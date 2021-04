Måndag føremiddag sende det nederlandske lasteskipet «Eemslift Hendrika» med 12 personar om bord ut ei naudmelding.

Åtte personar blei først evakuerte, medan kapteinen og tre av mannskapet blei igjen for å prøve å stabilisere skipet. Seint måndag kveld mista lastefartøyet motorkrafta, etter at dei siste fire blei evakuerte.

Fartøyet ligg no rundt 40–50 nautiske mil vest for Ålesund og driv mot kysten. Det er framleis risiko for at det kantrar, sjølv om faren er mindre enn den var.

– I går trudde vi det kunne gå gale, men i dag er situasjonen heldigvis meir stabil, seier Hans-Petter Mortensholm, direktør for miljøberedskap i Kystverket tysdag ettermiddag.

Han seier vidare at dei følger tett med på retninga til skipet, og vurderer heile tida faren for om det kan gå på land.

– Det er minst 20 timar til situasjonen blir kritisk. Vêr, vind og drivretning vil avgjere kva retning skipet vil ta mot land. Dette har vi gode verktøy til å følge med på.

Lastefartøyet «Eemslift Hendrika». Foto: HRS

Må ha personell om bord

Det er ekstremt dårleg vêr i området, med opp til 15–18 meter høge bølger og sterk vind.

Kystverket opplyser at dei har tett kontakt med reiarlaget som eig havaristen og har jamlege møter med dei.

– Målet vårt er å få ein sleper om bord i fartøyet så fort som mogleg, seier Mortensholm.

Kystvaktskipet KV «Sortland» er på plass ved havaristen. Dei er ein del av slepeberedskapen og har utstyr, men på grunn av vêret kan dei ikkje gjere anna enn å overvake situasjonen.

Utfordringa er at ein må sette personell om bord på havaristen. Fordi bølgene er så store må ein truleg fly personell dit.

– Vi må finne ut når vêret er godt nok til ein slik operasjon. Heldigvis ser det ut til at vêret blir rolegare etter kvart, seier Mortensholm.

Arbeidsbåt ramla av

Arbeidsbåten som sto midt på dekk ramla også av i uvêret, og ligg nokre nautiske mil frå havaristen.

– At arbeidsbåten forsvann kan ha hatt å ha hatt ein positiv effekt på stabiliteten til skipet og kan ha bidratt til å unngå kantring, opplyser Kystverket.

Beredskapsdirektør i Kystverket, Hans-Petter Mortensholm. Foto: Jon Bolstad / NRK

Mortensholm seier til NRK at dei har valt å prioritere å sikre den største båten.

– Vi er først og fremst bekymra for bunkersoljen og den er på hovudskipet, seier han.

Ifylgje VG har arbeidsbåten ein verdi på 66 millionar kroner. Det er firmaet AQS som eig denne. Dei fylgjer spent med og veit at redningsaksjonen er hektisk. Etter 30 år i bransjen har dei aldri opplevd liknande.

– Vi har aldri hatt totalhavari på fartøy tidlegare. Sånn sett er det spesielt og sørgjeleg for vår del, seier Ove Løfsnæs, dagleg leiar i AQS. Han ynskjer ikkje spekulere i om båten kan reddast. Skulle den ikkje bli det, vil det få betydelege konsekvensar for firmaet, som har oppdrag innan havbruksnæringa.

Den grøne båten har falle av skipet. Foto: Kystverket

Set inn bergingsselskap frå Nederland

Kystverket har vore i dialog med eigaren av «Eemslift Hendrika» for å få dei til å sende ein plan på korleis dei vil handtera skipet vidare.

Mortensholm fortel at reiarlaget, «Amasus shipping», har hyra inn eit bergingsselskap frå Nederland. Desse jobbar også med å setje i verk tiltak for å handtere havaristen.

– Det er ein risiko for at fartøyet kan kantra og søkka. Fartøyet har tungolje om bord og diesel. Det som er viktig er at vi får gjort tiltak som hindrar at fartøyet utgjer ei miljøfare. Det er vårt fremste fokus, seier han.

Skipet har ca. 350 tonn tungolje og ca. 50 tonn med diesel om bord.

– Det er ikkje enorme mengder, men det er framleis mykje. Om skipet kantrar, så er vi uroa for at vi kan få utslepp.

I tillegg til kystvaktskipet «Sortland» blei det også sendt ut eit overvakingsfly frå Gardermoen.

Redningsaksjon av «Eemslift Hendrika» Du trenger javascript for å se video. Redningsaksjon av «Eemslift Hendrika»

Håper å starte bergingsarbeidet onsdag

Selskapet Bukser og Berging har inngått ein avtale med det nederlandske bergingsselskapet. Slepebåten BB Ocean i Kristiansund skal reise for å hjelpe til med berginga av det drivande skipet.

