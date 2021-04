Det nederlandske lasteskipet, som har drive utan mannskap og motor i Norskehavet sidan måndag kveld, skal ifølge planen tauast i hamn onsdag.

Dette bildet blei tatt av fartøyet tysdag kveld. Foto: KV Sortland

Tysdag kveld landa fire bergingsekspertar frå Nederland på Ålesund lufthamn, Vigra. Dei blir henta med helikopter onsdag morgon og blir så flogne ut til lasteskipet.

– Dette er personell som er trent for slike situasjonar. Dei reknar det som akseptabelt å gjennomføre, men når det er sagt, så er det tøffe forhold, seier Hans-Petter Mortensholm, direktør for miljøberedskap i Kystverket.

I 07.30-tida onsdag morgon er skipet 12–15 nautiske mil utanfor Stad og driv sørover. Det skal ha blåse kuling i området i natt.

Kystvaktskipet KV «Sortland» har dei siste dagane låge ved havaristen. Skipssjef Henning Solberg seier at det onsdag morgon er bølger på 6–8 meter med toppar på 12–13 meter. Vinden i området bles på rundt 20 meter i sekundet. Han trur bergingsaksjonen kan bli krevjande.

– Det ser ut til at skipet er stabilt sjølv om det krenger. Det er framleis utfordrande vêrforhold her, så det vil vere ein risiko for mannskapet å gå om bord om båten held fram med å slingre slik den har gjort. Men det gjer dei nok ei vurdering på sjølv, seier Solberg.

Dei to bergingsbåtane ligg like ved skipet «Eemslift Hendrika». Foto: Skjermdump

Framme ved lasteskipet

Dei to norske slepebåtane, «BB Ocean» og «Normand Drott» er leigd inn av det nederlandske bergingsselskapet. Natt til onsdag kom dei fram til lasteskipet.

Hans-Petter Mortensholm, direktør for miljøberedskap i Kystverket. Foto: Anne Lognvik / NRK

Dei skal etter planen slepe skipet inn til land i løpet av onsdagen, men først må det heisast folk om bord frå helikopter for å feste slepetau til båten.

– Planen er at desse så skal starte arbeidet med å rigge til slep når dei er om bord i skipet. Når dette er gjort vil ein prøve å slepe fartøyet inn i skjerma farvatn og ankre opp. Deretter vil ein stabilisere skipet før det blir frakta vidare, seier Mortensholm.

Han seier at ein vil starte med bergingsarbeidet så fort som mogleg. Målet er at skipet skal vere klart til slep rundt lunsjtider onsdag.

– Det er først og fremst vêret som gjer dette utfordrande. Sjølve arbeidet er i utgangspunktet ikkje problematisk, seier Mortensholm.

Han fortel at vêret i området har roa seg noko og at ein håper at det blir mogleg å gjennomføre bergingsaksjonen.

– Dette er ein operasjon som ein helst gjer i dagslys. Målet er å starte når det lysnar, men ein må vurdere verforholda. Det må vere trygt for personellet som utfører jobben.

Det er så langt uklart kvar skipet vil bli frakta i land. Det vil i løpet av føremiddagen bli avklart kva området havaristen blir slept til.

Om ikkje bergingsmannskapet får slepar om bord i skipet, kan det grunnstøyte i løpet av ettermiddagen. Mortensholm meiner likevel at dei har god kontroll på situasjonen.

– Forhåpentlegvis får vi kopla på slep i god tid før dette. Det er sjølvsagt ein fare heilt fram til skipet er trygt fortøydd, men sjansen er liten. Vi har likevel ein beredskap klar om det skulle skje, seier han.

Håper å kunne bruke slepeliner

Det blei sett ut slepeliner akterut på lasteskipet før mannskapet forlét skipet. Overstyrmann Bjørn Aksel Golten i «BB Ocean» håper å kunne bruke desse.

Slepebåten BB Ocean kasta loss frå Kristiansund i 16.00-tida tysdag. I natt kom dei fram til lasteskipet. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Det ber vi til høgare makter om, sa han til NRK tysdag.

Det har vore svært dårleg vêr i området der skipet ligg. Tysdag blei det meldt om med opp til 15–18 meter høge bølger og sterk vind. Ein arbeidsbåt som sto midt på dekk på havaristen ramla av i uvêret.

– At arbeidsbåten forsvann kan ha hatt ein positiv effekt på stabiliteten til skipet og kan ha bidratt til å unngå kantring, opplyser Kystverket.

Det er så langt uklart om det er andre ting som har falle av skipet. Mortensholm seier at dei i hovudsak vil ha fokus på å berge lasteskipet «Eemslift Hendrika». Skipet har ca. 350 tonn tungolje og ca. 50 tonn med diesel om bord. Fleire har vore uroa for eit utslepp dersom lasteskipet kantrar eller går på land.

– Det er det fartøyet som utgjer ein risiko for miljøet med tanke på utslepp av olje. Men selskapet har sikkert ein intensjon om å redde begge fartøya.

Solberg i Kystvaktskipet KV «Sortland» seier at arbeidsbåten flyt godt i havet. Båten, som er eigd av firmaet AQS, har ein verdi på 66 millionar kroner.

– Båten ligg eit par mil sør for oss og har framleis god stabilitet. Slik eg har forstått det er ein båt på veg for å berge denne, seier Solberg.

Arbeidsbåten fall av skipet i uvêret. Foto: Kystverket

Fekk problem måndag

«Eemslift Hendrika» var seksti nautiske mil vest av Ålesund då det sende ut naudmelding måndag. Skipet melde då om 30 grader slagside og HRS sende tre helikopter og to fartøy for å hjelpe.

Dei åtte første av mannskapet blei berga av eit redningshelikopter måndag formiddag, medan kapteinen og tre andre blei igjen om bord for å prøve å stabilisere skipet.

Etter å ha prøvd å stabilisere situasjonen i fleire timar, blei dei fire siste om bord evakuert i 20-tida. Éin person blei frakta til sjukehus med lettare skader

Mannskapet blei frakta til Giske kommune på Sunnmøre. Dei skal vere prega av hendinga.