de fikk en norsk eier. Han er svært positiv til at det nå er Kongsberg Gruppen som går inn på eiersiden.

– Dette er en veldig god nyhet for den maritime klyngen i Møre og Romsdal og alle de ansatte. Bedriftene på Sunnmøre bør flagge i dag. Dette er den beste løsningen, sier han.

Ingjerd mener at de to selskapene utfyller hverandre på en god måte.

– Dette gjelder både forretningsmessing, men også rent kulturelt. Det er viktig med en norsk eier som vil beholde driften her. Kongsberg Gruppen gjør dette for å vokse videre, noe som er viktig for den maritime bransjen i Norge.

Mer helhetlig

Rolls-Royce Commercial Marine har om lag 3.600 ansatte og hadde en omsetning på om lag 8,9 milliarder kroner i fjor.

Styreleder Eivind Reiten i Kongsberg Gruppen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kongsberg Gruppen har 7.000 ansatte og omsatte i fjor for 14,5 milliarder kroner. Kjøpet er i tråd med Kongsberg Gruppens ambisjon om å vokse, skriver selskapet i en pressemelding.

– Maritim industri har de siste årene opplevd krevende markedsforhold og selv om det fortsatt er usikkerhet forventer vi at markedet står overfor vekst hvor teknologi og innovasjon vil være sentrale drivere. Kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine er i tråd med våre vekstambisjoner, sier Eivind Reiten, styreleder i Kongsberg Gruppen ASA.

Ønsker å bidra

Regjeringen er positiv til å være med på å finansiere Kongsberg Gruppens oppkjøp av Rolls-Royce Commercial Marine. Staten eier 50,001 prosent av aksjene i Kongsberg Gruppen.

– Dette er viktig sak for Kongsberg Gruppen, Rolls-Royce Commercial Marine og den norske maritime næringen. Begge selskapene er i dag verdensledende på sine områder. De har mange ansatte i Norge, samtidig som de har bred internasjonal virksomhet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Han sier videre at Regjeringen er positiv til at staten deltar i kapitalutvidelsen med sin andel på 2,5 milliarder kroner. Men det forutsetter imidlertid også tilslutning i Stortinget.

– Rolls-Royce Commercial Marine er viktig for den maritime klyngen på Sunnmøre og for Norge som havnasjon. De maritime næringene skaper jobber i hele landet og bidrar til et bærekraftig velferdssamfunn, sier næringsminister Røe Isaksen.