Håpet er at ein kan starte med bergingsarbeidet onsdag morgon.

Det blei sett ut slepeliner akterut på fartøyet før mannskapet forlét skipet og overstyrmann Bjørn Aksel Golten håper å kunne bruke desse.

– Det ber vi til høgare makter om, seier han. Slepebåten reknar med å bruke 16 timar til havaristen på grunn av den grove sjøen. I 16.00-tida tysdag kasta dei loss frå Kristiansund.

Også ankerhånteringsfartøyet «Normand Drott» er på veg frå Bergen for å hjelpe til med bergingsarbeidet. Det bekreftar Solstad Offshore. Dei er leigd inn av Smit Salvage.

– Skipet er truleg framme i 03.00-04.00-tida natt til onsdag. Det blir nok ein krevjande aksjon, seier konsernsjef Lars Peder Solstad.

Dersom vêr og vind gjer det mogleg, vil det bli frakta personell om bord på havaristen for å få festa sleper onsdag. Skipet skal så etter planen bli slept inn til land.

Slepebåten BB Ocean i Kristiansund skal hjelpe til i bergingsarbeidet. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Miljøvernforbundet kritiserer handteringa

Miljøvernforbundet er no urolege for utslepp og sterkt kritisk til at reiarlaget skal rydde opp på eiga hand.

– Det verkar som den statlege beredskapen ikkje har vore nok til stades i samband med å følgja havaristen og gjere førebuande tiltak for å forhindra eit oljesøl, seier Jan-Hugo Holten, som jobbar med maritime saker i forbundet.

Han fryktar at skipet går ned med olje om bord.

– Kva for nokre miljøskadar kan det vera snakk om?

– Tungolje er veldig giftig og vanskeleg å handtera. Det vil gje skade i vassøyla og eventuelt på sjøfugl.

Jan-Hugo Holten, Miljøvernforbundet. Foto: Anders Fehn / NRK

Holten er oppgitt over at reiarlaget skal hente hjelp frå Nederland, og det nesten eit døgn etter hendinga starta.

– Det seier seg sjølv at det er ganske tungvint. Vi håpar på det beste og fryktar det verste. Reiarlaget burde ha søkt assistanse på berging i Noreg. Kystverket burde ha guida dei og hatt ei leverandørliste over dette, seier han.

Kritiserer Kystverket

Miljøvernforbundet meiner at Kystverket er bakpå og ikkje har lært av liknande hendingar dei siste åra.

– Løysingar kjem for seint på plass, og no skal Kystverket legge ned framskotne beredskapskontor langs kysten også.

– Er det ikkje positivt at reiarlag må ordne opp sjølv og ikkje laste norske skattebetalarar?

– Vi har vore skeptiske heile 2000-talet til den internasjonale praksisen at reiarlag skal vere ansvarleg for redningsaksjonen. Dei sit for langt unna løysingane. Det sit selskap langs norskekysten og ventar på at Kystvakta skal ringe. Det skjer ikkje, seier Holten.

Her ankommer redningshelikopteret lasteskipet i nød Du trenger javascript for å se video.

Kystverket peikar på vêret

– Var det riktig å la mannskapet og reiarlaget sjølv prøve å berge båten?

– No er det først og fremst fartøyet sin eigar som har plikt til å handtera sin eigen havarist. Vi har vår beredskap som har vore på heile tida. Samstundes er det full storm. Slik at tryggleiken vil alltid koma fremst, seier Mortensholm i Kystverket.

Han presiserer igjen at deira fokus vil vere å førebyggja miljøskadar.

Han kjenner seg ikkje att i påstandane om at Kystverket er bakpå og ikkje har lært av liknande hendingar.

Det at reiarlaget har hyra inn selskapet «Smit Salvage» frå Nederland betyr ikkje at det ikkje blir brukt norske bergingsselskap, seier Mortensholm. At tilsette ved beredskapskontora i Kystverket skal ha arbeidsplassane sine andre stader i landet har heller ingenting å seie for den operative beredskapen, meiner han.

– Oljeutslepp vil vera katastrofe

Nils Roar Hareide er dagleg leiar ved Runde Miljøsenter. Dei overvakar livet i havet på Mørekysten. No fryktra dei eit mogleg utslepp.

Nils-Roar Hareide, Runde miljøsenter. Foto: Arne Flatin / NRK

– Dette vil vera verste moglege tidspunkt på året for eit oljeutslepp. No er det blømingstid på mørebankane, seier han og fortel om milliardar av sildeyngel som blir klekte, torsken som gyt og sjøfuglen som har kome til område for å feita seg opp før hekking.

– Alt dette er svært sårbart, og får ein oljeutslepp her no, så vil det vera ein stor naturkatastrofe, seier han.