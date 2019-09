I 2018 bevegde Veslemannen seg seks meter i den øvre delen og over en meter i den nedre delen. Hittil i år har den øvre delen allerede bevegd seg 5,6 meter i den øvre delen og 1,6 meter i den nedre. Bildene over viser bevegelsene i partiet fra slutten av juni i fjor og frem til nå. På de to bildene ser man tydelig at den nederste delen, Spiret, blir presset nedover og løfter seg oppover. Spiret er mellom 30-50 meter høyt.